Khai thác lợi thế cây ăn quả theo hướng tập trung

Về xã biên giới Lóng Phiêng (Sơn La), những triền đồi phủ xanh bởi những vườn mận, nhãn trải dài ngút tầm mắt. Vài năm gần đây, nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước cùng nỗ lực thay đổi cách nghĩ, cách làm, người dân nơi đây từng bước phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Sau khi sáp nhập với xã Chiềng Tương, Lóng Phiêng xác định nông nghiệp là một trong những hướng đi quan trọng để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân. Trong đó, địa phương tập trung khai thác lợi thế cây ăn quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiện toàn xã có hơn 2.100ha cây ăn quả, trong đó diện tích mận và nhãn chiếm trên 1.800ha. Sản lượng mận đạt khoảng 9.620 tấn, nhãn ước đạt 8.670 tấn mỗi năm.

Không chỉ mở rộng diện tích, người dân Lóng Phiêng còn từng bước thay đổi phương thức canh tác. Các kỹ thuật trồng mận rải vụ, phát triển nhãn chín muộn và đưa giống mới vào sản xuất được áp dụng nhằm kéo dài thời gian thu hoạch, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Mận hậu đang trở thành cây trồng giúp người dân xã Lóng Phiêng cải thiện thu nhập. Ảnh: Tâm An

Lãnh đạo xã Lóng Phiêng cho biết, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm là một trong ba khâu đột phá của địa phương.

Trên cơ sở đó, xã tập trung phát triển các vùng sản xuất cây ăn quả phù hợp với lợi thế từng khu vực, nhất là mận hậu và nhãn. Đồng thời, khuyến khích người dân, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Theo đó, việc lựa chọn hướng phát triển phù hợp đã tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực và cải thiện đời sống người dân.

Đáng chú ý, cây mận hậu đang trở thành một trong những cây trồng thế mạnh của Lóng Phiêng, với diện tích hơn 1.000ha. Người dân ngày càng chú trọng canh tác an toàn, ứng dụng kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Năm 2026, xã tổ chức Ngày hội mận Lóng Phiêng lần thứ nhất, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh, cùng du khách từ nước bạn Lào.

Không chỉ giới thiệu, quảng bá sản phẩm mận hậu, ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm tại vườn, trưng bày nông sản, giao lưu văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc địa phương.

Đặc biệt, gian hàng chuyển đổi số được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, hướng dẫn người dân tiếp cận thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Những hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho nông sản địa phương, đồng thời tạo tiền đề kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch trải nghiệm.

Ứng dụng kỹ thuật, liên kết sản xuất để nâng cao thu nhập

Cùng với phát triển vùng cây ăn quả tập trung, Lóng Phiêng khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã, nhóm liên kết nhằm hỗ trợ nhau về kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Một trong những mô hình tiêu biểu là vùng sản xuất nhãn ứng dụng công nghệ cao rộng 303ha của HTX Phương Nam tại bản Pha Cúng.

Ông Trần Như Kiên, Giám đốc HTX Phương Nam, cho biết đơn vị chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp sạch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Với cây nhãn chủ lực, hợp tác xã thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các thành viên và hộ liên kết. Quá trình chăm sóc cây trồng được thực hiện theo hướng an toàn, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh phù hợp nhằm hạn chế tồn dư hóa chất, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật và quản lý sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao, giá bán ổn định. Theo đó, thu nhập của các hộ trồng nhãn đạt khoảng 150 triệu đồng/ha.

Bên cạnh nhãn, các HTX trên địa bàn còn phát triển nhiều loại cây trồng khác, từng bước chuyển sang sản xuất an toàn, nâng cao giá trị nông sản.

Đơn cử, HTX Khánh Dương đang phát triển các loại cây trồng như mận, đào, nhãn, bơ, cà phê và rau màu.

Theo ông Trần Văn Thực, Giám đốc hợp tác xã, các thành viên chú trọng sản xuất an toàn, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ để cải thiện chất lượng nông sản.

Năm 2023, sản phẩm mận của hợp tác xã được chứng nhận VietGAP. Một năm sau, sản phẩm đào tiếp tục được công nhận OCOP 3 sao.

Việc xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo thêm động lực để hợp tác xã nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, qua đó cải thiện thu nhập cho các thành viên.

Những mô hình này cho thấy hiệu quả của việc chuyển đổi phương thức sản xuất, từ canh tác nhỏ lẻ sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất an toàn và tăng cường liên kết tiêu thụ. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, đời sống người dân Lóng Phiêng từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể so với năm 2025.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân, Lóng Phiêng tiếp tục tập trung phát triển cây ăn quả theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất an toàn, tăng cường liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản.

Cùng với đó, địa phương khuyến khích phát triển các hợp tác xã, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm gắn với vùng cây ăn quả. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.