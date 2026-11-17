Nổi bật trong thành tích của đoàn CAND là cặp vận động viên Nguyễn Đoàn Minh Trường (Phan Hiển) - Đặng Thu Hương với cú hat-trick Huy chương Vàng ở các nội dung Hạng A Latin 5 Điệu, Hạng E3 Latin Điệu J và Hạng E5 Latin Điệu P.

Bên cạnh đó, cặp vận động viên Ngọc An - Lê Tố Uyên cũng thi đấu ấn tượng khi giành 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc ở các nội dung tham dự.

Cặp vận động viên Phan Hiển - Thu Hương đã giành liên tiếp 3 Huy chương Vàng.

Môn Khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11, với sự tham gia của 13 đoàn gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, CAND, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Nguyên và Cao Bằng.

Giải đấu quy tụ 97 vận động viên tranh tài ở 14 bộ huy chương, thuộc hai nhóm nội dung chính là điệu nhảy Mỹ Latinh và điệu nhảy tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, nhóm Mỹ Latinh gồm các điệu Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pasodoble và Jive. Nhóm tiêu chuẩn quốc tế gồm Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot và Quickstep, cùng các nội dung đơn và đơn nữ.

Đội tuyển CAND đã giành ngôi nhất toàn đoàn tại môn Khiêu vũ thể thao.

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam như Phan Hiển, Thu Hương, Ngọc An, Tố Uyên, Quang Huy, Thùy Dương, Nam Anh, Anh Phương, Anh Minh, Trường Xuân, Trung Trực, Ngọc Anh, Quốc Bảo và Minh Châu. Sự góp mặt của các vận động viên có chuyên môn cao góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn.

Đội tuyển Khiêu vũ thể thao CAND tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 với 35 vận động viên và 2 huấn luyện viên. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Thể thao CAND đăng ký lực lượng tham gia tranh tài ở môn Khiêu vũ thể thao tại một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.