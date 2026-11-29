Chương trình “Vũ Yến Thăng Long” mang đến một hình thức thưởng ngoạn văn hóa mới cho người dân Thủ đô và du khách. (Nguồn: BTC)

Ngay trước thềm công diễn chính thức, Vũ Yến Thăng Long đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nhân, giới văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông và báo chí. Ba đêm trải nghiệm đặc biệt diễn ra từ ngày 28 - 30/11 đón hơn 500 khách mời.

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt tới công chúng trong nước và quốc tế

Chương trình là cơ hội giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao và các tổ chức quốc tế thông qua một hình thức trải nghiệm sáng tạo. “Vũ Yến Thăng Long” nhận được sự quan tâm của giới nghệ thuật và sáng tạo với sự góp mặt dự kiến của Hoa hậu Ngọc Hân, các MC Hoài Anh, Mai Ngọc, Diệp Chi... cùng nhiều nghệ sĩ và nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực, khách mời còn trực tiếp trải nghiệm nét đẹp của văn hóa Việt thông qua cổ phục và trang phục truyền thống, từ áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình đến trang phục của các dân tộc. Trong không gian mang dấu ấn lịch sử của kinh đô xưa, trải nghiệm trang phục là bước khởi đầu để khách mời hòa mình vào hành trình “Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông”.

Thay vì tổ chức một chương trình biểu diễn và một bữa tiệc như hai hoạt động riêng biệt, “Vũ Yến Thăng Long” kết hợp nghệ thuật và ẩm thực trong cùng một mạch kể. Trong suốt 120 phút, khán giả được dẫn dắt qua chín tiết mục nghệ thuật và tám món ăn, khám phá những lát cắt văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam, từ lịch sử, phong tục, tín ngưỡng đến nếp sống và phong vị ẩm thực.

Không gian biểu diễn được thiết kế theo ý tưởng “Trời tròn đất vuông”, lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa và tinh thần quây quần trong những cuộc hội làng. Sân khấu 360 độ có khả năng xoay tròn được đặt tại trung tâm khán phòng, bao quanh là những bàn tiệc.

Cách bố trí này cho phép thực khách thưởng thức các tiết mục từ nhiều góc nhìn, cảm nhận những chuyển động của nghệ sĩ ở cự ly gần, đồng thời trải nghiệm các món ăn theo diễn tiến của chương trình. Sự chuyển tiếp giữa âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và nhịp phục vụ tại bàn tạo nên tính liền mạch cho buổi diễn.

Âm vang nguồn cội, dấu ấn Thăng Long

Mở đầu chương trình là Âm vang Đông Sơn, tiết mục lấy tiếng trống đồng làm chất liệu gợi nhắc về buổi đầu dựng nước. Cùng với âm hưởng của nhạc cụ truyền thống, thực khách bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực với Tam Vị Khai Yến - món khai vị kết hợp ba thức: Nem rán, phở cuốn và bánh tart tôm bơ. Trong cùng một phần ăn, sản vật từ nhiều miền được kết hợp hài hòa, từ tôm cua vùng biển Hạ Long, thịt lợn đồng bằng Bắc Bộ đến nấm hương, mộc nhĩ Tây Bắc.

Nếu Âm Vang Đông Sơn đưa thực khách trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc, Vũ Bút Thăng Long lại gợi mở một nét đẹp riêng của vùng đất nghìn năm văn hiến. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật thư pháp, tiết mục chuyển hóa những đường nét của bút mực thành ngôn ngữ hình thể, tái hiện truyền thống khoa bảng và tinh thần hiếu học của người Việt.

Câu chuyện về Thăng Long được tiếp nối bằng một hương vị quen thuộc của Hà Nội: Phở. Trong món Phở Kinh Kỳ, những thành phần đặc trưng như bánh phở, nạm bò và hành hoa được giữ lại, trong khi phần nước dùng được chế biến theo kỹ thuật consommé, chú trọng độ trong và chiều sâu hương vị.

Thưởng thức phở giữa lòng Hoàng thành Thăng Long, trong âm nhạc và vũ điệu lấy cảm hứng từ nghệ thuật thư pháp, thực khách có dịp cảm nhận bản sắc kinh kỳ qua sự giao hòa giữa lịch sử, nghệ thuật và ẩm thực.

Mạch nguồn tín ngưỡng, sức sống nghệ thuật dân gian

Bên cạnh những dấu ấn lịch sử và bản sắc vùng miền, Vũ Yến Thăng Long còn khai thác các chất liệu từ đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng và nghệ thuật dân gian của người Việt.

