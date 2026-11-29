Quang cảnh hội thảo “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”. Ảnh: TGĐA.

Phim hoạt hình Nhật Bản, hay anime đã vượt ra khỏi phạm vi một loại hình giải trí để trở thành sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu. Thành công của anime không chỉ đến từ phong cách nghệ thuật đặc trưng hay khả năng chinh phục khán giả bằng những câu chuyện giàu cảm xúc, mà còn nhờ hệ sinh thái sáng tạo được xây dựng đồng bộ, kết nối giữa điện ảnh, truyền hình, xuất bản, âm nhạc, trò chơi điện tử, hàng hóa thương mại và du lịch.

Thị trường anime Nhật Bản đạt khoảng 28 tỷ USD, duy trì mức tăng trưởng khoảng 16% mỗi năm, trong đó gần 60% doanh thu đến từ thị trường quốc tế. Việc thị trường nước ngoài vượt thị trường nội địa cho thấy anime đã thực sự trở thành một sản phẩm xuất khẩu văn hóa có giá trị lớn, đồng thời khẳng định khả năng thích ứng với thị hiếu đa dạng của khán giả toàn cầu.

Những thương hiệu như Doraemon, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Pokémon hay các tác phẩm của Studio Ghibli không chỉ tạo dấu ấn nghệ thuật mà còn hình thành cộng đồng người hâm mộ xuyên thế hệ. Đằng sau mỗi tác phẩm thành công là một hệ thống khai thác bản quyền, phát triển nhân vật và mở rộng thị trường, tạo ra giá trị kinh tế lâu dài.

Từ kinh nghiệm Nhật Bản, những hạn chế của hoạt hình Việt Nam càng được nhìn nhận rõ hơn. Việt Nam có truyền thống hơn 60 năm phát triển hoạt hình, đội ngũ sáng tạo đông đảo, nhiều studio có năng lực kỹ thuật cùng nguồn chất liệu văn hóa, lịch sử, văn học và dân gian phong phú. Tuy nhiên, những lợi thế này vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng thành các thương hiệu hoạt hình có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong khi đó, sự phát triển của hệ thống rạp chiếu, nhu cầu thưởng thức điện ảnh ngày càng đa dạng và những thành công về doanh thu của phim Việt thời gian qua đang mở ra cơ hội cho các lĩnh vực sản xuất nội dung, trong đó có hoạt hình. Tính đến năm 2025, Việt Nam có 259 rạp và cụm rạp với khoảng 1.295 phòng chiếu. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh của công chúng, đồng thời tạo thêm dư địa cho các sản phẩm hoạt hình trong nước.

PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu. Ảnh. TGĐA.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh: Nhật Bản là một trong những quốc gia thành công hàng đầu trong việc phát triển phim hoạt hình thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu. Thông qua hội thảo, Ban tổ chức mong muốn tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nhận diện những điểm nghẽn và tìm kiếm giải pháp thúc đẩy hoạt hình Việt Nam phát triển.

Thực tế cho thấy, hoạt hình Việt Nam vẫn còn hạn chế về nội dung gốc, quy mô đầu tư, phát hành, khai thác quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu nhân vật. Những hạn chế này khiến nhiều sản phẩm chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để phát triển thành thương hiệu lâu dài. Vì vậy, cùng với việc triển khai các cơ chế, chính sách được quy định trong Luật Điện ảnh năm 2022, ngành hoạt hình cần có cách tiếp cận rộng hơn, chuyển từ gia công sang chủ động sáng tạo, từ sản xuất tác phẩm đơn lẻ sang phát triển tài sản trí tuệ.

Đề cập đến định hướng phát triển lĩnh vực này, Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả Trần Hoàng cho rằng, phát triển công nghiệp hoạt hình Việt Nam trong tổng thể các ngành công nghiệp văn hóa là nội dung có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, cần nhận diện đầy đủ vị thế đặc thù của hoạt hình, xác định rõ vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước, đồng thời đề xuất các định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Một trong những yếu tố làm nên sức sống lâu dài của anime Nhật Bản là khả năng kết hợp giữa bản sắc văn hóa dân tộc với ngôn ngữ sáng tạo hiện đại. Tại hội thảo, PGS. Fujita Naoya, đại diện Học viện Điện ảnh Nhật Bản, đã phân tích trường hợp của hai đạo diễn tiêu biểu Hayao Miyazaki và Makoto Shinkai.

Theo phân tích của ông, phim của Hayao Miyazaki thường gắn với tín ngưỡng thiên nhiên cổ xưa, văn hóa dân gian và những cách kể chuyện khác biệt với cấu trúc truyền thống phương Tây. Trong khi đó, Makoto Shinkai đại diện cho thế hệ sáng tạo gắn với thời đại công nghệ, đưa những yếu tố như internet, smartphone, trò chơi điện tử và văn hóa Otaku vào ngôn ngữ điện ảnh để phản ánh nỗi lo âu, sự cô đơn và cảm xúc của giới trẻ đương đại.

Hai trường hợp cho thấy hoạt hình không bị giới hạn trong những khuôn mẫu nhất định. Bản sắc văn hóa có thể được thể hiện qua nhiều phong cách, kỹ thuật và phương thức kể chuyện khác nhau. Điều quan trọng là tác phẩm phải có tiếng nói riêng, phản ánh được đời sống, tâm tư và những vấn đề của con người trong từng thời đại.

Từ thực tiễn Việt Nam, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đề xuất ba hướng đi chiến lược: cấp vốn cho khâu phát triển dự án; góp vốn và xác lập quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu; kết nối dự án với thị trường. Theo bà, Việt Nam có kho tàng phong phú về văn học dân gian, văn học truyền thống và văn học thiếu nhi. Dù lựa chọn phong cách anime hay ngôn ngữ hoạt hình truyền thống, cốt lõi vẫn phải bắt nguồn từ con người và văn hóa Việt Nam.

Hội thảo – tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” mở ra cuộc đối thoại cần thiết về tương lai hoạt hình Việt Nam. Con đường phía trước đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà sản xuất, cơ sở đào tạo và đội ngũ sáng tạo. Khi có cơ chế đầu tư phù hợp, thị trường phát hành đủ rộng, quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ và những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình hiện đại, ngành hoạt hình mới có thể chuyển hóa tiềm năng thành sức mạnh thực sự, từng bước khẳng định vị thế trong nền công nghiệp văn hóa.