Diễn đàn do Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) phối hợp với Bộ Tài chính Nhật Bản và Viện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADBI) tổ chức, với chủ đề “Tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh phụ thuộc lẫn nhau: Duy trì tăng trưởng của ASEAN+3 trong một thế giới ngày càng dễ chịu tác động của các cú sốc”. Diễn đàn quy tụ đại diện cấp cao Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN+3, các tổ chức tài chính quốc tế, các chuyên gia kinh tế và đại diện các viện nghiên cứu, định chế tài chính trong khu vực.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tham dự Diễn đàn AMRO 2026 tại Kyoto, Nhật Bản

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Yasuto Watanabe, Giám đốc AMRO, và ông Bambang Brodjonegoro, Giám đốc ADBI, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chống chịu, duy trì sự cởi mở và hội nhập kinh tế, đồng thời củng cố hợp tác khu vực trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định.

Diễn đàn tập trung thảo luận hai chủ đề chính: Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong môi trường ngày càng nhiều cú sốc; và Tăng cường khả năng chống chịu kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn tại khu vực ASEAN+3.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia đánh giá kinh tế ASEAN+3 tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu tích cực trước những biến động của kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị, bất định chính sách thương mại và biến động giá năng lượng. Những kết quả này có được nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ngày càng được củng cố, hiệu quả điều hành chính sách, khả năng thích ứng của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cùng với những động lực tăng trưởng mới từ phát triển công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, các diễn giả cũng lưu ý những rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng và ổn định tài chính khu vực, đặc biệt là áp lực lạm phát, dư địa chính sách thu hẹp, biến động thị trường tài chính quốc tế và những thách thức mang tính cơ cấu như biến đổi khí hậu, già hóa dân số và bất bình đẳng thu nhập.

Đoàn NHNN tham dự Diễn đàn AMRO 2026 tại Kyoto, Nhật Bản

Trong bối cảnh đó, các ý kiến tại Diễn đàn nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, củng cố các bộ đệm chính sách, tăng cường quản lý, giám sát tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất. Đồng thời, việc tăng cường liên kết thương mại, đầu tư, hợp tác tài chính và củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng ứng phó với các cú sốc và duy trì tăng trưởng bền vững của ASEAN+3.

Diễn đàn là một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 diễn ra tại Kyoto, Nhật Bản, trong các ngày 25–26/11/2026.