Tàu Adora Flora City cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh X.T

Lễ đón tàu do Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh tổ chức với sự tham dự của ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa; ông Đặng Anh Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Đây là chuyến cập cảng Khánh Hòa đầu tiên của tàu Adora Flora City kể từ khi chính thức đi vào khai thác hồi giữa tháng 11. Khởi hành từ Quảng Châu (Trung Quốc), tàu mang theo 4.500 du khách (đa số mang quốc tịch Trung Quốc) và 1.500 thủy thủ đoàn. Ngay sau lễ đón, Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam đã tổ chức đưa đoàn tham quan các điểm đến nổi tiếng tại Nha Trang gồm: Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, danh thắng Hòn Chồng và chùa Long Sơn. Chiều tối, du khách tiếp tục trải nghiệm không gian mua sắm đặc sản, quà lưu niệm tại chợ đêm Nha Trang trước khi rời cảng vào tối cùng ngày để nối tiếp hải trình đến cảng Muara (Brunei).

Theo ông Đặng Anh Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh, từ nay đến hết năm 2026, Cảng Quốc tế Cam Ranh dự kiến đón thêm 11 chuyến tàu du lịch biển. Nhằm phục vụ tốt hơn dòng khách này trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng cùng các dịch vụ đi kèm như giải khát và kinh doanh hàng lưu niệm.