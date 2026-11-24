Thông qua hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập.

Sau khi được hỗ trợ con giống, gia đình ông Hoàng Văn Luật (ở thôn Bản Mới, xã Phúc Lộc) tiếp tục nhân rộng đàn bò, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình ông Hoàng Văn Luật, ở thôn Bản Mới, xã Phúc Lộc, là một trong ba hộ dân được thụ hưởng Dự án dự án hỗ trợ bò lai sinh sản khép kín bảo đảm an toàn sinh học từ nguồn kinh phí của Nhà nước triển khai năm 2023 đến năm 2025.

Sau khi được hỗ trợ 3 con bò cái sinh sản, gia đình đối ứng thêm 7 con, đồng thời làm chuồng trại, tận dụng diện tích đất vườn đồi để trồng cỏ và dành thời gian chăm sóc đàn bò.

Gia đình đã nhân rộng đàn bò với hơn 20 con, bao gồm cả chăn nuôi và xuất bán, kết thúc dự án gia đình cũng có lãi cả trăm triệu đồng. Hiện nay, mô hình nuôi bò nhốt tiếp tục được gia đình duy trì chăn nuôi và từng bước mở rộng.

Phúc Lộc là xã vùng cao, với hơn 2.200 hộ, dân số trên 10.300 người, có 5 dân tộc chủ yếu (Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh) cùng sinh sống. Đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ yếu.

Địa bàn có nhiều thôn, bản, dân cư sinh sống phân tán, trình độ tiếp cận thông tin giữa các nhóm dân cư chưa đồng đều. Vì vậy, để các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực sự đi vào cuộc sống, công tác truyền thông được địa phương triển khai thường xuyên, có trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ những năm 2023, từ nguồn vốn phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Phúc Lộc đã hỗ trợ cho người dân thôn Phúc Minh về khoa học kỹ thuật, giống, phân bón để người dân trồng hơn 30ha cây dong riềng, đến nay cây dong riềng trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, tạo việc làm cho người lao động góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững.

Theo chị Triệu Thị Nhung, thôn Phúc Minh, gia đình có hơn 1.000m2 đất đồi đã trồng cây dong riềng nhiều năm nay, cây trồng này khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở đây và cho hiệu quả kinh tế đạt khá.

Từ năm 2022 đến nay, xã Phúc Lộc đã được bố trí nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 57 tỷ đồng để thực hiện gần 30 dự án như: Mở mới, nâng cấp, tu sửa đường liên thôn với gần 30km; đầu tư xây dựng hơn 4km kênh mương nội đồng; xây dựng mới 4 nhà văn hóa thôn; thực hiện 14 mô hình, dự án chăn nuôi lợn, gà, bò, dê…

Cùng với đó, xã phối hợp tổ chức 14 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho 420 hộ dân nhằm trang bị thêm kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn trong sản xuất và chăn nuôi mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Thay vì hỗ trợ đơn thuần, các chương trình được Phúc Lộc tập trung hướng người dân đến những mô hình sản xuất có khả năng phát huy lợi thế địa phương, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác.

Trong đó, xã chú trọng phát triển chăn nuôi trâu, bò nhốt, chăn nuôi lợn đen bản địa và trồng cây dong riềng, cây bí xanh thơm, trồng cây lâm nghiệp và cây dược liệu…

Khu vực trung tâm xã Phúc Lộc.

Theo bà Hà Thị Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, trong quá trình triển khai các dự án hỗ trợ sinh kế cho người dân, địa phương chú trọng từ khâu lựa chọn mô hình, đối tượng thụ hưởng đến tổ chức sản xuất, các hộ được khuyến khích chủ động đăng ký, đóng góp công sức và thực hiện các điều kiện theo quy định, có sự giám sát chéo và chính quyền địa phương.

Để nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục phát huy hiệu quả, xã Phúc Lộc sẽ nhân rộng những mô hình đã chứng minh được tính phù hợp, hiệu quả, đồng thời khuyến khích các hộ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất khi có đủ điều kiện; tăng cường kết nối người dân, hợp tác xã với các đơn vị thu mua nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Khi chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu và gắn với trách nhiệm chủ động của người thụ hưởng, mỗi mô hình sinh kế sẽ trở thành một nền tảng để người dân vươn lên.

Đây cũng là hướng đi quan trọng để xã Phúc Lộc khai thác tốt tiềm năng địa phương, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.