Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tân Mai năm 2026 được tổ chức thành công, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tân Mai năm 2026 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách. Với chủ đề “Tân Mai - Hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc”, sự kiện không chỉ là dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết mà còn góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch địa phương.

Trong không khí tưng bừng của ngày hội, hàng trăm nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nổi bật là chương trình văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống; các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đánh mảng; giải bóng chuyền hơi và hội thi ẩm thực truyền thống với chủ đề “Hương vị quê hương Tân Mai”.

Theo đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Tân Mai là nơi hội tụ văn hóa của các dân tộc Mường, Thái, Dao, Tày, trong đó đồng bào Mường chiếm đa số và gắn bó lâu đời với không gian vùng hồ sông Đà. Đời sống tinh thần của người dân phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, phát huy, thể hiện qua trang phục, nghệ thuật dân gian và ẩm thực bản địa.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa bản địa tại điểm du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn xã Tân Mai.

Tại địa phương, các giá trị văn hóa dân tộc đang từng bước được khai thác, chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, các cơ sở homestay cộng đồng ngày càng phát triển, tạo thêm cơ hội để du khách trải nghiệm đời sống bản địa. Từ sản xuất nông nghiệp thuần túy, người dân có thêm sinh kế thông qua dịch vụ lưu trú, cung cấp thực phẩm, vận chuyển, hướng dẫn trải nghiệm và tiêu thụ nông sản, đặc sản vùng hồ.

Đến nay, xã có 7 cơ sở lưu trú đang hoạt động, gồm 2 khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4 sao là Mai Châu Hideaway và Bakhan Village Resort cùng 5 homestay cộng đồng. Các khu nghỉ dưỡng, homestay và hộ sản xuất trên địa bàn đang đẩy mạnh liên kết, hướng tới hình thành chuỗi giá trị du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Chị Hà Thị Bình ở xóm Suối Lốn chia sẻ, du khách thường yêu thích trải nghiệm đời sống sinh hoạt, lao động thường ngày của người dân địa phương. Gia đình chị là một trong những hộ được các homestay giới thiệu khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ đó, gia đình có thêm thu nhập từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ; các cơ sở lưu trú cũng đa dạng hóa tour tham quan, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Với việc tập trung khai thác giá trị văn hóa truyền thống và lợi thế cảnh quan, du lịch Tân Mai tạo sức hút riêng và góp phần tạo nhiều việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với khai thác tiềm năng du lịch, Tân Mai từng bước đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, cảng và bến thủy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mở rộng dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Công tác quản lý lưu trú, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường sinh thái được chú trọng, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh.

Địa phương cũng định hướng phát triển các sản phẩm du lịch trên nền tảng bản sắc văn hóa Mường, Thái, như trải nghiệm cuộc sống bản làng, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian. Các giá trị kiến trúc nhà sàn, không gian bản Mường, lễ hội, dân ca được quan tâm gìn giữ, phát huy.

Để phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa vùng hồ, xã tập trung triển khai các đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và tái cơ cấu kinh tế gắn với sản phẩm OCOP. Trong đó, chú trọng khai thác các giá trị văn hóa bản địa, nhất là dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, ẩm thực đặc trưng và không gian sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp khám phá thác Gò Lào, Suối Lốn, ruộng bậc thang và lòng hồ.

Cùng với đó, xã khuyến khích người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động lưu trú homestay, kinh doanh ẩm thực, vận chuyển đường thủy, đường bộ, hướng dẫn trải nghiệm và tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Các sự kiện văn hóa, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tiếp tục được duy trì nhằm gìn giữ di sản trong cộng đồng, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Xã cũng chú trọng kết nối các tuyến du lịch liên kết vùng như Tân Mai - Vân Hồ, Ba Khan - Bưởi Cại, Đền Bờ - Hang Miếng; phối hợp tổ chức khảo sát, tư vấn và quảng bá điểm đến. Qua đó, từng bước phát huy lợi thế cảnh quan, văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế của địa phương.