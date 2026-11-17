Sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia hôm 14/11, thầy trò HLV Shao Jiayi tiếp tục có cơ hội kiểm chứng năng lực khi chạm trán Bahrain. Tuy nhiên, đội chủ nhà khởi đầu không như mong đợi và sớm rơi vào thế bám đuổi.

Ngay phút thứ 2, Mohammed Abdul Qayoum đánh đầu cận thành đưa Bahrain vượt lên dẫn trước sau đường tạt bóng của Ahmed Rabeea. Bàn thua sớm khiến Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Đến phút 13, Bahrain suýt nhân đôi cách biệt khi Mohamed Marhoon tung cú sút từ khoảng cách hơn 35 m, đưa bóng tìm đến xà ngang. Sức ép của đội khách tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 20. Từ tình huống phạt góc, Ahmed Bughammar dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 37. Wang Yudong thực hiện quả tạt thuận lợi để Behram Abduweli bật cao đánh đầu, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, HLV Shao Jiayi thực hiện loạt điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện sức tấn công. Trung Quốc tạo ra nhiều cơ hội và bước ngoặt xuất hiện ở phút 72 khi Wang Yudong bị Bader Al Asam phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Quyết định gây tranh cãi bởi tình huống phạm lỗi xảy ra bên ngoài khu vực 16,5 m.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên phán quyết. Trên chấm 11 m, Zhang Yuning lạnh lùng đánh bại thủ môn Bahrain, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Trung Quốc. Năm trận gần nhất, Trung Quốc chỉ giành được 1 chiến thắng và có tới 3 thất bại.