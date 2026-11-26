Phục dựng, tổ chức các nghi lễ truyền thống

Những ngày giữa tháng 11, UBND xã Phú Thiện tổ chức phục dựng 3 nghi lễ truyền thống gồm: lễ cúng Yă Pôm, cúng bến nước và cúng Vua Gió.

Trong đó, lễ cúng Vua Gió Pơtao Angin được tổ chức ngay khu mộ Vua Gió đời thứ 3 Siu Chơba ở thôn Plei A Măng. Lễ vật do dân làng Plei Rbai và Plei Chrung mang đến gồm 1 con heo đen, 1 ghè rượu, 1 đĩa gạo, cơm trắng, 3 chén nước và 1 cây nến.

Trong không khí linh thiêng, thầy cúng Rah Lan Bĩ thay mặt dân làng dâng lễ và đọc lời khấn: “Hỡi Vua Gió linh thiêng! Hôm nay, dân làng Plei Rbai, Plei Chrung dâng lên Vua ghè rượu lớn, con heo to. Mời Vua uống trước, chúng tôi uống sau. Mong Vua phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng ấm no, hạnh phúc…”.

Thầy cúng Rah Lan Bĩ thay mặt dân làng thực hiện nghi lễ cúng Vua Gió. Ảnh: V.C

Khi lời khấn vừa dứt, 4 người phụ nữ là con cháu Vua Gió hất chén nước lên không trung làm phép rồi mang rượu đến trút bên mộ Vua khóc lóc bày tỏ sự nhớ thương. Nghi lễ khép lại, thầy cúng uống cạn chén rượu đầu tiên. Sau đó, già làng, khách mời và bà con cùng uống rượu chung vui.

Bà Rmah H’Choe (con gái út của Vua Gió đời thứ 3) chia sẻ: “Quanh khu mộ của Vua cha có một cây me và hai cây dúi xanh tốt quanh năm. Người dân tin đó là nơi linh hồn Vua trú ngụ nên luôn gìn giữ, không chặt phá. Lâu lắm rồi gia đình mới chứng kiến lễ cúng lớn như vậy nên ai cũng xúc động”.

Bà Kpă Loan - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Thiện - chia sẻ: Trong tín ngưỡng của người Jrai ở Phú Thiện, Vua Gió là 1 trong 3 vị vua không ngai, tồn tại song hành cùng Vua Lửa và Vua Nước, có khả năng gọi gió, cầu mưa giúp dân làng. Dẫu vậy, Vua vẫn sống giản dị, làm ruộng, lập gia đình như người dân trong làng.

Sau khi ông Siu Bam, Vua Gió đời thứ 5, cũng là vị Vua Gió cuối cùng qua đời năm 1988 và người kế nhiệm xin từ chức, ngôi vị này bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, mỗi khi thời tiết khắc nghiệt, bà con vẫn mang lễ vật dâng lên mộ Vua, gửi gắm lời thỉnh cầu.

“Lễ cúng Vua Gió được phục dựng nguyên bản theo phong tục giúp người dân hiểu thêm về nét đẹp văn hóa của dân tộc, từ đó có ý thức giữ gìn và phát huy” - bà Loan nhấn mạnh.

Dân làng Plei Rbai và Plei Chrung khiêng lễ vật đến cúng Vua Gió. Ảnh: V.C

Nếu lễ cúng Vua Gió gắn với ước vọng mưa thuận gió hòa thì lễ mừng lúa mới của người Jrai ở xã Ia Tul ngày 17-11 lại thể hiện niềm vui cuộc sống no đủ. Từ sáng sớm, già làng đã bày biện lễ vật; thanh niên chuẩn bị rượu, thịt; chị em phụ nữ trong trang phục thổ cẩm cần mẫn giã gạo, nấu nướng.

Trong tiếng cồng chiêng trầm vang, thầy cúng Rahlan Druai (buôn Broăi) chủ trì nghi lễ với 4 ghè rượu và 1 con heo đen, cất vang lời khấn: “Cầu mong Yàng hãy ban cho hồn lúa được đưa về tận kho, tận nhà; gia đình có gà đầy sân, bò đầy chuồng, cuộc sống no đủ, thuận hòa…”.

Ngay sau phần lễ là phần hội sôi động với tiếng chiêng hòa cùng điệu xoang nhịp nhàng, những đôi tay khéo léo trình diễn nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng cùng những trò chơi dân gian vui nhộn như đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tul - cho biết: Hoạt động không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, chung vui sau mùa vụ bội thu mà còn là cơ hội để các nghệ nhân trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa sắc màu văn hóa cộng đồng

Bên cạnh việc phục dựng, tổ chức những nghi lễ truyền thống, các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để người dân có dịp gặp gỡ, giao lưu, gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tại xã Ia Rbol, ngày 21-11, UBND xã tổ chức Hội thi văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số lần thứ I với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân đến từ 5 buôn, làng.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại Hội thi văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số xã Ia Rbol. Ảnh: V.C

Các đoàn tham gia 3 nội dung thi gồm: trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, đan lát. Mỗi phần thi mang đến một sắc thái riêng, thể hiện sự khéo léo, tài năng và nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng.

Điều đáng chú ý là trong các đội chiêng có sự góp mặt của cả những nghệ nhân, già làng và thanh thiếu niên. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự kết nối, kế thừa giữa các thế hệ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Các nghệ nhân nhí hào hứng trình diễn cồng chiêng tại Hội thi văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số xã Ia Rbol. Ảnh: V.C

Là người nhỏ tuổi nhất tham gia trình diễn, em Nay H’Đốt (SN 2016, buôn Krăi) bộc bạch: “Rất vui vì đây là lần đầu tiên em được trình diễn cồng chiêng trước khán giả. Em sẽ tiếp tục tập luyện để có thể đánh được nhiều bài chiêng hơn nữa”.

Ông Đoàn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rbol - cho biết: Thành công của hội thi là tiền đề cho xã tiếp tục duy trì và mở rộng trong thời gian tới, để cồng chiêng không chỉ được nghe mà còn được thực hành, trao truyền. Người lớn tuổi có dịp truyền lại những gì mình biết; người trẻ có cơ hội học hỏi; người dân có thêm một sinh hoạt cộng đồng để gặp gỡ, giao lưu.

Trong khi đó, tại xã Uar, ngày 14-11, Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức lễ ra mắt CLB Cồng chiêng Chư Đrăng tại buôn Chư Krih, trao tặng bộ chiêng, trang phục truyền thống và khai giảng lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho người dân. Tiếp nối, ngày 24-11, UBND xã sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động.

Theo ông Nay Chip - Phó Chủ tịch UBND xã Uar - cho hay: Đến với ngày hội, người dân và du khách có thể hòa mình vào những màn trình diễn cồng chiêng, khám phá nét đẹp của lễ hội truyền thống, nghề đan lát, dệt vải, tạc tượng, thưởng thức những món ăn truyền thống mang hương vị núi rừng và khám phá sắc màu hoa văn thổ cẩm trong những màn trình diễn trang phục truyền thống. Đặc biệt, các trò chơi dân gian hứa hẹn tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các buôn làng.

Đây không chỉ là ngày hội của sắc màu, âm thanh, tình đoàn kết mà còn là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; qua đó, quảng bá nét đẹp quê hương, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dân tộc và mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.