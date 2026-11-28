Đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng), nơi sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chính của Festival Hoa Đà Lạt 2026

Đa dạng các hoạt động trải nghiệm

Ngày 26/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông tin về các chương trình, hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. So với danh mục trước đó, có thêm 2 chương trình hưởng ứng lễ hội.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tôn Thiện San, Festival năm nay có 12 chương trình chính và 30 chương trình hưởng ứng. Các hoạt động tập trung chủ yếu trong tháng 11 và tháng 12/2026.

Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ là nơi tổ chức khai mạc và bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2026

Chương trình khai mạc diễn ra ngày 20/12. Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival được tổ chức ngày 31/12. Cả hai chương trình đều diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Kịch bản khai mạc được xây dựng theo hướng khẳng định vị thế Đà Lạt ngàn hoa, thể hiện sự hội tụ, giao thoa các giá trị thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng trong bối cảnh mới.

Đường phố đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng) được chỉnh trang sạch, đẹp trước thềm sự kiện Festival Hoa Đà Lạt 2026

Điểm nhấn của Festival năm nay là các không gian hoa, triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế. Trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2026 đến ngày 3/1/2027, du khách có thể tham quan, trải nghiệm nhiều không gian trưng bày hoa tại Vườn hoa Đà Lạt, Trường Cao đẳng Đà Lạt, quanh hồ Xuân Hương và các tuyến phố trung tâm.

Festival còn có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như Carnival Ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại ngày 12/12, Liên hoan Trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam từ ngày 22 - 23/12.

Hoa viên đường Trần Quốc Toản được trang trí theo chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” của Festival Hoa Đà Lạt 2026

Từ ngày 24/12/2026 đến ngày 3/1/2027, phiên chợ Rau - Hoa, Phố Trà - Cà phê - Rượu vang sẽ giới thiệu đến du khách các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng.

Bên cạnh các hoạt động phục vụ du lịch, Festival còn có hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển bền vững chuỗi giá trị hoa Đà Lạt.

Nhiều không gian hoa đã được trang trí tại Lâm Đồng để chào đón Festival Hoa Đà Lạt 2026

Tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn, liền mạch

Các chương trình hưởng ứng Festival được tổ chức tại nhiều địa phương, với nội dung đa dạng về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng bá sản phẩm đặc trưng.

Tại khu vực Đà Lạt, du khách có thể tham gia các hoạt động diễu hành xe hoa, trình diễn áo dài, triển lãm tem bưu chính, trải nghiệm làng hoa và tìm hiểu quy trình sản xuất hoa.

Một tiểu cảnh đẹp được trang trí ven hồ Xuân Hương trước khi diễn ra Festival Hoa Đà Lạt 2026

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc, đến nay, 124/124 xã, phường, đặc khu của tỉnh đã ban hành kế hoạch hưởng ứng Festival.

Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đang được triển khai rộng khắp, huy động cộng đồng tham gia chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Phong trào trồng hoa tại Lâm Đồng đã được lan tỏa, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt chiều 26/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát tổng thể các chương trình, bảo đảm tính kết nối và sức hấp dẫn đối với người dân, du khách.

Bên cạnh chương trình khai mạc và bế mạc, các hoạt động trong những ngày diễn ra Festival phải được bố trí hợp lý, tổ chức nhịp nhàng, đồng bộ. Từng chương trình cần xác định rõ nội dung, trách nhiệm tổ chức và nguồn kinh phí thực hiện.

Nhiều địa điểm giữa trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) rực rỡ sắc màu của hoa, chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phát huy vai trò chủ động của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội trong tổ chức hoạt động hưởng ứng. Việc huy động, sử dụng nguồn lực phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tạo sức hút cho lễ hội.

Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện tôn vinh nghề hoa và người trồng hoa. Vì vậy, cần phát huy vai trò chủ thể của người trồng hoa, để họ tích cực hưởng ứng, chung tay và hưởng lợi từ lễ hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Cùng với việc hoàn thiện các chương trình, công tác truyền thông cần được triển khai tập trung, đồng bộ, tăng cường quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện danh mục chương trình, sớm tổ chức họp báo, cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động của Festival.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp của hoa, nghề trồng hoa