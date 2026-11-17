Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan trong trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Đình Bắc ghi bàn thắng mở tỉ số trong hiệp 1 bằng cú sút xa rất đẹp mắt. Trong hiệp 2, Kichin có bàn gỡ cho Kyrgyzstan từ quả đánh đầu cận thành trước khi Atabaev tung cú sút xa từ giữa sân ấn định chiến thắng 2-1 cho các vị khách.

Trong pha bóng này, cầu thủ Việt Nam mất bóng ở giữa sân. Trần Trung Kiên dâng cao nhưng không tập trung và để Atabaev tung cú sút từ cự ly hơn 50 mét đưa bóng đi vào giữa khung thành đã bỏ trống.

Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Kim Sang-sik nhận xét: “Trung Kiên đã mất tập trung và đọc tình huống không tốt trong bàn thua thứ hai, nhưng lỗi đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Trần Trung Kiên thường xuyên tập trung ở đội tuyển quốc gia nhưng chưa có cơ hội thi đấu nhiều khi phải ngồi dự bị cho Nguyễn Filip Lê Giang Patrik, Văn Lâm. Cậu ấy sẽ gặp áp lực nhất định.

Trung Kiên đã làm tốt nhiệm vụ trừ tình huống ấy. Đặc biệt với thủ môn có thể cứu thua 10 tình huống, nhưng lỗi 1 lần là bị chỉ trích. Tôi mong Trung Kiên rút được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai. Trước tình huống đó, tiền vệ của chúng tôi cũng đã mắc sai lầm, nên đây không phải sai lầm của riêng thủ môn và tôi nghĩ không đáng để đề cập tới nhiều”.

Thủ môn Trần Trung Kiên.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sự mất tập trung trong vài phút cuối khiến đội tuyển Việt Nam nhận 2 bàn thua, đặc biệt là khoảnh khắc từ tình huống cố định. Đến thời điểm thua thêm bàn thứ hai, tuyển Việt Nam xuống sức và khó gỡ hòa.

Dẫu vậy, ông Kim vẫn bày tỏ hy vọng: “Đây là trận cuối trong năm 2026, rất tiếc chúng tôi đã không thắng để làm quà cho người hâm mộ, tôi cảm thấy rất có lỗi. Dù thua nhưng tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Trận đấu này tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng đã làm được nhiều hơn yêu cầu của tôi. Tương lai bóng đá Việt Nam vẫn rộng mở”.