Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách. Tuy nhiên, việc áp dụng diện rộng, bao gồm cả những khoản nợ nhỏ hoặc vướng mắc thủ tục địa chỉ kinh doanh đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tính tương xứng và cơ chế cảnh báo sớm nhằm tránh làm đứt gãy cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Theo số liệu từ Cục Thuế, Bộ Tài chính công bố ngày 17/11, lũy kế từ ngày 1/7/2007 đến hết ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Đáng chú ý, trên 240.000 trường hợp trong số này liên quan đến chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế (mã trạng thái 06).

Xét ở góc độ quản lý ngân sách, Cục Thuế đánh giá biện pháp này đã chứng minh tính răn đe mạnh mẽ. Sau khi áp dụng lệnh tạm hoãn xuất cảnh, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; riêng nhóm không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có khoảng 20.000 trường hợp liên hệ giải quyết và được gỡ bỏ lệnh cấm. Cơ quan quản lý đánh giá đây là công cụ hữu hiệu để hạn chế tình trạng chây ỳ, đảm bảo công bằng giữa các chủ thể kinh doanh.

Dẫu vậy, dưới lăng kính của cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia, con số hơn 250.000 thông báo phát đi đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn trong khâu thực thi. Trên thực tế, không ít trường hợp bị chặn xuất cảnh ngay tại sân bay, cửa khẩu chỉ vì những khoản nợ thuế rất nhỏ, sai sót thủ tục cập nhật địa chỉ, hoặc trớ trêu hơn là trở thành nạn nhân của tình trạng đánh cắp căn cước công dân để lập doanh nghiệp "ma".

ĐỪNG ĐỂ CƠ HỘI KINH DOANH "ĐỔ BỂ" TẠI CỬA KHẨU

Phân tích về bối cảnh sức khỏe doanh nghiệp hiện nay, TS. Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ chỉ ra rằng doanh nghiệp đang chịu sức ép kép từ sức mua nội địa phục hồi chưa đạt kỳ vọng và mặt bằng lãi suất cho vay khó giảm sâu. Trong bối cảnh đó, các biện pháp hành chính cần được cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo thêm rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Kiên, việc phát hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với cả những khoản nợ thuế chỉ vài triệu đồng là chưa đảm bảo tính tương xứng và mục tiêu hướng dẫn tuân thủ. "Chính sách cần phân loại rõ trường hợp người bị áp dụng là đại diện pháp nhân hay cá nhân có nghĩa vụ thuế, đồng thời xem xét quy mô khoản nợ để vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa tránh làm khó người đại diện hợp pháp", ông Kiên nhấn mạnh.

Ông kiến nghị, chính sách cần có sự phân loại phù hợp, vừa bảo đảm kỷ cương trong thực hiện nghĩa vụ thuế, vừa tránh tạo thêm trở ngại không cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp và người đại diện hợp pháp. Đây cũng là nội dung cần được các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Từ trải nghiệm điều hành thực tế, ông Vũ Gia Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế (Inter ITS), cho biết nhiều doanh nhân chỉ phát hiện mình bị tạm hoãn xuất cảnh khi đã có mặt tại sân bay. Với người làm kinh doanh, chuyến xuất ngoại không chỉ là lịch trình cá nhân mà gắn liền với các giao dịch và đối tác chiến lược.

"Nếu đang có kế hoạch đi công tác mà không hề biết mình còn vướng mắc từ lâu, sau đó bị hoãn xuất cảnh, có khi những cơ hội kinh doanh rất lớn sẽ đổ bể", ông Luyện chia sẻ. Ông đề xuất cần phân định rạch ròi giữa người cố tình chây ì với người chưa nhận được thông báo hoặc đang gặp vướng mắc thủ tục.

Ở chiều ngược lại, ông Luyện cũng lưu ý trách nhiệm chủ động của doanh nhân trong việc theo dõi nghĩa vụ thuế. Người đại diện doanh nghiệp nên thường xuyên tra cứu qua ứng dụng eTax Mobile hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để rà soát, giải quyết sớm các khoản còn tồn đọng, tránh để vướng mắc kéo dài và ảnh hưởng đến công việc.

