Liệt sĩ Triệu Đình Minh, sinh năm 1950 tại xã Đằng Giang, huyện An Hải, TP. Hải Phòng (nay là phường Gia Viên, Hải Phòng). Tháng 1/1967, theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên Triệu Đình Minh lên đường nhập ngũ khi mới 17 tuổi, sau đó được phong cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng, thuộc đơn vị D1-P2 Quân khu 7, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Ngày 6/9/1974, trong một trận chiến đấu ác liệt tại tỉnh Long An, Thượng sĩ Triệu Đình Minh đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Ghi nhận sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 13/TTg trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Triệu Đình Minh. Hài cốt của liệt sĩ sau đó được quy tập, an táng và chăm sóc chu đáo tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh.

Sau hơn 50 năm xa cách, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và theo nguyện vọng của gia đình, các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã phối hợp cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Tây Ninh về quê nhà, an nghỉ vĩnh hằng tại Nghĩa trang liệt sĩ Gia Viên, phường Gia Viên, Hải Phòng.

Ngày trở về quê hương đầy ý nghĩa và xúc động của liệt sĩ Triệu Đình Minh tại phường Gia Viên, Hải Phòng.

Cùng chung ý chí như liệt sĩ Triệu Đình Minh, tháng 10/1976, theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1958, tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng (nay là xã Vĩnh Thuận, Hải Phòng) hăng hái lên đường nhập ngũ khi mới 19 tuổi. Sau đó, chiến sĩ Nguyễn Văn Giáp được biên chế vào Đại đội Trinh sát, E8, F339, Quân khu 9, mang cấp bậc Thượng sĩ, giữ chức vụ Tiểu đội trưởng.

Ngày 31/5/1978, Thượng sĩ Nguyễn Văn Giáp đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại xã Phú Hữu, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.

Mang trên mình lý tưởng cách mạng, tháng 4/1968, người thanh niên Nguyễn Sỹ Lương (sinh năm 1950, tại Hồng Bàng, Hải Phòng) khi đó 18 tuổi cũng tạm biệt gia đình, quê hương để lên đường bảo vệ Tổ quốc và được biên chế về đơn vị C3 D2053.

Ngày 11/3/1969, trong quá trình chiến đấu với quân giặc, chiến sĩ Nguyễn Sỹ Lương đã anh dũng hy sinh do bị oanh tạc. Nơi an táng ban đầu của liệt sĩ là K29, đường 12; sau đó hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Tuyên Hóa, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị.

Sau hơn 57 năm xa cách, theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lương được di chuyển từ Nghĩa trang Liệt sĩ Tuyên Hóa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đằng Hải, phường Hải An, Hải Phòng.

Sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng trong sáng, cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường của thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Máu đào, thân xác của các anh hùng, liệt sĩ đã góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta, đem lại nền hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước hôm nay.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải An tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt Llệt sĩ Nguyễn Sỹ Lương.

Tiếp tục phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, theo nguyện vọng của thân nhân, gia đình, vừa qua, hài cốt các Liệt sĩ Triệu Đình Minh, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Sỹ Lương cùng nhiều liệt sĩ trên khắp cả nước đã được cất bốc, di chuyển về an táng, yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ nơi quê hương họ từng sinh ra, lớn lên.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường cùng gia đình, thân nhân các liệt sĩ và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương đã tổ chức đón hài cốt liệt sĩ trở về trong niềm tự hào, đầy xúc động. Chính quyền các địa phương đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, thành kính và trang trọng.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thuận tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Triệu Đình Minh.

Việc tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội và nguyện vọng chính đáng của gia đình liệt sĩ; đồng thời là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.