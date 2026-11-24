Theo đó, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nộp thuế, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động tra cứu thông tin về chính sách và nghĩa vụ thuế trên các kênh chính thống.

Người dân và doanh nghiệp cần hình thành thói quen thường xuyên kiểm tra, đối chiếu tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, tình trạng nợ thuế và các thông báo liên quan được đăng tải công khai trên hệ thống Website của ngành Thuế, ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile cũng như các nền tảng mạng xã hội chính thức do cơ quan thuế quản lý. Bên cạnh đó, người nộp thuế có thể chủ động tìm hiểu quy định pháp luật thông qua hệ thống ấn phẩm truyền thông trực quan do ngành Thuế biên soạn như: Sổ tay về thuế, infographic, tài liệu hỏi đáp, cẩm nang xử lý vướng mắc, cùng các video và postcard hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuế. Việc chủ động tra cứu giúp người nộp thuế kịp thời phát hiện các khoản nghĩa vụ phát sinh, tránh tình trạng bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do thiếu thông tin hoặc chậm trễ trong khâu đối chiếu số liệu.

Thứ hai, vận hành cơ chế xử lý 24/7 và giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh kịp thời theo thời gian thực.

Hiện nay, cơ quan thuế đang đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để truyền nhận thông tin, thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực. Đặc biệt, hệ thống quản lý thuế vận hành cơ chế xử lý 24/7 đối với việc nộp các khoản nợ thuế; thực hiện bù trừ thanh toán ngay cho người nộp thuế ngay sau khi nhận được chứng từ nộp ngân sách nhà nước từ hệ thống các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở dữ liệu cập nhật tức thời, hệ thống sẽ tự động xác định các trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đủ điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình đi lại, giao thương quốc tế.

Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục khôi phục mã số thuế và tăng cường hỗ trợ qua đường dây nóng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân có nhu cầu quay trở lại hoạt động hoặc hoàn tất nghĩa vụ thuế, Thuế thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, đơn giản hóa tối đa thủ tục hồ sơ khôi phục mã số thuế. Đồng thời, cơ quan thuế bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trực đường dây nóng thường xuyên để tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời mọi vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế liên quan đến nghĩa vụ tài chính và quy định tạm hoãn xuất cảnh. Hoạt động tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng được kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm tinh thần phục vụ tận tụy, đúng quy định.

Thứ tư, phối hợp đồng bộ dữ liệu mã số thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thuế thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp trên địa bàn thành phố để thực hiện làm sạch dữ liệu mã số thuế, đồng bộ thông tin định danh cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ. Qua đó, góp phần chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, hạn chế sai sót thông tin trong quá trình quản lý và tra cứu nghĩa vụ thuế cá nhân.

Thuế thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo để người dân, hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn biết, chủ động tra cứu và phối hợp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thuế.