Miếu Ngũ Hành (Miếu Năm Bà), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Gieo mầm cách mạng trong gian khó

Tháng 4/1930, những chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời, mở đầu chặng đường đấu tranh cách mạng trên vùng đất Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Trong bối cảnh thực dân Pháp tăng cường đàn áp, những người cộng sản vẫn kiên trì bám dân, gây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng, đưa ngọn lửa cách mạng lan tỏa từ nhà máy, công trường đến các làng quê.

Ngay từ những ngày đầu, phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân đã diễn ra sôi nổi. Ngày 1/5/1930, tại Đề-pô xe lửa Tháp Chàm, 120 công nhân tổ chức mít-tinh, đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, xóa bỏ chế độ cúp phạt và bảo đảm quyền lợi khi ốm đau, tai nạn lao động. Cùng năm, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1/8, treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn được tổ chức tại Tháp Chàm, Đắc Nhơn, Mỹ An, Cà Ná, Phương Cựu, Mũi Dinh…

Đề-pô xe lửa Tháp Chàm, nơi những chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời, mở đầu chặng đường đấu tranh cách mạng trên vùng đất Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữa sự kiểm soát gắt gao của chính quyền thực dân, những lá cờ đỏ, tờ truyền đơn tuy nhỏ bé nhưng mang sức mạnh thức tỉnh. Từ những yêu sách thiết thực về cơm áo, quyền lợi của người lao động, ý thức đấu tranh vì tự do, độc lập từng bước bén rễ trong lòng quần chúng.

Phong trào có lúc rơi vào tình thế khó khăn bởi những đợt khủng bố trắng. Nhiều cơ sở cách mạng bị phá vỡ, cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán bị truy tìm, bắt bớ, nhưng đàn áp không thể dập tắt ý chí cách mạng. Những người cộng sản vẫn bền bỉ nối lại liên lạc, khôi phục tổ chức, dựa vào nhân dân để giữ lửa phong trào.

Giai đoạn 1936-1939, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ tiếp tục phát triển. Tổ chức Đảng được khôi phục, nối liên lạc với Xứ ủy Trung Kỳ; nhiều cán bộ được tăng cường vào địa phương, vận động công nhân và Nhân dân đấu tranh cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức về quyền lợi dân tộc.

Đầu năm 1945, Ủy ban Việt Minh lâm thời tỉnh Ninh Thuận ra đời, phân công cán bộ phụ trách từng tổng, trực tiếp lãnh đạo phong trào. Mối liên hệ giữa tổ chức Đảng, Việt Minh với quần chúng ngày càng bền chặt. Chính nền móng ấy đã tạo nên sức mạnh để Ninh Thuận sẵn sàng bước vào thời khắc lịch sử.

Hai ngày làm chủ vận mệnh quê hương

Tháng 8/1945, tin phát-xít Nhật đầu hàng Đồng minh lan rộng, tạo nên bước ngoặt quyết định đối với phong trào cách mạng cả nước. Tại Ninh Thuận, không khí chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra khẩn trương. Các cơ sở Việt Minh bí mật hội họp, củng cố lực lượng, vận động quần chúng, sẵn sàng chớp thời cơ giành chính quyền.

Tại làng Vạn Phước, lãnh đạo Việt Minh tỉnh tổ chức cuộc họp bí mật, thống nhất đẩy mạnh hoạt động vũ trang, thông báo tin Nhật đầu hàng và huấn luyện Đội Danh dự làm lực lượng nòng cốt. Thời cơ hành động đến khi Việt Minh nắm được tin tổ chức Thanh niên tiền tuyến thân Nhật dự định tổ chức mít-tinh vào chiều 21/8/1945 tại sân Trường tiểu học làng Bảo An.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20/8/1945, tại miếu Ngũ Hành (miếu Năm Bà), làng Bảo An, Ủy ban Việt Minh tỉnh triệu tập cuộc họp bất thường. Đại diện công nhân Đề-pô xe lửa Tháp Chàm, Nhà đèn, Nhà dây thép, Đội Danh dự, thợ thủ công, thanh niên và nông dân các làng Vạn Phước, Trường Sanh cùng tham dự.

Tin Nha Trang đã giành chính quyền chiều 19/8 càng thôi thúc quyết tâm hành động. Các đại biểu thống nhất biến cuộc mít-tinh của tổ chức thân Nhật thành cuộc biểu tình vũ trang của Việt Minh. Mọi công việc được triển khai khẩn trương.

Ban Chỉ huy cuộc biểu tình được thành lập, gồm các đồng chí: Lê Cát, Lê Bút và Trần Lương. Đồng chí Lê Cát làm Trưởng ban; đồng chí Lê Chưởng làm tham mưu cho Ban Chỉ huy. Một lá cờ đỏ sao vàng cùng dây kéo cờ được chuẩn bị. Một quyết tâm lớn: biến cuộc mít tinh của đối phương thành cuộc vùng dậy của nhân dân, đưa chính quyền về tay cách mạng.

15 giờ ngày 21/8/1945, sân Trường tiểu học làng Bảo An đông kín người. Khoảng 200 thành viên "Thanh niên tiền tuyến" tập hợp để làm lễ ra mắt và hoan nghênh chính phủ thân Nhật. Cùng thời điểm, lực lượng cách mạng gồm: công nhân Đề-pô xe lửa Tháp Chàm, công nhân Nhà đèn, thanh niên cứu quốc, viên chức, thợ thủ công và đông đảo nhân dân các làng đã sẵn sàng hưởng ứng lời hiệu triệu của Việt Minh.

