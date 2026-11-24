Bà Mạc Thị Thủy – Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình trả lời phỏng vấn Báo Kiểm toán. Ảnh: N. LY

Với đặc điểm địa hình miền núi, dân cư phân bố không đồng đều và phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, xin bà cho biết, đâu là những khó khăn mà xã Nguyên Bình phải đối mặt trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội?

Nguyên Bình là địa bàn có địa hình chia cắt, núi cao, có sông, suối nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhất là tình trạng sạt lở dọc các tuyến sông. Diện tích tự nhiên của xã trên 100km², trong đó diện tích rừng chiếm khoảng 56%; dân số gần 10.000 người. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 98% dân số với 9 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là Tày, Nùng, Mông, Dao và một số dân tộc khác.

Người Kinh trên địa bàn không nhiều, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm thị trấn cũ, dọc Quốc lộ 34 và hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Còn lại, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đồng bào thường sinh sống ở những khu vực núi cao, gắn với tập quán canh tác và văn hóa riêng.

Về cơ cấu kinh tế, nông, lâm nghiệp vẫn là lĩnh vực chủ yếu, nhưng giá trị sản xuất chưa cao. Trên 80% dân số làm nông nghiệp, sản xuất phần lớn còn phân tán, nhỏ lẻ, chưa thực sự trở thành sản xuất hàng hóa nên chưa tạo được nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. Kinh tế rừng cũng chưa thực sự phổ biến, trong khi hoạt động thương mại, dịch vụ tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm xã.

Về chăn nuôi, người dân chủ yếu nuôi trâu, bò, lợn và gia cầm. Tuy nhiên, trâu, bò hiện vẫn được nuôi với quy mô nhỏ, chưa trở thành hàng hóa. Chăn nuôi lợn đang chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Năm ngoái, khi mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dịch bệnh trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Đến nay, người dân mới từng bước khôi phục việc chăn nuôi lợn.

Do đó, địa phương phải nghiên cứu, lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện từng khu vực, đồng thời phải đặc biệt quan tâm đến việc đưa thông tin, chính sách pháp luật đến người dân ở các thôn, xóm.

Trâu, bò hiện vẫn được nuôi với quy mô nhỏ, chưa trở thành hàng hóa. Ảnh: N. LY

Trong điều kiện sản xuất còn nhỏ lẻ, người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, địa phương đang tìm kiếm những hướng đi như thế nào để cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập?

Hiện nay, xã có lực lượng khuyến nông, khuyến lâm thuộc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, nhưng lực lượng còn mỏng. Việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong sản xuất, chăn nuôi vì thế vẫn gặp khó khăn. Chính quyền và người dân đều nỗ lực phát triển kinh tế, nhưng thực tế còn nhiều trở ngại.

Đối với việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi, địa phương căn cứ vào định hướng phát triển chung của tỉnh, đồng thời xem xét mô hình nào phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Vừa qua, xã đã tổ chức cho những người có uy tín, người có năng lực sản xuất, trưởng xóm và các hộ có nhu cầu đi học tập kinh nghiệm tại xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc cũ, nơi đang phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm.

Tại đây, người dân được trực tiếp xem cách trồng dâu, nuôi tằm và tìm hiểu cơ sở thu mua sản phẩm. Chúng tôi cho rằng, việc tận mắt chứng kiến hoạt động sản xuất, tiêu thụ như vậy có sức thuyết phục hơn nhiều so với chỉ tuyên truyền bằng lời. Người dân nhìn thấy hiệu quả thực tế thì mới có thêm niềm tin để tìm hiểu và tham gia.

Sau chuyến đi, xã đã đề nghị các xóm rà soát, tổng hợp nhu cầu của người dân đối với mô hình trồng dâu, nuôi tằm. Đồng thời, bước đầu khảo sát một số diện tích đất dọc hai bờ sông, nơi đất trống hoặc đang trồng những loại cây có hiệu quả kinh tế thấp, để xem xét khả năng phát triển cây dâu. Qua tìm hiểu, đây là loại cây tương đối dễ trồng, không quá kén điều kiện đất đai.

