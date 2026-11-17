Tiền đạo tuyển Việt Nam cho biết hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ còn khoảng 3-4 tháng và các cầu thủ đang chờ đợi quyết định tiếp theo.

Tuyển Việt Nam đã khép lại năm 2026 bằng thất bại đáng tiếc trước Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng tại Casper Cup. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik dẫn trước nhờ siêu phẩm của Đình Bắc, nhưng hai bàn thua liên tiếp trong những phút cuối khiến Việt Nam thua ngược 1-2 và đánh mất chức vô địch.

Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai của HLV Kim Sang Sik sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan. Ảnh: AFC

Sau trận đấu, Đình Bắc không giấu được sự tiếc nuối. Tiền đạo sinh năm 2004 cho rằng toàn đội đã có một trận đấu nhiều bài học, đặc biệt sau khi để đối thủ ghi hai bàn trong khoảng thời gian cuối trận. Anh cũng bày tỏ hy vọng tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2027, sau một năm tập thể đã giành được nhiều danh hiệu và có những màn trình diễn tích cực.

Đáng chú ý, khi nói về màn trình diễn cá nhân, Đình Bắc không muốn tự đánh giá bản thân mà nhường phần nhận xét cho giới chuyên môn. Cầu thủ này nhấn mạnh vai trò của HLV trưởng trong việc lựa chọn nhân sự, đồng thời dành lời khen cho HLV Kim Sang Sik.

Đình Bắc chia sẻ: “Tôi nghĩ màn trình diễn cá nhân nên để giới chuyên môn đánh giá. Điều quan trọng nhất là HLV trưởng, bởi thầy là người lựa chọn cầu thủ. HLV Kim Sang Sik xứng đáng nhận được những lời khen”.

Tiền đạo tuyển Việt Nam cũng đề cập trực tiếp đến thời hạn hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc: “Hợp đồng của thầy Kim chỉ còn khoảng 3-4 tháng. Chúng tôi cũng đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Đây là chia sẻ đáng chú ý trong bối cảnh tương lai của HLV Kim Sang Sik đang nhận được sự quan tâm lớn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã hoàn thành trận đấu cuối cùng trong hợp đồng hiện tại với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc ông sẽ chia tay đội tuyển, bởi khả năng tiếp tục gắn bó phụ thuộc vào quá trình đàm phán và thỏa thuận giữa VFF với HLV Kim Sang Sik.

Sau những dấu ấn cùng bóng đá Việt Nam, câu chuyện hợp đồng của ông Kim chắc chắn sẽ là một trong những vấn đề được người hâm mộ chờ đợi trong thời gian tới.