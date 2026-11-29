Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức thắp sáng cây thông Noel cao 20m, cùng không gian quảng trường được trang hoàng rực rỡ với nhiều đồ trang trí mang chủ đề Giáng sinh.

Đồ trang trí Giáng sinh được bày bán tại chợ Giáng sinh ở Praha, CH Séc, ngày 28/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đồ trang trí mùa lễ hội tại chợ Giáng sinh ở Praha, CH Séc, ngày 28/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân chọn mua đồ trang trí tại chợ Giáng sinh ở Praha, CH Séc, ngày 28/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cây thông Noel tại chợ Giáng sinh ở Praha, CH Séc, ngày 28/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quang cảnh chợ Giáng sinh tại Praha, CH Séc, ngày 28/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân và du khách tham quan chợ Giáng sinh ở Praha, CH Séc, ngày 28/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát