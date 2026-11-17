Cầu lông Hà Nội quyết tâm chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, cầu lông là một trong những bộ môn có tính cạnh tranh khốc liệt nhất. Với đội tuyển cầu lông Hà Nội, hành trình chinh phục ngôi vô địch đòi hỏi sự hội tụ của chuyên môn, bản lĩnh và lòng kiên trì. Vượt qua những khó khăn trong khâu chuẩn bị, các tay vợt Thủ đô đang dồn toàn lực hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 huy chương vàng tại kỳ Đại hội năm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cau-long-ha-noi-quyet-tam-chinh-phuc-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-246261117211031705.htm