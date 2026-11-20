Ngày 19/11, Khả Như đăng tải hình ảnh thân mật bên Huỳnh Phương, kèm dòng trạng thái ngắn: “Dạ, em chịu”. Trong bức ảnh, nữ diễn viên đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải. Cùng thời điểm, Huỳnh Phương cũng chia sẻ hình ảnh có bối cảnh tương tự. Nam diễn viên hài hước viết: “Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết”. Hai diễn viên vướng tin hẹn hò khoảng 4 năm qua. Họ không lên tiếng chia sẻ về chuyện tình cảm nhưng luôn đồng hành cùng nhau trong các dịp quan trọng.

Buổi tiệc cầu hôn của 2 diễn viên có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thu Trang, Tiến Luật, Ngọc Phước, BB Trần, Quang Tuấn... Liêu Hà Trinh - một trong những người có mặt tại buổi tiệc - gửi lời nhắn đến Khả Như: “Hãy luôn là bé Mèo nhõng nhẽo nhé. Mừng quá, chuẩn bị ăn cưới thôi. Cảm ơn người anh Huỳnh Phương đã xuất hiện và là bến đỗ bình an chở che cho chị yêu của em. Em chờ ăn cưới anh chị nha”. Trong khi đó, Linh Phi chia sẻ: “Chúc mừng bà Mèo Khả Như đã tìm được bờ vai vững chãi. Giờ thì được khoe khoang công khai rồi, chứ hôm đó ngồi dự tiệc mà lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Màn cầu hôn chân thành và xúc động lắm”.

Huỳnh Phương và Khả Như vướng tin hẹn hò từ năm 2022. Thời điểm đó, cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện cùng nhau hoặc đi chơi chung nhóm bạn. Không lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng họ thường chia sẻ những khoảnh khắc thân mật. Động thái này được cho là ngầm xác nhận mối quan hệ. Họ đồng hành trong nhiều dự án, sự kiện giải trí và các chuyến du lịch. Cặp đôi cũng từng để lộ những dấu hiệu được cho là đang sống chung nhà.

Trước đó, dịp Valentine 14/2, Huỳnh Phương từng đăng ảnh tình tứ bên Khả Như. Cả hai diện trang phục đồng điệu. Nam diễn viên chia sẻ: “Vẻ đẹp không nằm trên gò má mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”. Hồi tháng 11/2025, nam diễn viên cũng khoe ảnh đón sinh nhật bên bạn gái.

Khả Như sinh năm 1987, khởi đầu sự nghiệp tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sau đó tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình. Nữ diễn viên được biết đến qua những bộ phim như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của em, Nhà bà Nữ. Gần đây, nữ diễn viên có dự án Quỷ nhập tràng ra rạp nhưng không đạt thành công về mặt doanh thu. Trong khi đó, Huỳnh Phương kém bạn gái 5 tuổi. Anh khởi nghiệp với vai trò diễn viên trong các video hài của nhóm FAPtv. Sau đó, diễn viên tham gia một số dự án phim như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử.

Về phong cách thời trang, Khả Như gần đây thường diện những trang phục trẻ trung, gợi cảm. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chăm chỉ tập luyện để duy trì vóc dáng và sức bền, phục vụ cho công việc diễn xuất.

Minh Hạo