Tuyên bố trước trận gặp Buriram United ở Cup các CLB Đông Nam Á 2026/27, HLV Arthur Diles khẳng định CLB CA TPHCM đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng đối đầu với nhà ĐKVĐ giải đấu.

“Chúng tôi đã tính toán về nhân sự, những trường hợp chấn thương cũng như phương án chiến thuật. Buriram United là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng CA TPHCM cũng có những cầu thủ giỏi và sẵn sàng cho trận đấu”, HLV Arthur Diles cho biết.

HLV Arthur Diles của CLB CA TPHCM

“Nếu theo dõi CA TPHCM thi đấu, mọi người sẽ thấy chúng tôi luôn ra sân với mục tiêu chiến thắng. Đội bóng ưu tiên tấn công hơn phòng ngự và trận đấu ngày mai cũng vậy. Chúng tôi sẽ chơi tấn công”, ông Diles nhấn mạnh thêm.

Dù vậy, CA TPHCM gặp tổn thất lực lượng khi Williams Minh Hoàng dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu vài tuần. Theo HLV Arthur Diles, các cầu thủ còn lại đều có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng ra sân.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Đối đầu một đội bóng mạnh như Buriram United chắc chắn tạo ra áp lực, nhưng cũng giúp họ trưởng thành. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ các đồng đội trẻ, qua đó giúp đội bóng phát triển hơn”, HLV Arthur Diles nói.

Olaha Mạnh Đức khẳng định mục tiêu của đội nhà là chiến thắng trước Buriram United

Trong khi đó Olaha Mạnh Đức cũng khẳng định mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm. “Tôi luôn muốn ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của đội bóng”, Olaha Mạnh Đức nói.

Bên kia chiến tuyến, HLV Raul Caneda khẳng định Buriram United quyết tâm bảo vệ chức vô địch các CLB Đông Nam Á. “Buriram United đã quen với áp lực bảo vệ danh hiệu. Là ĐKVĐ, chúng tôi hiểu kỳ vọng rất lớn. Cá nhân tôi thích những thử thách và áp lực như vậy”, HLV Raul Caneda tự tin. “Tôi đã phân tích trận ra quân của CA TPHCM. Họ thi đấu đầy nhiệt huyết, quyết liệt và có tinh thần rất tốt. Chúng tôi đã nghiên cứu những điểm yếu của đối thủ và chuẩn bị phương án chiến thuật phù hợp”.

Trận CLB CA TPHCM và Buriram United diễn ra lúc 18h ngày 18/11 trên sân Bình Dương.