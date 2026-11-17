“Có hàng trăm triệu người trên thế giới xem Bồ Đào Nha thi đấu chỉ vì Cristiano Ronaldo. Họ không quan tâm đội tuyển thắng hay thua”, chuyên gia thương hiệu Carlos Coelho nhận định với hãng thông tấn Lusa.

Nhận định ấy phần nào được phản ánh khi tuyển Bồ Đào Nha đến làm khách Xứ Wales ở UEFA Nations League hôm 15/11.

Theo tờ A Bola, chỉ khoảng 10 người hâm mộ chờ đón các cầu thủ Bồ Đào Nha trước khách sạn, trái ngược với những đám đông thường xuất hiện mỗi khi Ronaldo góp mặt.

Sự vắng vẻ này chưa đủ để kết luận sức hút của đội tuyển đã suy giảm đến mức nào. Tuy nhiên, những biến động trên mạng xã hội trước đó cho thấy ảnh hưởng của CR7 vượt xa phạm vi sân cỏ.

Ronaldo đã giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó. Ảnh: Getty.

Sau cuộc khủng hoảng giữa Ronaldo và Ban huấn luyện hồi cuối tháng 9, tài khoản Instagram chính thức của tuyển Bồ Đào Nha mất khoảng 2,3 triệu lượt theo dõi, tức từ hơn 25 triệu xuống còn khoảng 22,7 triệu. Làn sóng này xuất hiện trước khi anh chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển hôm 5/11.

Chân sút 41 tuổi khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 trận và 146 bàn thắng, giữ cả 2 kỷ lục thế giới về số lần khoác áo lẫn số bàn thắng ở cấp đội tuyển nam. Anh còn cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League các năm 2019, 2025.

Chính hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ ấy đã đưa Ronaldo trở thành biểu tượng có sức hút toàn cầu. Với nhiều khán giả quốc tế, việc theo dõi tuyển Bồ Đào Nha không chỉ xuất phát từ tình yêu dành cho đội bóng, mà còn bởi mong muốn được chứng kiến những màn trình diễn của siêu sao mang áo số 7.

Nghiên cứu của Iscte Executive Education và Viện Nghiên cứu Marketing IMR, thực hiện với 3.931 người tại 9 quốc gia, phần nào lý giải điều này. Có 37% người được hỏi trong mẫu khảo sát quốc tế dự kiến giảm hứng thú xem Bồ Đào Nha thi đấu nếu Ronaldo giải nghệ, trong khi tỷ lệ tại quê nhà chỉ là 12,8%.

Dù đây mới là ý định được ghi nhận qua khảo sát, khoảng cách giữa 2 nhóm cho thấy sức hút của Bồ Đào Nha đối với khán giả nước ngoài phụ thuộc đáng kể vào Ronaldo.

Không chỉ lượng người xem, giá trị thương mại của đội tuyển cũng đứng trước thử thách. Cùng nghiên cứu trên, 22,7% người được hỏi cho biết có thể giảm quan tâm đến các thương hiệu tài trợ cho Bồ Đào Nha khi Ronaldo không còn thi đấu.

Theo Coelho, việc mất một ngôi sao có độ nhận diện toàn cầu như CR7 có thể khiến các đối tác đánh giá lại lợi ích từ hợp đồng quảng cáo, tài trợ. Ông gọi cuộc chia tay này là một “cơn địa chấn” về kinh tế, dù chưa có số liệu xác nhận mức thiệt hại tài chính thực tế.

Trên sân cỏ, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Rafael Leao hay Ruben Dias. Tuy nhiên, như chuyên gia marketing thể thao Daniel Sa nhận định, không nên kỳ vọng bất kỳ ai trong số đó có thể lập tức kế thừa sức ảnh hưởng mà Ronaldo xây dựng suốt 23 năm.