Tặng NML

Ngày đông qua sông Hồng

Nỗi nhớ em còn đó

Thoắt ẩn và thoắt hiện

Xao động mãi tim ta!

Ngày ấy em qua đây

Để kịp giờ đến lớp

Buổi nắng như buổi mưa

Em hiện hình - tia chớp!

Những trang giấy lao xao

Mái tóc dài phủ bóng

Cùng đôi mắt bồ câu

Theo ta dài năm tháng…

Lá thư từ ngày ấy

Cứ nằm hoài trong ngăn

Giữa bộn bề trang sách

Lặng im theo thời gian…

Rồi một ngày hội khoá

40 năm ra trường

Đời cho ta ân huệ

May mắn gặp lại em!

Đêm thao thức băn khoăn:

Có nên chuyển cho em

Có và không day dứt

Điều tâm huyết trong tim!

Thôi mặc cho kỷ niệm

Trôi theo cùng tháng năm

Đời qua nhiều ngã rẽ

Sưởi ấm ta ngày đông!…

Hà Nội, ngày đầu đông