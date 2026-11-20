Trước khi công khai chuyện tình cảm bằng màn cầu hôn, Khả Như và Huỳnh Phương từng nhiều lần khiến mạng xã hội xôn xao bởi những khoảnh khắc thân thiết. Đáng chú ý, một lần nữ diễn viên bế em bé bên cạnh Huỳnh Phương còn làm dấy lên nghi vấn cả hai đã bí mật có con chung.

Tháng 10/2025, loạt hình ảnh Khả Như xuất hiện tại một sự kiện cùng Huỳnh Phương được lan truyền trên mạng xã hội. Trong những khung hình này, nữ diễn viên bất ngờ bế một em bé sơ sinh trên tay, trong khi Huỳnh Phương ngồi bên cạnh. Khoảnh khắc tự nhiên của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý, thậm chí khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn cặp đôi đã có con chung.

Thực tế, em bé xuất hiện trong loạt ảnh là con của một đồng nghiệp tại sân khấu, không phải con của Khả Như và Huỳnh Phương. Hình ảnh cả hai ngồi cạnh nhau và nữ diễn viên bế em bé chỉ là khoảnh khắc tại sự kiện, không có căn cứ cho nghi vấn cặp đôi đã có con chung. Cả hai cũng không lên tiếng xác nhận thông tin đồn đoán này.

Thời điểm đó, chuyện tình cảm của hai diễn viên vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm. Cả hai liên tục bị phát hiện xuất hiện cùng nhau, từ các sự kiện đến những buổi gặp gỡ bạn bè. Đáng chú ý, người hâm mộ còn soi ra cả hai cùng đeo vòng đen có kiểu dáng tương tự, làm dấy lên nghi vấn sử dụng tín vật đôi.

Đến tháng 11/2026, sau khoảng 4 năm vướng nghi vấn tình cảm, Khả Như và Huỳnh Phương chính thức công khai tin vui cầu hôn. Màn cầu hôn diễn ra trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của Huỳnh Phương hôm 12/11 tại TP.HCM, với sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Quang Tuấn - Linh Phi, BB Trần, Ngọc Phước và MC Liêu Hà Trinh.

Đáng chú ý, Tiến Luật còn tiết lộ Huỳnh Phương hồi hộp đến mức suýt làm rơi nhẫn trong lúc ngỏ lời. Chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi, Linh Phi nhận xét màn cầu hôn tuy có chút lúng túng nhưng rất chân thành và xúc động, trong khi Liêu Hà Trinh cũng gửi lời chúc mừng đến đàn chị. Đến tối 19/11, Khả Như chia sẻ hình ảnh bên Huỳnh Phương cùng chiếc nhẫn trên tay và xác nhận: “Dạ, em chịu”. Từ những lần xuất hiện chung khiến dân tình đồn đoán đến cột mốc cầu hôn, chuyện tình kín tiếng của cả hai cuối cùng cũng có lời xác nhận.