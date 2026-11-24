Người dân Phúc Hòa thu hoạch ổi, loại cây ăn quả mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình địa phương. (Ảnh: ĐĂNG HOẠT)

Với những địa phương có thế mạnh về cây ăn quả, giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn quyết định khả năng kết nối vùng sản xuất với thị trường. Tại xã Phúc Hòa, thành phố Bắc Ninh, việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đang tạo thuận lợi cho thu mua, vận chuyển nông sản, mở rộng không gian phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ vườn cây đến thị trường

Tại thôn Hòa Mục, xã Phúc Hòa, những vườn ổi lê đang vào vụ thu hoạch. Người dân tranh thủ hái quả, phân loại ngay tại vườn để kịp giao cho thương lái. Công việc tưởng chừng quen thuộc ấy đang có nhiều thay đổi nhờ hệ thống đường giao thông được cải thiện.

Người dân Phúc Hòa chăm sóc cây ổi, góp phần duy trì và phát triển vùng sản xuất cây ăn quả của địa phương. (Ảnh: ĐĂNG HOẠT)

Gia đình bà Nguyễn Thị Ly hiện có sáu sào ổi, mỗi năm mang lại nguồn thu khoảng 130 triệu đồng. Theo bà Ly, trước đây việc vận chuyển nông sản gặp nhiều trở ngại do đường nhỏ, phương tiện chủ yếu là xe máy. Nay ô-tô có thể vào tận sân nhà, thương lái trực tiếp đến thu mua, giúp giảm công vận chuyển và mở rộng khả năng tiêu thụ.

“Bây giờ ô-tô đến tận sân lấy hàng. Mỗi ngày có thể bán được hai chuyến, có ngày thu được vài triệu đồng, những đợt ổi sai quả thì nguồn thu còn cao hơn”, bà Ly chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Ly, nhiều hộ trồng ổi tại Phúc Hòa cũng đang hưởng lợi từ sự thay đổi của hạ tầng giao thông. Gia đình anh Lương Ngọc Hải có hơn một mẫu ổi, cho thu nhập hơn 250 triệu đồng mỗi năm. Đường bê-tông rộng rãi giúp phương tiện của thương lái tiếp cận thuận lợi hơn với vùng trồng, việc thu mua không còn phụ thuộc vào những chuyến vận chuyển nhỏ lẻ.

Người dân thu hoạch ổi tại vùng trồng cây ăn quả ở Phúc Hòa, Bắc Ninh. (Ảnh: ĐĂNG HOẠT)

Theo chị Đàm Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Hòa Mục, trước đây đường đất khiến việc đi lại và đưa nông sản ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Sau khi được tuyên truyền, vận động mở rộng đường, người dân đồng thuận, góp phần cải thiện điều kiện giao thương. Nếu trước kia chủ yếu vận chuyển bằng xe máy thì nay ô-tô của thương lái đã có thể vào tận khu vực sản xuất để thu mua với số lượng lớn hơn.

Nông sản sau thu hoạch được đóng gói, tập kết và vận chuyển thuận tiện, rút ngắn thời gian, giảm công sức đưa sản phẩm đến thị trường.(Ảnh: ĐĂNG HOẠT)

Sự thay đổi này có ý nghĩa thiết thực đối với sản xuất nông nghiệp. Bởi với các loại cây ăn quả, nhất là sản phẩm tươi có tính mùa vụ, thời gian và điều kiện vận chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, khả năng tiêu thụ và hiệu quả kinh tế của người trồng.

Đối với vải thiều, một trong những sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương, giao thông thuận lợi càng có vai trò quan trọng. Ông Nguyễn Văn Thiết, Giám đốc Hợp tác xã Tiêu thụ vải sớm xã Phúc Hòa, cho biết hệ thống đường được cải thiện giúp người dân, thương lái và doanh nghiệp thu mua đi lại dễ dàng hơn, hạn chế tình trạng ách tắc, tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông thông suốt.

