Chú trọng công tác tuyên truyền cho người nước ngoài

Từ nhiều năm qua, Khánh Hòa là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước trên bản đồ du lịch Việt Nam. Theo Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 10 tháng đầu năm 2026, địa phương này đã đón hơn 22,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,8 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 72.239 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước tăng 50,84% lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế tăng 66,56%, doanh thu du lịch tăng 20,9%.

Một du khách nước ngoài thú vị khi được cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa giao tiếp bằng tiếng Anh khi phát hành tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ.

Bên cạnh những người nước ngoài đăng ký lưu trú dài hạn để lao động tại các dự án đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Khánh Hòa, nhiều du khách nước ngoài đến phố biển Nha Trang thuê xe máy đi phượt để khám phá, trải nghiệm các điểm du lịch sinh thái, tìm hiểu đời sống văn hóa tại nhiều địa phương.

Điều đáng nói là hầu hết người nước ngoài “đi phượt” bằng xe máy chưa thông thạo các tuyến giao thông đường bộ, chưa nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật về trật tự ATGT đường bộ; một số trường hợp điều khiển xe máy nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vi phạm nồng độ cồn… Do đó thời gian qua Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa chú trọng tuyên truyền phổ biến sâu rộng cho người nước ngoài về những thông tin cần thiết, các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ trên các chuyến xe đưa đón du khách nước ngoài.

Không chỉ phân công cán bộ, chiến sĩ trong Câu lạc bộ tiếng Anh của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp cận người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, địa điểm thu hút đông đảo du khách để tuyên truyền trực tiếp; đơn vị còn triển khai thực hiện việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động thông qua việc phát hành tận tay người nước ngoài hàng ngàn tờ rơi in ấn tiếng Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Nga có nội dung và hình ảnh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc.

Một du khách nước ngoài lắng nghe cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Đại tá Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc xây dựng và phát huy năng lực, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh ở Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa là cách làm chủ động ứng dụng nhiều ngoại ngữ, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường bộ đối với người nước ngoài đến Khánh Hòa lao động, tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện ở địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an các địa phương tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nhiều người nước ngoài.

Chứng kiến hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát mắc sắc phục màu vàng đến Sân bay quốc tế Cam Ranh giao tiếp bằng tiếng Anh để tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ ở Việt Nam, bà Park Min Jung – một nữ du khách đến từ Hàn Quốc, chia sẻ: “Sau 5 lần đến Nha Trang, lần nào tôi cũng được khám phá, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ và thú vị. Tôi cùng nhiều du khách rất vui vì Cảnh sát giao thông ở đây đến cơ sở lưu trú hướng dẫn, giải thích và cung cấp tờ rơi có in ấn hình ảnh, thông tin về những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ”.

Còn ông John Denson – một du khách quốc tịch Anh, bày tỏ: “Thật thú vị khi Cảnh sát giao thông Khánh Hòa đã đến khu du lịch Vinpearl trên đảo Hòn Tre – Nha Trang giúp cho tôi cùng một số bạn bè đến tham quan du lịch nơi này có thêm những trải nghiệm về pháp luật và những quy tắc cơ bản khi điều khiển xe máy tham gia giao thông đường bộ”.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng ở địa phương

Cũng với mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện, 11 tháng qua Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ cho các đối tượng đang cư trú, lao động, học tập ở địa phương.

Theo đó, ngoài việc tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông đối với các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải thu hút hơn 200 người tham gia, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa còn tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ cho 22.300 lượt người bằng hình thức trực tiếp trong các cuộc tuần tra kiểm soát giao thông, trình chiếu video tại các điểm tiếp dân để xử lý vi phạm hành chính.

Học sinh tại một trường học ở Khánh Hòa hào hứng với phần đố vui có thưởng trong một buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ do Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Bên cạnh việc tổ chức 98 buổi tuyên truyền cho gần 100.000 giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục – đào tạo, kết hợp trao tặng 2.065 phần quà là mũ bảo hiểm; Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa còn tuyên truyền cho hơn 1.000 lượt công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, nghiệp đoàn xích lô; tổ chức 12 lớp tập huấn chuyên đề về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ cho 2.250 lượt thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong các đợt tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa còn tặng quà là mũ bảo hiểm cho nhiều đối tượng tham gia, trong đó có học sinh, sinh viên.

“Bằng những kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, các tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa không chỉ cảnh báo về tai nạn giao thông, nỗi lo hậu quả thiệt hại về người và tài sản; mà còn nói rõ độ tuổi, điều kiện được phép lái xe từng loại; hành vi vi phạm phổ biến của người điều khiển mô tô, xe gắn máy…Và điều đáng nói là các buổi tuyên truyền luôn cuốn hút những người tham dự thật sự hào hứng với những hình ảnh trình chiếu video về các tình huống thực tế và phần đố vui có thưởng với những nội dung liên quan đến trật tự ATGT đường bộ…” – Đại tá Lê Quang Dũng chia sẻ thêm.

Mặt khác, trong 3 tháng qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an các xã, phường triển khai 412 buổi tuyên truyền gắn với đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 100.996 người dân, công nhân, sinh viên.

Sinh viên một cơ sở đào tạo đại học ở Khánh Hòa tham trải nghiệm thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên sa hình trong “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Những người tham gia “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” được cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn những kiến thức cơ bản của Luật trật tự ATGT đường bộ; kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó là các hoạt động tương tác, giúp người tham gia chiến dịch tiếp cận kiến thức ATGT trực quan, sinh động; được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic; quét mã QR để trả lời câu hỏi khảo sát, kiểm tra kiến thức ATGT, đồng thời trải nghiệm thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên sa hình để nâng cao khả năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.