Nỗi bức xúc càng trở nên gay gắt hơn với những trường hợp bị mạo danh. Bà Lê Thị Thúy Nga, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Helen Care kể lại câu chuyện chính cha bà bị dừng xuất cảnh tại cửa khẩu sang Lào do vướng nợ thuế của một doanh nghiệp mà ông hoàn toàn không biết tới. Gia đình bà đã mất từ 2 đến 4 tháng để hoàn tất thủ tục chứng minh việc bị sử dụng trái phép giấy tờ tùy thân, khiến nhiều kế hoạch bị đình trệ.

Từ thực tế này, bà Nga ghi nhận việc Nhà nước sử dụng các công cụ để quản lý, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thuế là cần thiết. Tuy nhiên, cần có thông báo sớm và hướng dẫn xử lý cụ thể, thay vì để người dân, doanh nhân chỉ biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh khi đã đến sân bay hoặc cửa khẩu. “Tôi đề xuất cơ quan thuế cần thông báo trước từ 3-6 tháng để người liên quan có thời gian kiểm tra thông tin, giải trình và hoàn tất các nghĩa vụ còn tồn đọng”, bà Nga kiến nghị.

TÌM ĐIỂM CÂN BẰNG

Trước những vướng mắc từ thực tiễn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản kiến nghị không áp dụng tràn lan biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện doanh nghiệp thuộc trạng thái 06, đặc biệt khi doanh nghiệp chỉ vi phạm thủ tục thông báo địa chỉ hoặc có số nợ không lớn.

VCCI đề xuất quy định rõ ngưỡng nợ thuế tối thiểu mới áp dụng biện pháp này, cụ thể là trên 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và trên 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp và chỉ thực hiện sau khi đã tống đạt thông báo hợp lệ nhưng người nộp thuế cố tình chây ì.

Đối với nạn nhân bị mạo danh lập doanh nghiệp, VCCI đánh giá cao đề xuất của Bộ Tài chính về việc tạm chưa áp dụng hoãn xuất cảnh khi có xác nhận thụ lý của cơ quan công an. Tuy nhiên, VCCI kiến nghị cần bổ sung cơ chế bảo vệ toàn diện hơn: trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi nhận văn bản từ cơ quan công an, cơ quan thuế phải giải tỏa toàn bộ biện pháp cưỡng chế liên quan và phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tạm đình chỉ ghi nhận thông tin nhân thân của người bị hại trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Điều này nhằm khôi phục đầy đủ quyền mở tài khoản ngân hàng, tiếp cận tín dụng và quyền tự do kinh doanh của người dân.

Ghi nhận những phản ánh từ thị trường, đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết Luật Quản lý thuế số 108/2025 và Nghị định 252/2026 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) đã quy định chặt chẽ 5 trường hợp và trình tự áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, trong đó bắt buộc cơ quan thuế phải rà soát và thông báo trước 30 ngày.

Về giải pháp công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã thiết lập cơ chế trao đổi dữ liệu điện tử tự động, giúp rút ngắn thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh xuống chỉ còn 5-7 phút sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ phối hợp với Bộ Công an tích hợp cảnh báo tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trực tiếp lên ứng dụng định danh điện tử VNeID, đồng thời kết nối với các nhà mạng viễn thông để gửi tin nhắn SMS nhắc nợ và cảnh báo sớm.

Bên cạnh đó, thông tin tuyên truyền cũng sẽ được đẩy mạnh tới các đại lý vé máy bay, công ty lữ hành, kết hợp với nền tảng eTax Mobile để giúp người dân và doanh nghiệp chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, tránh những rủi ro đáng tiếc trước mỗi chuyến đi. Theo Cục Thuế, việc đa dạng hóa các hình thức thông báo, cảnh báo nhằm giúp người dân, doanh nghiệp sớm nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế, hạn chế những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc xuất cảnh.

Cơ quan thuế khuyến nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động, các khoản thuế còn nợ và thông tin trên hệ thống thuế điện tử.