Hiện nay, xã đang tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tế để xem xét khả năng triển khai. Nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia vừa được tỉnh phân bổ, địa phương sẽ căn cứ vào các nội dung, hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất để cân nhắc bố trí kinh phí phù hợp. Xã cũng mong muốn những người đã tham gia chuyến học tập sẽ trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt, chia sẻ lại kinh nghiệm và vận động các hộ khác cùng tìm hiểu mô hình.

Qua thực tiễn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại cơ sở, theo bà, những vấn đề gì cần tháo gỡ để chính sách hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả và giúp người dân cải thiện đời sống?

Khó khăn trước hết là hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết để cấp xã triển khai thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa kịp thời, chưa thật sự rõ ràng. Địa phương rất mong thời gian tới, các hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, dân tộc, tôn giáo được ban hành cụ thể và kịp thời hơn. Có những trường hợp nguồn vốn đã có nhưng văn bản hướng dẫn thực hiện lại ban hành sau, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai.

Một vấn đề nữa là trong các chương trình hỗ trợ người dân, nội lực và ý chí vươn lên thoát nghèo của chính người dân có ý nghĩa rất quan trọng. Chính quyền có trách nhiệm hỗ trợ, thúc đẩy, nhưng người dân phải chủ động thì chương trình mới có thể đạt kết quả và duy trì ổn định. Trong khi đó, do phong tục, tập quán, một bộ phận người dân vẫn hài lòng với mức sống và cách làm hiện tại, chưa thực sự muốn thay đổi. Đây cũng là một khó khăn trong quá trình vận động người dân tham gia các chương trình.

Bên cạnh đó, địa phương mong muốn các chính sách hỗ trợ có thể mở rộng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện để nhiều người dân tiếp cận được nguồn vốn hơn. Có những hộ đã thoát nghèo nhưng thực tế đời sống chưa khá giả, chưa có điều kiện để tập trung đầu tư phát triển sản xuất. Nếu có cơ chế hỗ trợ phù hợp, những hộ này sẽ yên tâm hơn trong việc phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cán bộ xã trực tiếp trao đổi, hỗ trợ bà con về chăm sóc và thu hoạch thanh long. Ảnh: N. LY

Ở địa bàn miền núi, việc vận động người dân tham gia các chương trình, dự án không chỉ cần sự vào cuộc của chính quyền mà còn có vai trò của những người được cộng đồng tin tưởng. Xã đang phát huy lực lượng này như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở?

Đối với những người có uy tín, đặc biệt là những người làm kinh tế giỏi, xã thường xuyên thăm hỏi, đồng thời tạo điều kiện để họ tham gia các chương trình học tập, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm. Như chuyến đi học tập mô hình trồng dâu, nuôi tằm vừa qua, xã cũng lựa chọn người có uy tín, người có năng lực sản xuất, trưởng xóm và những hộ có nhu cầu tham gia. Sau khi trực tiếp tìm hiểu mô hình, chúng tôi đề nghị các thành viên trong đoàn trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt tại địa phương.

Ngoài phát triển kinh tế, người có uy tín còn hỗ trợ xã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ xã không phải lúc nào cũng sinh sống trên cùng địa bàn với người dân, trong khi những người có uy tín lại hiểu rõ phong tục, tập quán, có tiếng nói trong cộng đồng. Vì vậy, khi triển khai các chương trình, dự án, tuyên truyền chính sách hay thực hiện giải phóng mặt bằng, xã thường xuyên phối hợp với lực lượng này để vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đội ngũ người có uy tín, xã còn phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác Mặt trận và các thành viên ban công tác Mặt trận ở cơ sở. Những người cao tuổi, nhất là người đã nghỉ hưu, có hiểu biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng là lực lượng tuyên truyền quan trọng. Xã thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp với các lực lượng này để đưa thông tin đến người dân và triển khai các nhiệm vụ tại địa phương, qua đó góp phần giúp chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở.

Trân trọng cảm ơn bà!