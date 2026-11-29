Các đại biểu tham gia thả chim bồ câu hòa bình - Ảnh: M.L

Trên cầu Hiền Lương lịch sử, các đại biểu cùng đông đảo người dân, học sinh đã thả những cánh chim hòa bình lên bầu trời quê hương.

Hàng trăm nữ sinh tham gia lễ thả chim bồ câu tại cầu Hiền Lương sáng 29/11 - Ảnh: M.L

260 cánh chim bồ câu mang ý nghĩa tượng trưng cho năm 2026, với nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức trên quê hương Quảng Trị.

Các em học sinh lần đầu được tham gia thả chim hòa bình - Ảnh: M.L

Khoảnh khắc những chú chim bồ câu tung cánh, hòa vào những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu đã lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết và khát vọng về một tương lai tươi đẹp trên quê hương Quảng Trị.

Trong tà áo trắng, các em học sinh hào hứng chờ đợi thả chim bồ câu vì hòa bình - Ảnh: M.L

Đây là một trong những dấu ấn đặc biệt của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, tạo ấn tượng đối với du khách và người dân địa phương.

Các em thiếu nhi vui mừng được tham gia lễ hội tại cầu Hiền Lương lịch sử - Ảnh: M.L