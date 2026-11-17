Đình Bắc (áo trắng) lập siêu phẩm sút tung lưới Kyrgyzstan nhưng không thể giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Casper Cup 2026. Ảnh: Quang Dương

Tối 17-11, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với Kyrgyzstan ở lượt cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Cả hai đội đều có 3 điểm sau chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc), nhưng Kyrgyzstan nắm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2). Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đăng quang.

So với trận ra quân thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0, đội tuyển Việt Nam có một số điều chỉnh về lực lượng khi Olaha Mạnh Đức, Patrik Lê Giang, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường trở về câu lạc bộ Công an TP.Hồ Chí Minh. Đúng như thông báo trước trận của huấn luyện viên Kim Sang Sik, thủ môn Trung Kiên được trao suất bắt chính.

Kyrgyzstan chủ động pressing và kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút đầu, nhưng đội tuyển Việt Nam mới là đội mở tỷ số. Phút 19, Đình Bắc đi bóng thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút xa đưa bóng găm vào góc chữ A. Kyrgyzstan lập tức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 34, Kairat Zhyrgalbek có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cú sút quá nhẹ để đánh bại Trung Kiên. Đội tuyển Việt Nam giữ lợi thế 1-0 đến hết hiệp một.

Đầu hiệp hai, đội tuyển Việt Nam suýt nhân đôi cách biệt. Phút 56, Quang Vinh tạt bóng từ cánh phải để Văn Tùng bật cao đánh đầu, đưa bóng đi vọt xà. Kyrgyzstan đáp trả bằng hai cơ hội của Joel Kojo. Tiền đạo này sút chệch cột ở phút 61 rồi tiếp tục dứt điểm ra ngoài ngay trước khung thành ở phút 67.

Thanh Nhàn thể hiện bản lĩnh khi liên tục khuấy đảo trước khung thành Kyrgyzstan. Ảnh: Quang Dương

Phút 72, HLV Kim Sang Sik đưa Võ Hoàng Minh Khoa vào thay Nguyễn Quang Vinh ở tuyến giữa. Đội tuyển Việt Nam giữ được cách biệt đến phút 86, khi Valerii Kichin bay người đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc. Hai phút sau, Joel Kojo đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì một cầu thủ Kyrgyzstan đã phạm lỗi với Trung Kiên trước đó.

Đến phút 89, Erbol Atabaev bất ngờ tung cú sút từ phần sân nhà. Bóng vượt qua tầm với của Trung Kiên rồi đi vào lưới, giúp Kyrgyzstan hoàn tất màn lội ngược dòng. Đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 1-2.

Đội tuyển Việt Nam để thua ngược tiếc nuối 1-2 trước Kyrgyzstan. Ảnh: Quang Dương

Không thể tìm được bàn gỡ trong những phút còn lại, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2. Đáng tiếc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đánh rơi chức vô địch ngay trên sân nhà chỉ trong khoảng 5 phút cuối trận.

Với chiến thắng này, Kyrgyzstan khép lại Casper Cup 2026 với thành tích toàn thắng, giành chức vô địch. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam ngậm ngùi xếp sau dù đã có thời điểm nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi đầu. Thất bại cũng là bài học đáng chú ý đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik về khả năng duy trì sự tập trung và bản lĩnh ở thời điểm quyết định của trận đấu.