260 cánh chim bồ cầu gửi thông điệp hòa bình
Sáng 29/11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức chương trình thả chim bồ câu hòa bình. Sự kiện thu hút đông đảo Nhân dân và du khách hưởng ứng tham gia.
Trên cầu Hiền Lương lịch sử, các đại biểu cùng đông đảo người dân, học sinh đã thả những cánh chim hòa bình lên bầu trời quê hương.
260 cánh chim bồ câu mang ý nghĩa tượng trưng cho năm 2026, với nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức trên quê hương Quảng Trị.
Khoảnh khắc những chú chim bồ câu tung cánh, hòa vào những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu đã lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết và khát vọng về một tương lai tươi đẹp trên quê hương Quảng Trị.
Đây là một trong những dấu ấn đặc biệt của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, tạo ấn tượng đối với du khách và người dân địa phương.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202611/260-canh-chim-bo-cau-gui-thong-diep-hoa-binh-e6665c8/