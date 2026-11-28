Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 tiếp tục tăng 89 USD/tấn (+3,12%) lên 2.946 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 03/2027 tăng 91 USD/tấn (+3,21%) lên 2.923 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 05/2027 giá tăng 93 USD/tấn (+3,3%) lên 2.909 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 84-90 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, trong khi giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 không đổi ở 275,65 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2027 tăng 5,55 US cent/pound (+2,06%) lên 275,55 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2027 giá tăng 5,75 US cent/pound (+2,19%) lên 268,85 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 5,95-6 US cent/pound.

Giá cà phê chốt phiên thứ Sáu tăng mạnh và lên mức cao nhất trong một tuần. Hoạt động mua bù các vị thế bán khống xuất hiện trên thị trường cà phê kỳ hạn sau khi đồng nội tệ real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 2,5 tuần so với USD, khiến các nhà xuất khẩu trì hoãn bán cà phê.

Hôm thứ Tư, giá arabica lao dốc xuống mức thấp nhất trong 5,25 tháng, còn robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, khi những lo ngại về nguồn cung dịu bớt.

Giá cà phê đã liên tục giảm trong thời gian qua khi vụ thu hoạch được dự báo đạt sản lượng bội thu bắt đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo Reuters, có nhiều nhận định rằng nông dân cà phê Việt Nam nhiều khả năng sẽ giữ lại nguồn cung nếu giá giảm xuống dưới mức 70.000-72.000 đồng/kg (tương đương 2,71-2,79 USD/kg).

Kể từ khi chạm mức thấp nhất trong 27 năm, với 186.414 bao vào ngày 16/11, tồn kho arabica được ICE chứng nhận đã tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 4 tháng là 285.269 bao vào hôm thứ Sáu 27/11.

Trong khi đó, tồn kho robusta của ICE tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm là 6.809 lô vào ngày 29/10, nhưng gần đây đã giảm trở lại, xuống mức thấp nhất trong 5 tuần với 5.689 lô vào hôm thứ Năm 26/11.

Giá cà phê cũng chịu sức ép từ lượng cà phê Brazil được đưa vào các kho hàng của ICE tăng mạnh. Sàn ICE cho biết tính đến hôm thứ Sáu có 253.241 bao cà phê đang chờ kiểm định tại các kho của sàn, mức cao nhất trong 3,75 năm. Khi cà phê vượt qua các cuộc kiểm định chất lượng, ICE sẽ bổ sung lượng hàng này vào số liệu tồn kho được chứng nhận.

Cà phê đã được đưa từ Brazil đến các kho của ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE tăng vọt lên mức cao nhất trong 16 tháng, đạt 173.184 bao vào hôm thứ Sáu, trong đó arabica chiếm phần lớn lượng cà phê mới được đưa vào kho.

Robusta chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung cải thiện sau khi Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) hôm thứ Hai tuần trước dự báo sản lượng robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, cao hơn 5% so với niên vụ trước. Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Hoạt động bán ra của các quỹ tiếp tục gây sức ép lên giá robusta. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) công bố hôm thứ Sáu cho thấy trong tuần kết thúc ngày 24/11, các quỹ đã tăng thêm 5.357 vị thế bán khống đối với cà phê robusta ICE, nâng tổng vị thế bán ròng lên 29.426 vị thế, mức cao nhất trong gần 4 năm. Tuy nhiên, quy mô vị thế bán khống lớn cũng đồng nghĩa thị trường cà phê có thể chứng kiến một đợt tăng giá do hoạt động mua bù các vị thế bán khống trong thời gian tới.