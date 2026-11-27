Từ số hóa hiện vật đến đổi mới cách tiếp cận công chúng

Báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, năm 2026, Bảo tàng tròn 60 năm thành lập. Hiện Bảo tàng có hai cơ sở, trong đó cơ sở 1 tại 66 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) là không gian trưng bày các tác phẩm mỹ thuật; cơ sở 2 tại Hoàng Cầu có kho lưu trữ, các phòng nghiên cứu và đang triển khai dự án xây dựng Trung tâm Mỹ thuật đương đại.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Những năm qua, cùng với đổi mới hoạt động trưng bày, truyền thông và quảng bá, Bảo tàng đã chủ động ứng dụng công nghệ, từng bước đưa các giải pháp số vào bảo tồn, giới thiệu và phát huy giá trị di sản mỹ thuật.

Một trong những sản phẩm được triển khai là hệ thống thuyết minh đa phương tiện bằng nhiều ngôn ngữ, hỗ trợ khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về các tác phẩm. Sản phẩm này từng được trao giải thưởng Chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, trong thời điểm dịch Covid-19, Bảo tàng đã xây dựng tour tham quan 3D, số hóa không gian trưng bày và đưa lên website. Ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, tour 3D thu hút khoảng 70.000 lượt truy cập.

Từ nền tảng này, Bảo tàng tiếp tục phối hợp với đơn vị công nghệ xây dựng triển lãm mỹ thuật trực tuyến, mở rộng không gian giới thiệu tác phẩm, giúp các triển lãm không còn bị giới hạn bởi thời gian và địa điểm tổ chức như hình thức truyền thống.

Mới đây, Bảo tàng tiếp tục ra mắt trò chơi tìm hiểu mỹ thuật Việt Nam VNFAM Art Game, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và công chúng trẻ. Sản phẩm bước đầu thu hút sự quan tâm, đồng thời được Bảo tàng định hướng phát triển thành một chương trình giáo dục thường xuyên, kết hợp trải nghiệm công nghệ với hoạt động tìm hiểu, khám phá mỹ thuật.

Bảo tàng cũng ứng dụng các hình thức thể hiện mới như 3D Mapping, Cinemagraph (ảnh chuyển động) trong giới thiệu tác phẩm. Đối với công tác quản lý và lưu trữ, hơn 20.000 hiện vật của Bảo tàng đã được số hóa, trong đó có 9 bảo vật quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bảo tàng, chất lượng hình ảnh số hóa hiện vẫn cần tiếp tục nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn. Bảo tàng đang nghiên cứu triển khai chụp ảnh chất lượng cao, quét 3D đối với những hiện vật có hình khối, đặc biệt là các tác phẩm điêu khắc, nhằm tạo lập dữ liệu số đầy đủ và có giá trị sử dụng lâu dài.

Thông tin về lượng khách tham quan, lãnh đạo Bảo tàng cho biết, so với trước đây, lượng khách đã tăng hơn 300%. Có những ngày Bảo tàng đón hơn 1.500 lượt khách; riêng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam vừa qua, con số lên tới gần 3.000 lượt.

Đây là tín hiệu đáng mừng về sự quan tâm của công chúng đối với mỹ thuật, song cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức, phân luồng và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Với diện tích trưng bày hiện tại khoảng 4.300m², Bảo tàng gặp không ít áp lực khi lượng khách tăng nhanh.

Quang cảnh buổi làm việc của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Từ thực tiễn hoạt động, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng gợi mở Bảo tàng cần xác định rõ hơn sứ mệnh của mình, trong đó nhiệm vụ phát huy giá trị không chỉ dừng ở việc giới thiệu các tác phẩm mà trước hết phải làm cho công chúng quan tâm và hiểu được cái đẹp của mỹ thuật.