9 tiết mục nghệ thuật đặc trưng vùng miền sẽ lần lượt giới thiệu đến du khách trong “Vũ Yến Thăng Long”. (Nguồn: BTC)

Qua những vũ điệu lấy cảm hứng từ giá hầu Cô Đôi Thượng Ngàn, nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu hiện lên cùng ước vọng về cuộc sống bình an, sung túc. Tiết mục khai thác chất liệu từ Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - di sản được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016.

Trên bàn tiệc, Kim Phụng Ngũ Sắc Quy gửi gắm ý niệm về sự hài hòa qua món gà bản quay vàng giòn, ăn kèm xôi ngũ sắc của người Mường với năm màu tượng trưng cho ngũ hành.

Nếu Cô Đôi Thượng Ngàn mang dấu ấn của đời sống tâm linh, Cung Đàn Đất Việt lại tìm về những thanh âm gần gũi trong sinh hoạt thường ngày. Tiếng đàn, nhịp trống từ núi rừng đến đồng bằng cùng hòa nhịp, gợi lên vẻ đẹp đa dạng của âm nhạc dân gian Việt Nam. Tinh thần giao thoa giữa các vùng văn hóa cũng được thể hiện qua Hồng Hoang Mở Cõi, món ăn kết hợp bò cuốn lá lốt đậm phong vị Nam Bộ với bánh đúc dân dã của miền Bắc.

Những nét đặc sắc của văn hóa xứ Thanh được tái hiện qua tiết mục Múa Xuân Phả - nghệ thuật trình diễn dân gian được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Với năm điệu múa tượng trưng cho năm đoàn sứ giả lân bang đến chúc mừng chiến thắng của vua nước Việt, tiết mục gợi nhắc dấu ấn giao lưu văn hóa từ xa xưa.

Câu chuyện về xứ Thanh được tiếp nối trên bàn tiệc với Kim Tôm Thiên Ty - món tôm càng xanh chiên xù kết hợp cùng xốt cam Xuân Thành và nước mắm Ba Làng, làm nổi bật hương vị đặc trưng của sản vật địa phương.

Dọc chiều đất nước, trọn vị ba miền

Theo nhịp chuyển của âm nhạc và hương vị trên bàn tiệc, bức tranh văn hóa Việt dần mở ra với những nét đặc sắc của từng vùng miền.

Sắc màu Tây Bắc hiện lên qua những vòng xòe uyển chuyển, gợi nhắc tinh thần gắn kết trong đời sống cộng đồng của người Thái. Được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021, nghệ thuật Xòe Thái mang đến cho chương trình những âm sắc và vũ điệu đặc trưng của miền sơn cước. Câu chuyện văn hóa ấy được tiếp nối trên bàn tiệc với Sơn Cước Tầm Ngư - món cá vược hấp cùng măng chua và gia vị Tây Bắc, lấy cảm hứng từ món Pa Pỉnh Tộp truyền thống của người Thái.

Rời không gian văn hóa vùng cao phía Bắc, thực khách đến với vẻ trang nhã của cố đô Huế qua tiết mục Một Thoáng Cung Đình. Âm hưởng nhã nhạc cung đình Huế, loại hình âm nhạc được UNESCO vinh danh năm 2003, gợi nhớ nét thanh tao trong văn hóa thưởng thức dưới triều Nguyễn.

Song hành với tiết mục là Phượng Cung Ngự Yến - món súp mang hương vị của những bữa tiệc hoàng gia, kết hợp bào ngư, sò điệp và các loại nấm quý, được ninh chậm trong 72 giờ để chắt lọc tinh túy từ nguyên liệu.

Hành trình tiếp tục xuôi về phương Nam với những câu hò, điệu lý đậm chất miền sông nước qua phần trình diễn Miệt Đất Phương Nam. Trong không gian âm nhạc mộc mạc, sâu lắng ấy, thực khách thưởng thức Kết Liên Viên Mãn - món chè kết hợp hạt sen Tháp Mười, long nhãn và táo đỏ. Vị ngọt thanh của món tráng miệng khép lại bữa tiệc bằng những dư vị nhẹ nhàng, gần gũi.

Thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách đến Hà Nội

Sức hấp dẫn của Vũ Yến Thăng Long còn đến từ chính không gian mà chương trình hiện diện. Được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản Thế giới năm 2010, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa qua nhiều thời kỳ của dân tộc. Bên cạnh các hoạt động tham quan và tìm hiểu lịch sử, công chúng nay có thêm một cách cảm nhận di sản thông qua nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và trải nghiệm trang phục truyền thống.

Ra mắt vào dịp cuối năm, Vũ Yến Thăng Long góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch và hoạt động thưởng ngoạn trong mùa lễ hội của Thủ đô. Với các suất diễn vào buổi trưa và buổi tối, chương trình mang đến sự linh hoạt cho du khách khi xây dựng lịch trình tham quan, khám phá Hà Nội, đồng thời tạo thêm một điểm hẹn dành cho những cuộc gặp gỡ, sum họp cùng gia đình và bạn bè.

Đặc biệt, đối với du khách quốc tế, âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh và hương vị là những phương tiện kể chuyện có khả năng vượt qua nhiều rào cản ngôn ngữ. Trong 120 phút, du khách có thể tiếp cận những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam, từ dấu ấn Đông Sơn, truyền thống khoa bảng của Thăng Long đến sắc màu Tây Bắc, âm hưởng cung đình Huế và phong vị phương Nam.

Ông Phạm Đình Trung, đại diện Ban tổ chức LOALOA Show, cho biết: “Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến”.

Thông qua những trải nghiệm trực tiếp, chương trình kỳ vọng không chỉ tạo thêm dấu ấn trong hành trình của du khách tại Hà Nội mà còn khơi gợi mong muốn tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Góp thêm một sản phẩm sáng tạo vào dòng chảy công nghiệp văn hóa Thủ đô

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, việc phát huy nguồn lực di sản thông qua những hình thức sáng tạo đương đại mở ra cơ hội tạo thêm giá trị kinh tế từ văn hóa, đồng thời đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống.

Vũ Yến Thăng Long là chương trình được LOALOA Show xây dựng và sáng tạo riêng tại Thủ đô. Từ ý tưởng chủ đạo, nội dung các tiết mục biểu diễn đến thực đơn yến tiệc đều lấy bản sắc Thăng Long - Hà Nội làm điểm tựa sáng tạo, đồng thời chắt lọc những tinh hoa văn hóa của các vùng miền Việt Nam. Không gian di sản Hoàng thành Thăng Long cũng là nguồn cảm hứng để kiến tạo một trải nghiệm nghệ thuật, ẩm thực mang dấu ấn riêng của kinh đô nghìn năm văn hiến"

Chương trình gợi mở một hướng phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với di sản. Mô hình mới tạo cơ hội để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, những người làm ẩm thực và dịch vụ cùng tham gia phát triển sản phẩm, chuyển hóa chất liệu văn hóa bản địa thành những trải nghiệm có khả năng tiếp cận thị trường và đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện lịch sử hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chương trình lựa chọn gợi mở những lát cắt nhẹ nhàng từ đời sống bản địa của từng vùng miền. (Nguồn: BTC)

Trước khi đến Hà Nội, LOALOA Show đã giới thiệu các chương trình Việt Nam Bừng Sáng và Đan Di Sản, Chạm Cảm Xúc tại TP. Hồ Chí Minh. Với Vũ Yến Thăng Long, thương hiệu tiếp tục phát triển mô hình trải nghiệm kết hợp văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, lần này trong không gian mang dấu ấn lịch sử và bản sắc của kinh đô nghìn năm tuổi.

“Đây cũng là cách chương trình kỳ vọng góp một phần nhỏ vào dòng chảy chung của công nghiệp văn hóa Việt Nam: Đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo thêm giá trị từ sáng tạo và mở rộng khả năng giới thiệu những câu chuyện Việt Nam tới công chúng quốc tế. Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện lịch sử hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt nhẹ nhàng từ đời sống bản địa của từng vùng miền.

Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị cũng có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến”, ông Phạm Đình Trung chia sẻ.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sân khấu, ẩm thực, trang phục truyền thống và dịch vụ du lịch, Vũ Yến Thăng Long gợi mở hướng phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa và tài sản trí tuệ (IP) gắn với di sản.

Mô hình này tạo cơ hội để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, những người làm ẩm thực và dịch vụ cùng tham gia phát triển sản phẩm, chuyển hóa chất liệu văn hóa bản địa thành những sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường và đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Xa hơn, đây chính là bước đệm để từng bước xuất khẩu văn hóa, kiến tạo nên một làn sóng đưa bản sắc Việt lan tỏa ra thế giới - tương tự cách các trào lưu văn hóa bản địa như Hallyu (Hàn Quốc) hay Guochao (Trung Quốc) đã chinh phục thị trường toàn cầu trong những thập kỷ qua.

Sau ba đêm trải nghiệm đặc biệt từ ngày 28 - 30/11, Vũ Yến Thăng Long sẽ chính thức công diễn vào ngày 3/12 tại Hoàng thành Thăng Long, với kỳ vọng trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn của Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, năng động và sáng tạo tới công chúng trong nước và quốc tế.