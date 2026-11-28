Festival Hoa Đà Lạt trở thành sự kiện văn hóa - du lịch đặc trưng. (Ảnh: Chính Thành)

Nối sắc hoa với đại ngàn và miền biển

Mỗi mùa Festival Hoa, Đà Lạt lại trở thành điểm hẹn của du khách với những không gian hoa rực rỡ, chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm mang đậm dấu ấn phố núi. Qua 10 kỳ tổ chức, Festival Hoa đã trở thành thương hiệu văn hóa, du lịch có sức lan tỏa, góp phần khẳng định vị thế của Đà Lạt trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Trong không gian phát triển mới, Festival Hoa còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá Lâm Đồng rộng lớn. Sau sáp nhập, tỉnh kết nối những vùng đất từng thuộc Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận cũ, tạo nên không gian du lịch đa dạng với lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, nông nghiệp đặc trưng và văn hóa bản địa.

Theo bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền - Quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, việc phát triển du lịch cần chú trọng kết nối các ngành, lĩnh vực và chuỗi giá trị địa phương, phát huy giá trị nông nghiệp, văn hóa bản địa để hình thành những sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị du lịch và mở rộng cơ hội phát triển cho cộng đồng.

Mỗi dịp Festival Hoa, Vườn hoa Đà Lạt lại bài trí nhiều không gian hoa đẹp mắt, thu hút du khách thưởng lãm

Đà Lạt và vùng phụ cận có thể là điểm khởi đầu thuận lợi cho hành trình kết hợp du lịch hoa, du lịch canh nông và trải nghiệm làng nghề. Bên cạnh tham quan các không gian hoa, du khách có thể tìm hiểu những vùng sản xuất rau, hoa, cà phê, khám phá quy trình canh tác, thưởng thức nông sản tại chỗ và trải nghiệm đời sống của người dân.

Từ không gian cao nguyên, hành trình có thể mở rộng về phía Đông và phía Nam tỉnh, nơi những cảnh quan núi rừng, hồ, thác cùng các giá trị văn hóa bản địa tạo nên những trải nghiệm khác biệt. Du khách có thể khám phá thiên nhiên, tìm hiểu phong tục, tập quán, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Du khách tham quan du lịch và nghỉ dưỡng tại khu vực Đà Lạt

Ở khu vực Bình Thuận trước đây, không gian biển và nghỉ dưỡng tiếp tục mở ra một hướng trải nghiệm mới. Sau những ngày khám phá cao nguyên, du khách có thể tiếp nối hành trình đến vùng biển, tận hưởng cảnh quan ven bờ, trải nghiệm các hoạt động gắn với biển và tìm hiểu đời sống của cộng đồng cư dân miền biển.

Từ Đà Lạt, du khách có thể tiếp tục hành trình trải nghiệm thiên nhiên tại hồ Tà Đùng

Sự kết hợp giữa cao nguyên, đại ngàn và biển xanh tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình liên vùng. Từ khí hậu mát lành của Đà Lạt đến không gian biển thoáng đãng, từ trải nghiệm nông nghiệp đến khám phá thiên nhiên và văn hóa, du khách có thể cảm nhận sự đa dạng của Lâm Đồng trong cùng một chuyến đi.

Gia tăng giá trị du lịch

Để Festival Hoa thực sự trở thành cánh cửa đưa du khách khám phá Lâm Đồng, việc kết nối các điểm đến cần được cụ thể hóa bằng những sản phẩm có khả năng tổ chức và khai thác hiệu quả.

Các doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng những hành trình linh hoạt, từ chuyến đi ngắn ngày kết hợp Festival Hoa với du lịch canh nông, làng nghề đến những hành trình dài ngày mở rộng về phía Đông, phía Nam và khu vực biển xanh cát trắng nắng vàng.

Sự kết hợp giữa cao nguyên, đại ngàn và biển xanh tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình khám phá Lâm Đồng

Bà Khúc Thị Thoi thông tin thêm, phát triển du lịch cần chuyển từ tăng trưởng chủ yếu theo số lượng khách sang tăng trưởng theo giá trị, thông qua kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là hướng đi phù hợp với lợi thế của Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón 20,68 triệu lượt khách, tăng 20,37% so với cùng kỳ năm 2025; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 57.514 tỷ đồng, tăng 23,71%. Những kết quả này cho thấy du lịch tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả khai thác.

Du lịch biển của Lâm Đồng đã và đang thu hút nhiều du khách trong, ngoài nước

Muốn hình thành những hành trình liên tuyến, cần có sự phối hợp giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch và đơn vị cung ứng dịch vụ. Giao thông kết nối, thông tin điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và hoạt động trải nghiệm cần được rà soát, hoàn thiện để tạo thuận lợi cho du khách. Cùng với đó, việc giới thiệu các tuyến hành trình, xây dựng bản đồ du lịch và cung cấp thông tin thống nhất sẽ giúp du khách dễ dàng lựa chọn điểm đến phù hợp.

Festival Hoa là dịp quảng bá hình ảnh Đà Lạt, đồng thời có thể trở thành thời điểm giới thiệu những sản phẩm du lịch mới của toàn tỉnh. Thông qua hoạt động truyền thông, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu hành trình, các điểm đến ngoài Đà Lạt có thêm cơ hội tiếp cận du khách ngay từ khi họ tìm hiểu về sự kiện.

Một tiểu cảnh lãng mạn được tạo ven hồ Xuân Hương trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026. (Ảnh: Lê Phước)

Quan trọng hơn, phát triển du lịch liên vùng cần hướng đến lợi ích lâu dài của cộng đồng địa phương. Khi du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và trải nghiệm nhiều điểm đến, cơ hội phát triển sẽ lan tỏa đến các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề và cộng đồng dân cư.

Với lợi thế về cảnh quan, khí hậu, văn hóa và sản phẩm du lịch đa dạng, Lâm Đồng có điều kiện xây dựng những hành trình mang dấu ấn riêng. Trong đó, Festival Hoa Đà Lạt có thể là điểm khởi đầu giàu sức hút, kết nối những trải nghiệm từ cao nguyên đến đại ngàn, từ không gian văn hóa bản địa đến miền biển rộng mở.

Từ một mùa hoa, hành trình có thể tiếp nối qua nhiều vùng đất, để mỗi điểm đến trở thành một trải nghiệm riêng. Khi được tổ chức theo hướng liên tuyến, liên vùng, Festival Hoa không chỉ quảng bá một lãnh địa ngàn hoa mà còn mở ra cơ hội khám phá một Lâm Đồng rộng lớn, đa dạng cảnh quan và giàu bản sắc.