Khi lá cờ quẻ ly vừa được kéo lên, đồng chí Lê Cát dõng dạc hô lớn: “Hạ cờ quẻ ly bán nước xuống, kéo cờ Việt Minh lên, yêu cầu bà con hoan hô Việt Minh!”.

Tiếng hô “Việt Minh vạn tuế!”, “Chính quyền về tay Việt Minh!” vang dậy, át đi không khí của cuộc mít-tinh ban đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Sân Trường tiểu học làng Bảo An trở thành điểm xuất phát của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Ninh Thuận.

Ngay lập tức, anh Đinh Văn An, một thanh niên cứu quốc, xông lên hạ lá cờ quẻ ly, kéo lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân trường. Tiếng hô “Việt Minh vạn tuế!”, “Chính quyền về tay Việt Minh!” vang dậy, làm thay đổi hoàn toàn mục đích, tính chất của cuộc mít-tinh ban đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Sân Trường tiểu học làng Bảo An trở thành điểm xuất phát của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Ninh Thuận.

Từ đây, dòng người biểu tình nhanh chóng tiến đến đồn Bang Tá. Trước khí thế áp đảo của quần chúng, Hồ Trần Chánh đầu hàng, xin cách mạng khoan hồng. Tiếp đó, lực lượng khởi nghĩa tiến chiếm đồn Bảo an Đô Vinh. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, binh lính giao nộp vũ khí và tự giải tán. Ga xe lửa và Đề-pô xe lửa Tháp Chàm lần lượt được làm chủ.

Chỉ trong khoảng hai giờ, những vị trí trọng yếu ở Tháp Chàm đã thuộc về lực lượng cách mạng. Thắng lợi nhanh chóng không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, sự chỉ đạo quyết đoán và sức mạnh quần chúng khi được tập hợp dưới ngọn cờ Việt Minh.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, đoàn biểu tình tiến về Phan Rang. Dọc đường, người dân liên tục nhập đoàn, làm cho lực lượng cách mạng ngày càng đông đảo. Tại trung tâm tỉnh lỵ, trước khí thế sục sôi của quần chúng, lực lượng trong đồn Bảo an địch chờ giao súng cho cách mạng. Các mũi biểu tình tiến vào nhà lao giải phóng tù nhân, đến dinh Tỉnh trưởng tuyên bố giải tán chính quyền cũ, chiếm các cơ quan, công sở và tổ chức diễn thuyết tại chợ Phan Rang.

Những địa điểm từng là biểu tượng quyền lực của bộ máy cai trị cũ lần lượt thuộc về nhân dân. Cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra nhanh chóng, thể hiện sức mạnh của một phong trào đã được chuẩn bị từ lâu và sự đồng lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định vận mệnh quê hương.

Đến 22 giờ ngày 21/8, đoàn biểu tình trở về Tháp Chàm. Ngay trong đêm, Ủy ban khởi nghĩa họp, tiếp tục chỉ đạo phong trào tại các tổng và huyện An Phước. Trong hai ngày 21 và 22/8/1945, các tổng Vạn Phước, Mỹ Tường, Phú Quý, É Lâm Hạ, É Lâm Thượng (huyện An Phước) cùng nhiều thôn, xóm trong tỉnh lần lượt giành được chính quyền. Đến ngày 22/8, cuộc khởi nghĩa trên địa bàn Ninh Thuận căn bản hoàn thành.

Tiếp nối bản hùng ca mùa thu độc lập

Ngày 21/8/1945 trở thành dấu son đặc biệt trong lịch sử cách mạng Ninh Thuận. Là một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất ở khu vực Nam Trung Bộ, sau Quảng Ngãi ngày 16/8, Quảng Nam ngày 18/8 và Khánh Hòa ngày 19/8, Ninh Thuận đã góp phần tạo nên khí thế tiến công mạnh mẽ của cuộc Tổng khởi nghĩa trên cả nước.

Hơn tám thập niên đã trôi qua, những người trực tiếp làm nên mùa thu lịch sử năm 1945 phần lớn đã đi xa, nhưng tinh thần bất khuất, ý chí đoàn kết và khát vọng tự do vẫn còn nguyên giá trị.

Nhìn lại thắng lợi ấy, có thể thấy sức mạnh làm nên cuộc khởi nghĩa không chỉ nằm ở lòng yêu nước, tinh thần quật cường, mà còn ở sự chuẩn bị công phu, tổ chức lực lượng chặt chẽ, khả năng bám sát quần chúng và nghệ thuật chớp thời cơ. Đặc biệt, sự đồng lòng của công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã tạo nên sức mạnh áp đảo, giúp cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng; đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền cũ, mở ra một thời kỳ mới-thời kỳ Nhân dân làm chủ quê hương, đất nước.

Hơn tám thập niên đã trôi qua, những người trực tiếp làm nên mùa thu lịch sử năm 1945 phần lớn đã đi xa, nhưng tinh thần bất khuất, ý chí đoàn kết và khát vọng tự do vẫn còn nguyên giá trị. Lịch sử không chỉ để tự hào, mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, nêu cao truyền thống cách mạng, biến sức mạnh tinh thần thành động lực phát triển.

Hiện nay, nhà xưởng đề-pô xe lửa Tháp Chàm trở thành nơi nâng cấp, sửa chữa tàu hỏa, phục vụ vận chuyển hành khách tuyến Bắc-Nam. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân Trường tiểu học làng Bảo An đến khát vọng dựng xây quê hương hôm nay là một mạch nối lịch sử không đứt đoạn. Bản hùng ca tháng Tám vẫn vang vọng, nhắc mỗi người trân trọng giá trị của độc lập, tự do và tiếp tục viết nên những trang mới bằng ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên.