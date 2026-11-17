Trận đấu với ĐT Kyrgyzstan tối 17/11 có thể mang ý nghĩa đặc biệt với HLV Kim Sang-sik, khi đây là lần cuối ĐT Việt Nam thi đấu trong năm 2026. Đáng chú ý, hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Hàn Quốc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ hết hạn vào tháng 2/2027.