Đợt băng giá đầu tiên ở Y Tý năm 2026 Sáng 29/11, băng giá bất ngờ xuất hiện tại xã Y Tý khiến du khách thích thú chụp ảnh, check-in.

Sáng 29/11, nhiều du khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise Resort Y Tý (xã Y Tý, Lào Cai) bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh cây cối, thảm cỏ phủ trắng một lớp băng sau một đêm nhiệt độ xuống thấp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Đỗ Thương, chủ khu nghỉ dưỡng, cho biết hiện tượng băng giá được du khách phát hiện vào khoảng 7h, khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 1 độ C. Toàn bộ khuôn viên rộng 16 ha của khu nghỉ dưỡng phủ một lớp băng trắng xóa.

Đây là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện tại Y Tý trong mùa đông năm nay. Theo Thương, hiện tượng này không hiếm gặp tại địa phương, song những năm trước thường xuất hiện vào tháng 12.

Do không có dự báo trước về thời điểm xuất hiện băng giá, nhiều du khách tỏ ra bất ngờ khi thức dậy, hào hứng ra ngoài chụp ảnh, check-in.

Khoảng 8h cùng ngày, trời bắt đầu hửng nắng, nhiệt độ dần tăng. Tuy nhiên, lớp băng vẫn còn bám trên nhiều bụi cỏ, cành cây, tạo thành những mảng trắng trên diện rộng. Đến khoảng 9h40, băng mới tan hết.

Hình ảnh ghi nhận vào 7h sáng 29/11 tại xã Y Tý. Ảnh: Đỗ Thương.

Ngoài khu vực thôn Mò Phú Chải, một số địa điểm ở vùng núi cao trên địa bàn xã Y Tý cũng ghi nhận hiện tượng băng giá. Đây là hiện tượng thời tiết tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách khi đến Y Tý vào mùa đông, song cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Y Tý là xã vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển. Địa phương là điểm đến yêu thích của những du khách đam mê du lịch khám phá, săn mây, trekking và tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc Hà Nhì.

Mỗi thời điểm trong năm, Y Tý mang vẻ đẹp riêng với mùa nước đổ vào tháng 5-6, mùa lúa chín vào tháng 8-9 và mùa săn mây kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau.

Các điểm tham quan nổi tiếng tại đây gồm bản Choản Thèn, Ngải Thầu Thượng, thung lũng ruộng bậc thang Thề Pả và đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860 m, được ví như "nóc nhà Y Tý".

Du khách còn có thể trải nghiệm lưu trú tại homestay, khám phá kiến trúc nhà trình tường, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu đời sống của người dân bản địa.

Vào mùa đông, nhiệt độ tại Y Tý có thể xuống dưới 0 độ C. Hiện tượng băng giá xuất hiện trong những đợt rét sâu cũng trở thành sức hút đối với du khách.