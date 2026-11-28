Chạy giữa khung cảnh nên thơ vùng Cầu Đất

“Đây là lần đầu tiên Xuân Trường - Đà Lạt tổ chức một giải chạy quy mô, với những vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và đông đảo VĐV nghiệp dư. Không chỉ mong mỏi tạo một sân chơi lành mạnh, chúng tôi tha thiết mời bè bạn bốn phương tới Cầu Đất, chạy giữa mùa hoa, uống ly cà phê Arabica thơm nồng nàn và cảm nhận tình người Cầu Đất chân chất, đậm đà”, bà Hồ Thị Bích Vân - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, đơn vị chủ nhà của Giải Cầu Đất Hybrid Run 2026 tâm sự.

Jơ Ngơh Ya Diệp, VĐV việt dã có tiếng của làng chạy Lâm Đồng, thành viên của Dalat Runners Club là một trong những VĐV đầu tiên nhận lời mời của Ban Tổ chức Cầu Đất Hybrid Run 2026. Ya Diệp chia sẻ, không chỉ cá nhân anh sẽ tham gia giải, thành viên của câu lạc bộ cũng đăng ký tham gia giải chạy rất đông. “Cầu Đất, vùng đất đẹp với đường chạy trail giữa rừng thông là một niềm vui với những người yêu chạy. Độ thách thức không quá cao nhưng vẻ đẹp nên thơ cuốn hút chúng tôi, những người yêu chạy”, VĐV trẻ tâm sự.

Điểm nhấn của Giải Cầu Đất Hybrid Run 2026 là mô hình hybrid, kết hợp chạy trên đường giao thông (road) và địa hình tự nhiên (trail). Cung đường gắn với cảnh quan đồi chè, rừng thông, điện gió và vùng sản xuất nông nghiệp của Cầu Đất. Sự thay đổi về bề mặt, địa hình và không gian tạo nên nét riêng cho hành trình, đồng thời yêu cầu người chạy lựa chọn cự ly phù hợp với thể lực, kinh nghiệm.

Cầu Đất Hybrid Run 2026 có ba cự ly gồm 5 - 15 - 30 km, hướng tới nhiều nhóm người tham gia, từ VĐV có kinh nghiệm đến người chạy phong trào và du khách muốn kết hợp vận động trong chuyến đi. Cự ly 5 km là lựa chọn ngắn nhất; 15 km và 30 km dành cho người có nhu cầu thử sức ở quãng đường dài hơn, cần chuẩn bị thể lực tương ứng. Ban Tổ chức cho biết, cự ly 5 km thu hút rất nhiều người chạy “nghiệp dư”, muốn ngắm nhìn khung cảnh nên thơ trên đường chạy cự ly ngắn.

Đường chạy xen lẫn road và trail

Ban Tổ chức giải cho biết thêm, danh sách khách mời tham gia mùa giải đầu tiên có cái tên Lại Thị Xuân Hương, người giành chức vô địch cự ly 100 km nữ tại Phuket 100K Ultra Marathon 2024 ở Thái Lan. Ngoài ra, mùa giải đầu tiên còn có sự tham gia của dàn khách mời như VĐV điền kinh quốc gia Đỗ Thị Thảo, Hoàng Boxing (Trương Đình Hoàng), Thái Hậu Phương Trinh (huy chương Đồng SEA Games), bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, runner Trần Văn Hiếu, Bình Minh (Bé Mai), Sương Nguyễn, Anh 3É, Sơn Phan (Anh Sói), cặp đôi Hoàng Tử và Công Chúa, Tiểu Vân,.... đều là những gương mặt nổi bật trong cộng đồng chạy bộ, giàu kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải và cự ly khác nhau.

Bên cạnh thi đấu, cảnh quan Cầu Đất là yếu tố được Ban Tổ chức chú trọng trong việc xây dựng trải nghiệm. Những triền chè, rừng thông và khí hậu cao nguyên tạo điều kiện để phát triển hoạt động du lịch gắn với thể thao. “Chúng tôi đã kiểm tra, xem xét và khẳng định các cơ sở lưu trú, nhà hàng khu vực Xuân Trường, Cầu Đất hoàn toàn đủ khả năng đón tiếp các VĐV cũng như khách du lịch tới nghỉ ngơi khi tham gia giải chạy”, bà Tăng Thị Hằng - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Trường - Đà Lạt thông tin. Bà Hằng “bật mí” thêm, trên cung đường trail, một số cây anh đào đã có dấu hiệu nở hoa và hi vọng vào đúng ngày chạy, những rừng anh đào sẽ nở rộ, mang lại khung cảnh nên thơ trên đường chạy Cầu Đất Hybrid Run 2026.

Các hoạt động của Cầu Đất Hybrid Run 2026 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12/2026. Đây cũng là một hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2026 diễn ra từ ngày 20 - 31/12/2026.