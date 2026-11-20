Taylor Swift bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải Country Music Awards (CMA) 2026 sau khi bị hai MC Lainey Wilson và Brad Paisley đưa chuyện đám cưới với Travis Kelce ra làm chủ đề trêu đùa. Đáng chú ý, phản ứng được cho là có phần lúng túng của nữ ca sĩ sau câu nói này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Cụ thể, trong phần mở màn chương trình diễn ra tại Nashville, Tennessee (Mỹ), Lainey Wilson nhắc lại câu chuyện tìm địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng. Sau đó, cô bất ngờ kết hợp với Brad Paisley để thể hiện một câu hát nhại: "I beg your pardon, but I never promised you Madison Square Garden" (Tạm dịch: Xin thứ lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ hứa với bạn về Madison Square Garden).

Đây được xem là màn chơi chữ nhằm nhắc đến đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce tại Madison Square Garden hồi tháng 7/2026. Ngay sau câu đùa, máy quay lập tức hướng về phía giọng ca sinh năm 1989. Taylor Swift được nhìn thấy bật cười, song biểu cảm và phản ứng của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Theo The Mirror, chuyên gia đọc khẩu hình Nicola Hickling thuộc tổ chức LipReader đã đưa ra những phỏng đoán về lời nói của Taylor Swift tại thời điểm đó. Cụ thể, nữ ca sĩ được cho là đã đáp lại: "Oh yeah, that was good" (Ồ, đúng rồi, câu đó hay đấy), sau đó tiếp tục nói những câu ngắt quãng như: "Yeah. Oh god. Hi" và "Yeah, um, yeah that was um... Yeah".

Dù không thể xác nhận chính xác những lời nói này do không có âm thanh thu trực tiếp, phần phân tích khẩu hình vẫn khiến khoảnh khắc của Taylor Swift được chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó, Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức hôn lễ vào ngày 3/7/2026 tại Madison Square Garden. Đám cưới của cặp đôi thu hút sự quan tâm lớn, thậm chí nhiều tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức được phong tỏa để đảm bảo an ninh. Đặc biệt, người hâm mộ còn được chứng kiến màn thông báo kết hôn trên màn hình lớn với dòng chữ "JusT&T Married" ngay sau khi cả hai trao lời thề nguyện.

Trong một tập podcast New Heights phát sóng hồi tháng 9, Travis Kelce từng chia sẻ về lý do lựa chọn Madison Square Garden làm địa điểm tổ chức hôn lễ. Nam cầu thủ cho biết anh và Taylor Swift mong muốn có một không gian đủ riêng tư, chân thành và hạn chế những yếu tố gây xao nhãng. Travis cũng bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ tại Madison Square Garden vì đã hỗ trợ để ngày trọng đại của cả hai diễn ra trọn vẹn.

Tại CMA Awards lần thứ 60, sự xuất hiện của Taylor Swift cùng màn trêu đùa từ hai MC đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của chương trình. Dù phản ứng thực sự của nữ ca sĩ vẫn chưa được xác nhận, tình huống này tiếp tục cho thấy sức hút của chuyện tình Taylor Swift - Travis Kelce, ngay cả khi cả hai không trực tiếp trở thành nhân vật chính trên sân khấu.