Theo Page Six, mới đây, Taylor Swift trở thành một trong những tâm điểm chú ý tại lễ trao giải CMA Awards 2026. Sau khi xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế màu vàng rực rỡ của Oscar de la Renta, nữ ca sĩ nhanh chóng thay đổi trang phục để mang đến màn trình diễn đặc biệt trên sân khấu.

Taylor Swift lựa chọn chiếc váy ngắn đính kết lấp lánh thuộc bộ sưu tập Xuân 2027 của nhà mốt Erdem. Thiết kế được kết hợp từ chất liệu jacquard và satin in họa tiết, nổi bật với những khoảng cắt xẻ cùng chiếc nơ oversized ở phía trước chân váy.

Taylor Swift trở thành một trong những tâm điểm chú ý tại lễ trao giải CMA Awards 2026.

Nữ ca sĩ hoàn thiện diện mạo bằng đôi boots cao bồi Sonora được thiết kế riêng, khuyên tai Anabela Chan cùng nhẫn đến từ hai thương hiệu Retrouvaí và Anita Ko. Sự kết hợp giữa những chi tiết lấp lánh và đôi boots cao bồi gợi nhớ đến hình ảnh Taylor Swift trong những năm đầu bước chân vào làng nhạc.

Tại CMA Awards 2026, nữ ca sĩ trình diễn bản mashup giữa I Knew It, I Knew You, ca khúc nhạc phim Toy Story 5, và bản hit Our Song phát hành năm 2006. Đáng chú ý, I Knew It, I Knew You cũng mang về cho Taylor Swift đề cử Đĩa đơn của năm tại lễ trao giải lần này. Ca khúc đánh dấu sự trở về với dòng nhạc đồng quê của nữ ca sĩ sau hơn một thập kỷ thống lĩnh làng nhạc pop.

Sự kết hợp giữa những chi tiết lấp lánh và đôi boots cao bồi gợi nhớ đến hình ảnh Taylor Swift trong những năm đầu bước chân vào làng nhạc.

Lần gần nhất Taylor Swift biểu diễn tại CMA Awards là vào năm 2013. Khi ấy, cô diện chiếc váy đen thanh lịch của Alberta Ferretti, thể hiện phiên bản acoustic của ca khúc Red cùng Alison Krauss và Vince Gill.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Taylor Swift từng để lại nhiều dấu ấn thời trang đáng nhớ trên sân khấu CMA Awards. Năm 2012, nữ ca sĩ tái hiện không gian Paris ngay giữa Nashville khi trình diễn Begin Again trong chiếc váy chấm bi đỏ. Một năm trước đó, cô lựa chọn áo len hồng và quần jeans ôm sát để thể hiện ca khúc Ours.

Đặc biệt, tại CMA Awards 2008, Taylor Swift từng gây ấn tượng với màn thay trang phục nhanh trên sân khấu, chuyển từ chiếc váy dạ hội tím mang màu sắc cổ tích sang váy cưới trắng khi trình diễn Love Story.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Taylor Swift từng để lại nhiều dấu ấn thời trang đáng nhớ trên sân khấu CMA Awards.

Sau 13 năm, màn tái xuất tại CMA Awards 2026 không chỉ đánh dấu cuộc hội ngộ của Taylor Swift với sân khấu từng gắn liền với thời kỳ đầu sự nghiệp mà còn gợi nhắc về hình ảnh cô gái hát nhạc đồng quê từng chinh phục hàng triệu khán giả trước khi trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu.