Thủ tướng tạm quyền Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel

Theo Sky News và Times of Israel, ngày 28/11 ông Netanyahu đã đề xuất nhường vị trí đứng đầu chính phủ trong giai đoạn đầu của một thỏa thuận luân phiên chức Thủ tướng với Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot, người đang nỗ lực thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng trước.

Trong một tuyên bố, ông Netanyahu nói rằng lẽ ra ông nên lãnh đạo chính phủ Israel. Tuy nhiên, "xét đến mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa hiện hữu và khả năng thành lập một chính phủ không đủ năng lực đối phó với nguy cơ này thì trách nhiệm của một nhà lãnh đạo đòi hỏi ông phải gác lại mọi thứ".

Động thái này được xem là một sự nhượng bộ đáng kể, cho thấy sức ép mà nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel đang phải đối mặt, khi ông Eisenkot ngày càng nhận được sự ủng hộ từ các đối tác tiềm năng.

Ông Eisenkot đã phản hồi bằng cách cho ông Netanyahu cùng đảng Likud của nhà lãnh đạo này thời hạn 24 giờ để đạt được thỏa thuận, đồng thời mời ông Netanyahu bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp mặt để thương thảo vào sáng Chủ nhật (29/11).

Ông Eisenkot được Tổng thống Israel chỉ định thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử không phân định được thắng thua hôm 27/10, khi cả ông và ông Netanyahu đều không có lộ trình rõ ràng để giành quyền lực.

Trong tuần này, ông Eisenkot đã ký các thỏa thuận liên minh với hai đối tác thuộc cả cánh tả và cánh hữu. Sự ủng hộ của hai lực lượng này có thể giúp ông tiến gần hơn tới việc giành đủ đa số để thành lập chính phủ.

Các chuyên gia nhận định, ông Eisenkot, người đứng đầu đảng Yashar, có ba lựa chọn để thành lập chính phủ. Thứ nhất, ông có thể thành lập chính phủ thiểu số với sự ủng hộ từ bên ngoài của các đảng Ảrập. Thứ hai, ông có thể xây dựng liên minh với các đảng Do Thái giáo Chính thống cực đoan. Lựa chọn thứ ba là thành lập chính phủ đoàn kết với ông Netanyahu.

Trước đây, ông Eisenkot từng bác bỏ cả hai phương án liên minh với các đảng Ảrập và các đảng Do Thái giáo Chính thống cực đoan. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Ảrập vẫn đề cử ông là người đầu tiên được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ.

Ông Eisenkot có thời hạn đến ngày 6/12 để thành lập chính phủ mới của Israel. Tuy nhiên, ông có thể đề nghị gia hạn thêm tối đa 14 ngày.