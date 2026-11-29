Rực rỡ chợ Giáng sinh tại Cộng hòa Séc
Chợ Giáng sinh tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha của CH Séc đã khai mạc ngày 28/11/2026 và sẽ kéo dài đến ngày 6/1/2027, thu hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm và hòa mình vào không khí lễ hội.
Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức thắp sáng cây thông Noel cao 20m, cùng không gian quảng trường được trang hoàng rực rỡ với nhiều đồ trang trí mang chủ đề Giáng sinh.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ruc-ro-cho-giang-sinh-tai-cong-hoa-sec-post1406825.html