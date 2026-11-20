Nhân dịp tri ân các nhà giáo năm 2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu 2 sáng tác mới: Lời tri ân và Ơn thầy cô mến thương.

Thể hiện ca khúc chủ đề Lời tri ân cùng tốp ca nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, nghệ sĩ Trang Bùi đã thổi hồn vào tác phẩm bằng sự từng trải, trang trọng và niềm xúc động chân thành. Sự hòa quyện giữa kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực của một nghệ sĩ thính phòng cùng lối hát trữ tình, tinh tế giúp phần lĩnh xướng của chị dễ dàng chạm đến cảm xúc người nghe, đặc biệt là những ai đã rời xa ghế nhà trường.

Nghệ sĩ Trang Bùi.

Chia sẻ về cơ duyên đến với tác phẩm, nghệ sĩ Trang Bùi tâm sự, ngay khi cất lên những giai điệu đầu tiên, chị như thấy lại hình ảnh của chính mình và bao thế hệ học trò từng bước qua mái trường mến yêu.

Theo nữ nghệ sĩ, từng ca từ trong bài hát không chỉ dừng lại ở lời cảm ơn gửi đến các thầy cô giáo trực tiếp truyền đạt tri thức trên bục giảng mà còn mở rộng biên độ cảm xúc đến đấng sinh thành – những người thầy đầu tiên đã dạy mỗi người bài học vỡ lòng về tình yêu thương và lẽ sống.

Chia sẻ thêm với phóng viên VietNamNet về tình thầy trò, nghệ sĩ Trang Bùi bày tỏ: "Với người làm nghệ thuật như tôi, tình thầy trò càng có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, người thầy đôi khi còn là đồng nghiệp. Từ những nốt nhạc đầu tiên cho đến khi có thể tự tin đứng trên sân khấu lớn, mỗi bước đi của tôi đều in dấu sự dìu dắt, uốn nắn tận tâm của các thầy cô. Có những lời dạy ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tưởng chừng rất giản đơn nhưng càng trưởng thành, càng đi qua nhiều thăng trầm, tôi mới thấm thía hết giá trị của nó. Vì thế, khi hát Lời tri ân, tôi không chỉ hát bằng kỹ thuật mà hát bằng tất cả sự biết ơn của một người học trò cũ luôn hướng thầy cô".

Nếu Lời tri ân mang âm hưởng chiêm nghiệm, sâu lắng của người trưởng thành, thì Ơn thầy cô mến thương lại mở ra một không gian hoàn toàn đối lập: hồn nhiên, rộn ràng và tươi sáng. Tác phẩm được thể hiện bởi tốp ca học sinh từ tiểu học tới trung học phổ thông. Với tiết tấu vui tươi, ca khúc điểm xuyết những hình ảnh thân thương của tuổi học trò như niềm vui mỗi sáng đến lớp, trang sách mở ra chân trời mới, nét chữ nắn nót hay bụi phấn trắng vương trên tóc thầy.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bộc bạch, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống giáo dục lâu năm, cha là giáo viên môn Vật lý và mẹ tận tụy gắn bó cùng môn Toán học, vì thế nghề giáo có vị trí vô cùng thiêng liêng với anh. Không những thế, người bạn đời đồng hành cùng anh trong cuộc sống cũng là một giảng viên miệt mài trên bục giảng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hai tác phẩm như một món quà tinh thần ý nghĩa anh gửi tặng tất cả người thầy nhân dịp 20/11.