Hội thi có sự tham gia của 16 đội đến từ xã Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Thạnh Hòa, Tân Bình và phường Ninh Kiều. Ngoài phần tranh tài kéo côn bắt cá, các đội còn giới thiệu, trưng bày những sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá sản vật và nét đẹp văn hóa vùng sông nước đến đại biểu, du khách.

Kéo côn là phương pháp đánh bắt thủy sản dân gian đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Phụng Hiệp. Chiếc côn có miệng tròn, thân thuôn dần như hình chiếc nón, được kéo dọc theo dòng nước, men bờ ruộng, mé kênh để bắt cá đồng. Để kéo côn hiệu quả, người dân phải am hiểu con nước, nắm được luồng cá, lựa chọn thời điểm thích hợp, đồng thời có sức khỏe, sự khéo léo và kinh nghiệm.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động tranh tài, hội thi còn là dịp tái hiện sinh động tập quán mưu sinh của cư dân Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa nước nổi. Qua từng lượt kéo côn, những kinh nghiệm dân gian được truyền lại, tình yêu quê hương và sự gắn bó của người dân với thiên nhiên được lan tỏa. Đây cũng là dịp để các đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong chế tạo, sử dụng ngư cụ và tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi:

Côn là một trong những loại hình bắt cá khá đơn giản của người dân Đồng bằng sông Cửu Long khi mùa nước nổi về. Côn được làm bằng những cọng sắt nhỏ máng vào một sợi dây nylon may dính với nhau, với khoảng cách 20 cm mỗi cọng, chiều dài luồng côn 12-15m được làm bằng tre.

Sau khi thả giàn côn xuống đồng ruộng ngập nước được đặt phía trước mũi ghe, người đẩy côn đứng ở lái ghe dùng cây sào chống để tạo lực đẩy ghe lao về phía trước, lúc đó que côn chạm cá, cá chúi tạo thành một vùng bong bóng nước, còn gọi là tim.

Đợi cho lớp tim này tan hết và có một vài tim khác nổi lên ngay vị trí đó, người đẩy côn sẽ lội xuống ruộng dùng nơm chụp xuống, sau đó thọt tay vào miệng nơm mò bắt cá.

Một em nhỏ phấn khởi khoe thành quả sau khi bắt được cá, góp thêm tiếng cười và sự hào hứng cho hội thi.

Sản lượng cá mà mỗi đội đánh bắt sẽ được quy ra điểm. Theo đó, cá lóc, cá trê, cá rô (loại A) được tính 10 điểm 1 kg; các loại cá khác (loại B) được tính 5 điểm 1 kg. Kết quả xếp hạng theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp.

Những con cá vừa đánh bắt được, người dân nướng bằng rơm ngay giữa đồng nước, gợi nhớ cách chế biến dân dã, quen thuộc của người miền Tây mỗi mùa nước nổi.