Kết nối vùng sản xuất, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Từ những vườn ổi ở Hòa Mục, có thể thấy rõ mối liên hệ giữa hạ tầng giao thông với hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ tiềm năng của các vùng cây ăn quả, những tuyến đường hiện có cần được kết nối đồng bộ với các trục giao thông liên vùng và đường vào khu vực sản xuất tập trung.

Đây cũng là một trong những định hướng được xã Phúc Hòa tập trung thực hiện. Địa phương đang triển khai dự án đường kết nối ĐT294 với tuyến ĐT398B, đi qua các vùng chuyên canh vải thiều, ổi, sâm nam và vú sữa. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông quan trọng, giúp phương tiện thu mua tiếp cận thuận lợi hơn với vùng nguyên liệu, rút ngắn thời gian vận chuyển và mở rộng kết nối với thị trường.

Tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản từ vùng trồng cây ăn quả đến nơi tiêu thụ.(Ảnh: ĐĂNG HOẠT)

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý xây dựng Phúc Hòa, trong quá trình triển khai, đơn vị thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đánh giá từng nhà thầu và từng gói thầu. Đến nay, mặt bằng cơ bản đã được bảo đảm, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc thi công tại hiện trường. Mục tiêu trong năm nay hoàn thành khoảng 50% khối lượng, phần còn lại dự kiến hoàn thiện trong năm 2027.

Trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung phương tiện, nhân lực và vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Ông Vũ Văn Huyền, Chỉ huy trưởng công trường dự án, cho biết nhà thầu cam kết tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ đề ra, sớm đưa công trình vào phục vụ người dân.

Việc đầu tư tuyến đường không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn hướng đến yêu cầu phát triển lâu dài của vùng sản xuất. Khi đường trục được kết nối với đường thôn, đường nội đồng, khả năng tiếp cận vùng nguyên liệu của phương tiện vận tải được cải thiện, qua đó tạo điều kiện để các hoạt động thu mua, chế biến và tiêu thụ nông sản phát triển.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ phát triển nông nghiệp

ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hòa. (Ảnh: ĐĂNG HOẠT)

Cùng với dự án kết nối ĐT294 với ĐT398B, Phúc Hòa đang từng bước triển khai các công trình giao thông khác, hướng tới hoàn thiện mạng lưới từ các trục chính đến khu dân cư và vùng sản xuất.

Theo ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hòa, địa phương đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu Thương. Đây là công trình có tính chất đa mục tiêu, vừa phục vụ phòng, chống lũ bão, vừa góp phần kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xã đang đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí, kết hợp nguồn lực địa phương để đầu tư hai tuyến đường trọng điểm phục vụ kết nối tiêu thụ vải thiều tại khu vực thôn Quốc Du và thôn Phúc Đỉnh. Theo ông Hân, thực hiện Nghị quyết số 15 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh, đến nay đã có 13 thôn đăng ký các tuyến đường với tổng chiều dài 69 km, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016-2030 theo kế hoạch địa phương cung cấp.

Những định hướng đầu tư này cho thấy giao thông đang được Phúc Hòa xác định là một trong những điều kiện quan trọng để khai thác tiềm năng nông nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả của hạ tầng không chỉ phụ thuộc vào việc xây dựng thêm những tuyến đường mới, mà còn đòi hỏi sự kết nối đồng bộ, khả năng khai thác và gắn kết với tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Đối với vùng cây ăn quả, cùng với giao thông thuận lợi, người dân và các cơ sở sản xuất cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết giữa người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua. Đây là những yếu tố cần thiết để lợi thế về sản xuất nông nghiệp được chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực chất.

Từ những vườn ổi ở Hòa Mục đến các vùng trồng vải, nhãn và những công trình đang được triển khai, Phúc Hòa đang từng bước mở rộng không gian phát triển bằng đầu tư hạ tầng giao thông. Những con đường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn góp phần rút ngắn hành trình đưa nông sản đến thị trường, tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.