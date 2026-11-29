Ngày đông, ta nhớ...
Trong cuộc đời mỗi người đều qua nhiều mái trường, nhưng đáng nhớ nhất là mái trường cấp phổ thông, nơi để lại nhiều kỷ niệm trở thành động lực sống và niềm tin yêu thắp lửa vào đời. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu bài thơ này của Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
Tặng NML
Ngày đông qua sông Hồng
Nỗi nhớ em còn đó
Thoắt ẩn và thoắt hiện
Xao động mãi tim ta!
Ngày ấy em qua đây
Để kịp giờ đến lớp
Buổi nắng như buổi mưa
Em hiện hình - tia chớp!
Những trang giấy lao xao
Mái tóc dài phủ bóng
Cùng đôi mắt bồ câu
Theo ta dài năm tháng…
Lá thư từ ngày ấy
Cứ nằm hoài trong ngăn
Giữa bộn bề trang sách
Lặng im theo thời gian…
Rồi một ngày hội khoá
40 năm ra trường
Đời cho ta ân huệ
May mắn gặp lại em!
Đêm thao thức băn khoăn:
Có nên chuyển cho em
Có và không day dứt
Điều tâm huyết trong tim!
Thôi mặc cho kỷ niệm
Trôi theo cùng tháng năm
Đời qua nhiều ngã rẽ
Sưởi ấm ta ngày đông!…
Hà Nội, ngày đầu đông
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ngay-dong-ta-nho-post369258.html