Thứ trưởng đặt vấn đề về việc xây dựng những chỉ tiêu cụ thể trong chiến lược phát triển, chẳng hạn tỷ lệ người dân quan tâm đến mỹ thuật, tỷ lệ công chúng hiểu và tiếp cận các giá trị mỹ thuật thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm tại bảo tàng. Đây cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả thực chất của công tác phát huy giá trị di sản, thay vì chỉ nhìn vào số lượng hoạt động hay lượt khách.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, công nghệ cần được nhìn nhận là phương tiện để thực hiện sứ mệnh của bảo tàng, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới nhằm đưa mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

Đặc biệt, trao đổi về định hướng chuyển đổi số, Thứ trưởng nhấn mạnh cần tránh tư duy coi công nghệ là mục tiêu. “Công nghệ chỉ là phương tiện”, Thứ trưởng lưu ý.

Theo Thứ trưởng, Bảo tàng cần xác định rõ muốn trở thành một thiết chế văn hóa như thế nào, muốn đem lại những giá trị gì cho xã hội, từ đó lựa chọn công nghệ phù hợp để hiện thực hóa sứ mệnh.

Thứ trưởng cho rằng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần tìm hướng đi có tính khác biệt, trong đó công nghệ có thể trở thành phương tiện quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận, giới thiệu và lan tỏa giá trị mỹ thuật Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với những sản phẩm cụ thể, tạo ra trải nghiệm mới, giúp công chúng trong nước và quốc tế hiểu hơn về lịch sử, thành tựu, đặc trưng và bản sắc của nền mỹ thuật Việt Nam.

Một vấn đề khác được Thứ trưởng đặt ra là cần nhìn nhận mỹ thuật dưới góc độ một ngành công nghiệp văn hóa, quan tâm đến khả năng tạo ra dòng tiền và giá trị kinh tế từ các hoạt động của bảo tàng.

Doanh thu và lợi nhuận không phải mục tiêu cuối cùng của bảo tàng, nhưng là nguồn lực cần thiết để thực hiện tốt hơn các mục tiêu bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa

Theo Thứ trưởng, Bảo tàng cần có tư duy như một doanh nghiệp và từng bước vận hành theo phương thức doanh nghiệp, tìm kiếm các mô hình hoạt động phù hợp để tạo nguồn lực cho chính mình.

Doanh thu và lợi nhuận không phải mục tiêu cuối cùng của bảo tàng, nhưng là nguồn lực cần thiết để thực hiện tốt hơn các mục tiêu bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bảo tàng cũng chia sẻ những khó khăn về cơ chế tự chủ, nguồn thu, kinh phí sưu tầm và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Hiện doanh thu hằng năm của Bảo tàng khoảng 4 tỉ đồng, chủ yếu từ vé tham quan và một số hoạt động liên kết, hợp tác.

Các hiện vật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trong khi đó, việc phát triển các sản phẩm phụ trợ, không gian trải nghiệm, hoạt động tài trợ hay cửa hàng lưu niệm gắn với tác phẩm mỹ thuật vẫn còn hạn chế bởi những vướng mắc về cơ chế và nguồn lực.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, cần nghiên cứu những mô hình hoạt động có khả năng tạo nguồn thu ổn định, qua đó giúp bảo tàng chủ động hơn về tài chính, đầu tư cho chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ công chúng.

Việc phát triển kinh tế từ các giá trị mỹ thuật cũng cần được đặt trong mối quan hệ với mục tiêu bảo tồn, phát huy di sản và xây dựng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và các đại biểu tham quan Bảo tàng

Chuyến thăm và làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là dịp trao đổi về những hướng đi mới trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức hoạt động của thiết chế văn hóa.

Những gợi mở của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho thấy yêu cầu chuyển đổi số cần được đặt trong một tầm nhìn rộng hơn: không chỉ số hóa hiện vật, xây dựng các sản phẩm trực tuyến hay ứng dụng công nghệ trong trưng bày, mà quan trọng hơn là đổi mới cách bảo tàng thực hiện sứ mệnh, kết nối với công chúng và tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa.