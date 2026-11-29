Cần Thơ: Độc đáo hội thi kéo côn bắt cá – gìn giữ hồn quê mùa nước nổi
Ngày 29-11, tại ấp Mỹ Chánh, UBND xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội thi “Kéo côn bắt cá mùa nước nổi” lần thứ 6 năm 2026, góp phần tôn vinh nét văn hóa mưu sinh độc đáo của người dân vùng sông nước miền Tây.
Hội thi có sự tham gia của 16 đội đến từ xã Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Thạnh Hòa, Tân Bình và phường Ninh Kiều. Ngoài phần tranh tài kéo côn bắt cá, các đội còn giới thiệu, trưng bày những sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá sản vật và nét đẹp văn hóa vùng sông nước đến đại biểu, du khách.
Kéo côn là phương pháp đánh bắt thủy sản dân gian đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Phụng Hiệp. Chiếc côn có miệng tròn, thân thuôn dần như hình chiếc nón, được kéo dọc theo dòng nước, men bờ ruộng, mé kênh để bắt cá đồng. Để kéo côn hiệu quả, người dân phải am hiểu con nước, nắm được luồng cá, lựa chọn thời điểm thích hợp, đồng thời có sức khỏe, sự khéo léo và kinh nghiệm.
Không chỉ đơn thuần là hoạt động tranh tài, hội thi còn là dịp tái hiện sinh động tập quán mưu sinh của cư dân Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa nước nổi. Qua từng lượt kéo côn, những kinh nghiệm dân gian được truyền lại, tình yêu quê hương và sự gắn bó của người dân với thiên nhiên được lan tỏa. Đây cũng là dịp để các đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong chế tạo, sử dụng ngư cụ và tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương.
Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/can-tho-doc-dao-hoi-thi-keo-con-bat-ca-gin-giu-hon-que-mua-nuoc-noi-1066681