Từ những triền đồi trung du đầy nắng gió của vùng quê Chân Mộng, trái bưởi Vân Đồn đang từng ngày khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Đất Tổ. Là cây trồng chủ lực của địa phương, các giống bưởi tôm xanh, bưởi chua chín sớm và bưởi da xanh nơi đây đang mở ra hướng làm giàu bền vững, mang lại vị ngọt ấm no cho người nông dân.

Vườn bưởi của gia đình chị Nguyễn Thị Định được quy hoạch, bố trí trồng cây ngay ngắn, khoa học. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, gia đình lựa chọn trồng đa dạng các giống bưởi.

Về xã Chân Mộng những ngày vào vụ, sắc xanh mướt mắt của những vườn bưởi trải dài tít tắp từ chân đồi lên đến lưng chừng núi. Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng đất đồi pha cát giàu dinh dưỡng cùng khí hậu đặc trưng của vùng trung du miền núi phía Bắc, người dân nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biến những diện tích vườn tạp, đồi rừng kém hiệu quả thành vùng chuyên canh cây ăn quả có múi.

Tính đến nay, toàn xã Chân Mộng đã phát triển được trên 161ha bưởi trồng tập trung, trong đó có 158ha đã cho thu hoạch ổn định, tập trung chủ yếu ở khu vực Vân Đồn và các khu dân cư lân cận. Thay vì trồng ồ ạt một loại giống dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá”, nông dân Chân Mộng đã biết rải vụ và đa dạng hóa cơ cấu giống với ba dòng chủ lực tạo nên thế mạnh riêng biệt:

Bưởi tôm xanh Vân Đồn vỏ mỏng, khi chín ngả vàng tươi; tép bưởi mọng nước, màu ánh xanh nhẹ, vị ngọt thanh mát và hương thơm dịu đặc trưng. Đây là sản phẩm mũi nhọn làm nên thương hiệu địa phương, giá trị thương phẩm cao và được thị trường ưa chuộng làm quà biếu.

Những vườn bưởi da xanh sai trĩu quả, chuẩn bị vào mùa thu hoạch.

Bưởi chua chín sớm tép trắng ngà, vị chua thanh dịu tự nhiên, không he đắng, mọng nước. Nhờ ưu thế thu hoạch sớm trước chính vụ, giống bưởi này giúp người dân quay vòng vốn nhanh và tránh áp lực cạnh tranh đầu ra.

Bưởi da xanh quả tròn đều, vỏ xanh bóng đẹp mắt, ruột hồng đỏ, vị ngọt đậm đà, ít hạt, đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng hiện đại và dễ tiêu thụ tại các hệ thống cửa hàng nông sản sạch.

Để nâng cao giá trị kinh tế, gia đình trồng đa dạng các giống bưởi.

Chị Nguyễn Thị Định, hộ trồng bưởi tại xã Chân Mộng chia sẻ: “Cây bưởi hợp đất Chân Mộng. Nếu chăm sóc đúng quy trình hữu cơ, mỗi gốc bưởi trưởng thành có thể cho hàng trăm quả mỗi vụ, thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng sắn, trồng keo trước đây”.

Nếu chất lượng tự nhiên là nền tảng thì việc chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng an toàn và xây dựng thương hiệu chính là đòn bẩy đưa bưởi Vân Đồn vươn xa. Bước ngoặt lớn nhất phải kể đến dấu mốc năm 2021, khi sản phẩm Bưởi tôm xanh Vân Đồn chính thức được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Danh hiệu OCOP không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng mà còn là “tấm vé thông hành” giúp trái bưởi quê hương thoát khỏi cảnh bán lẻ tự phát ven đường nhờ có nhãn hiệu tập thể, tem truy xuất nguồn gốc và bao bì chỉn chu.

Ông Đào Mạnh Đạt – Giám đốc Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ tổng hợp Vân Đồn , kiểm tra chất lượng bưởi quả.

Theo ông Đào Mạnh Đạt - Giám đốc Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ tổng hợp Vân Đồn (xã Chân Mộng), toàn xã hiện có khoảng 750 hộ trồng bưởi với tổng diện tích trên 161ha trồng tập trung. Từ khi tham gia chuỗi liên kết và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn OCOP, tư duy sản xuất và hiệu quả kinh tế của bà con đã có bước chuyển mình rõ nét:

Thay đổi tư duy canh tác: Bà con nông dân chuyển hẳn từ lối làm nông truyền thống sang tuân thủ nghiêm ngặt quy trình VietGAP, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm sinh học để giữ độ tơi xốp cho đất và độ ngọt thuần khiết cho quả.

Mở rộng kênh tiêu thụ: Bưởi Vân Đồn tự tin góp mặt tại các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, kết nối trực tiếp với các thương lái lớn và từng bước tiếp cận các sàn thương mại điện tử.

Tại Vân Đồn, người dân trồng đa dạng các giống bưởi để cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện tại đang là mùa thu hoạch bưởi chua.

Nâng cao giá trị gia tăng: Giá bán ổn định ở mức cao ngay tại vườn, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nhà cửa khang trang và đóng góp tích cực vào tiêu chí thu nhập trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao của địa phương.

Những trài bưởi tôm xanh chín vàng đẹp mắt. Năm 2021, sản phẩm bưởi quả Vân Đồn được công nhận đạt chuẩn OCOP, mở hướng phát triển bền vững cho nông sản đặc trưng của địa phương.

Từ những trái bưởi mộc mạc trên vùng đất đồi Vân Đồn, Chân Mộng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo của một vùng quê trù phú, năng động. Tuy nhiên, để giữ vững và nâng hạng sao cho sản phẩm OCOP trong thời gian tới, chính quyền địa phương, Hợp tác xã và người dân cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đồng đều trên toàn bộ diện tích đang cho thu hoạch, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm.

Sản phẩm bưởi quả Vân Đồn được đóng gói cẩn thận, tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mùa bưởi mới lại về, mang theo hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp các triền đồi Chân Mộng. Vị ngọt thanh mát của trái bưởi Vân Đồn hôm nay không chỉ kết tinh từ tinh túy của đất trời trung du, mà còn là trái ngọt của sự cần cù, đổi mới tư duy làm kinh tế nông nghiệp của người dân vùng đất bưởi Đoan Hùng.