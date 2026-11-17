Jennie (Blackpink) lần đầu nhận hai đề cử Grammy nhờ ca khúc hợp tác cùng Tame Impala, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp âm nhạc quốc tế. Ảnh: MV

Tối 16.11 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 69. Trong số những nghệ sĩ được xướng tên, Jennie gây chú ý khi xuất hiện ở hai hạng mục gồm Bản thu âm của năm (Record of the Year) và Bộ đôi/nhóm nhạc pop trình diễn xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance).

Cả hai đề cử đều gắn với Dracula, sản phẩm hợp tác giữa Jennie và Tame Impala. Đặc biệt, Bản thu âm của năm là một trong bốn giải thưởng quan trọng nhất của Grammy, ghi nhận thành tựu nổi bật về chất lượng bản thu và quá trình sản xuất âm nhạc.

Tại hạng mục này, Jennie cùng Tame Impala phải cạnh tranh với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bruno Mars, Taylor Swift, Olivia Dean, Ella Langley, RAYE, Rosalía, Björk và Yves Tumor. Sự góp mặt của nữ ca sĩ Hàn Quốc trong danh sách đề cử được xem là bước tiến đáng chú ý trên hành trình phát triển sự nghiệp quốc tế.

Đây cũng là lần đầu Jennie nhận đề cử Grammy kể từ khi ra mắt. Cô trở thành thành viên thứ hai của Blackpink góp mặt ở hạng mục Bản thu âm của năm, sau Rosé.

Trước đó, Rosé từng tạo dấu ấn tại Grammy lần thứ 68 với ba đề cử nhờ bản hit APT kết hợp cùng Bruno Mars. Dù chưa giành được giải thưởng, thành tích của Rosé đã góp phần mở rộng sự hiện diện của các nghệ sĩ Kpop tại những hạng mục lớn của Grammy.

Sức hút của Dracula là một trong những yếu tố quan trọng giúp Jennie đạt được cột mốc mới. Ca khúc ban đầu được Tame Impala phát hành vào tháng 10.2025, trước khi phiên bản phối lại có sự góp giọng của Jennie ra mắt vào tháng 2.2026.

Sự kết hợp giữa phong cách âm nhạc đặc trưng của Tame Impala và màu sắc cá nhân của Jennie nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Ca khúc được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng video ngắn, tạo hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy thành tích trên các bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Dracula đã vươn lên vị trí thứ ba trên Billboard Hot 100, một trong những bảng xếp hạng âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ. Thành tích này tiếp tục khẳng định khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Jennie trong các dự án âm nhạc ngoài Blackpink.

Nhận xét về sản phẩm, nhà phê bình âm nhạc Lim Jin Mo đánh giá cao chất lượng của Dracula cũng như thành công trên Billboard Hot 100. Theo ông, Jennie sở hữu khả năng hát, rap cùng cá tính nghệ thuật riêng biệt, tạo nên sức hấp dẫn và vị thế của một biểu tượng âm nhạc.

Trong khi đó, nhà phê bình Jung Min Jae cho rằng sức ảnh hưởng của Tame Impala tại thị trường Mỹ cũng góp phần tạo lợi thế cho ca khúc. Tuy nhiên, cuộc đua Grammy được dự báo không dễ dàng khi hạng mục Bộ đôi/nhóm nhạc pop trình diễn xuất sắc nhất còn có những đối thủ đáng chú ý, trong đó có màn hợp tác Bring Your Love giữa Madonna và Sabrina Carpenter.

Không chỉ Jennie, Grammy lần thứ 69 còn ghi nhận sự hiện diện của các nghệ sĩ Kpop khác. Hai nhóm nhạc nữ IVE và KiiiKiii lần lượt nhận đề cử ở hạng mục mới Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Pop Music Performance).

IVE góp mặt với ca khúc Bang Bang, trong khi KiiiKiii được đề cử nhờ 404 (New Era). Đây là hạng mục được Grammy công bố vào tháng 6.2026 nhằm ghi nhận những sản phẩm âm nhạc pop đương đại nổi bật tại các thị trường châu Á.

Việc nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện trong danh sách đề cử cho thấy Kpop đang tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng, không chỉ ở những hạng mục dành riêng cho âm nhạc châu Á mà còn tại các giải thưởng có tính cạnh tranh toàn cầu.

Theo kế hoạch, lễ trao giải Grammy lần thứ 69 sẽ diễn ra vào ngày 7.2.2027 tại Los Angeles (Mỹ). Vòng bỏ phiếu cuối cùng dự kiến kéo dài từ ngày 10.12 năm nay đến 7.1.2027.

Với Jennie, hai đề cử lần này không chỉ đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp solo mà còn mở ra cơ hội để nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trên bản đồ âm nhạc thế giới.