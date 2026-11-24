Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Xã hội, Trường Đại học Lao động - Xã hội cùng nhiều cơ quan, tổ chức liên quan.

Hội thảo dưới sự chủ trì của GS.TS Phan Trung Lý (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Hội đồng khoa học Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Xã hội); TS. Trần Đức Thắng (Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Luật, Trường Đại học Lao động - Xã hội) và TS. Lương Văn Liệu (Chủ nhiệm nhiệm vụ).

Yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 đã được triển khai quyết liệt. Đối với khối Mặt trận Tổ quốc, đây là đợt đổi mới mô hình tổ chức sâu sắc nhất từ trước đến nay: kể từ ngày 01/7/2025, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi cấp hình thành một cơ quan tham mưu, giúp việc chung, kết thúc hoạt động ở cấp huyện, đồng thời sắp xếp, hợp nhất các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Sau hơn một năm vận hành mô hình mới và chuyển sang quản trị theo vị trí việc làm, việc tổng kết thực tiễn và đánh giá toàn diện chính sách việc làm cho đội ngũ cán bộ chịu tác động trở thành đòi hỏi bức thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó, ngày 29/6/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-LHHVN phê duyệt Đề tài cấp bộ: “Chính sách việc làm đối với cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức Hội khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy”. Hội thảo lần này là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm phục vụ trực tiếp cho quá trình nghiên cứu của đề tài.

Đại biểu tham dự hội thảo

Nhận diện những điểm nghẽn từ thực tế

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, TS. Lương Văn Liệu - Chủ nhiệm nhiệm vụ đã đặt ra những bài toán thực tiễn sinh động phát sinh sau sáp nhập. Đơn cử như tình huống hai cán bộ từng phụ trách cùng một mảng công tác nhưng cơ cấu mới chỉ còn một vị trí: tiêu chí nào để lựa chọn người ở lại, người còn lại sẽ được bố trí công việc gì, bồi dưỡng năng lực ra sao và hưởng chế độ hỗ trợ thế nào nếu phải rời vị trí?

Theo Ban Chủ nhiệm đề tài, việc giải quyết bài toán nhân sự sau tinh gọn phải đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: vừa duy trì hiệu quả hoạt động của tổ chức (đặc biệt là công tác vận động, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, đoàn viên, hội viên), vừa bảo đảm sự công bằng, minh bạch và quyền lợi chính đáng cho cán bộ chịu tác động, có tính đến đặc thù riêng của từng tổ chức.

Tại Hội thảo, các đại biểu và nhà khoa học đã tập trung thảo luận, phân tích sâu 3 nhóm vấn đề trọng tâm:

Nhận diện biến động nhân sự: Đánh giá sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng cán bộ, đặc biệt là thực trạng quy mô, cơ cấu nhóm cán bộ dôi dư ở trung ương và địa phương.

Đánh giá hiệu quả thực thi chính sách: Rà soát công tác đánh giá, phân loại, bố trí theo vị trí việc làm mới; khả năng liên thông, điều chuyển nhân sự trong hệ thống chính trị; việc giải quyết chế độ tinh giản biên chế cũng như cơ hội đào tạo lại, chuyển đổi sang làm việc ngoài khu vực nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp.

Chỉ rõ điểm nghẽn và nguyên nhân: Phân tích rõ những vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật với những bất cập do thẩm quyền, nguồn lực hoặc khâu tổ chức thực hiện.

Những ý kiến đóng góp, phân tích các trường hợp thực tiễn từ các chuyên gia tại hội thảo là cơ sở khoa học và thực tiễn quý báu giúp Ban Chủ nhiệm đề tài kiểm chứng các nhận định, từ đó đề xuất những kiến nghị sát thực, khả thi nhằm hoàn thiện chính sách việc làm cho đội ngũ cán bộ khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tổ chức Hội trong giai đoạn tiếp theo.