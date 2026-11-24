Video: Bưởi rụng nhiều khiến người trồng lo lắng khi mùa thu hoạch đang đến gần.

Năm nay, trước những diễn biến thời tiết thất thường, nhiều nhà vườn tại xã Lam Sơn ghi nhận tình trạng bưởi bị rụng nhiều hoặc bị nám nắng. Điều này khiến nguồn cung bưởi đẹp, đạt chất lượng có thể giảm so với kỳ vọng, từ đó tạo áp lực lên thị trường và được dự báo có khả năng đẩy giá bán tăng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Tư, chủ vườn bưởi Luận Văn ở xã Lam Sơn cho biết, tình trạng bưởi rụng quả diễn ra khá nhiều dù gia đình đã chú trọng chăm sóc. Có những ngày ra vườn ông không khỏi xót xa khi thấy bưởi rụng đầy gốc.

Theo lịch mùa vụ, bưởi Luận Văn thường ra hoa vào tháng 1 - 2 âm lịch. Đến tháng 3 - 4 âm lịch, cây bắt đầu đậu quả. Đây cũng là thời điểm người trồng tiến hành bọc túi bảo vệ từng quả nhằm hạn chế tác động của sâu bệnh, côn trùng và các yếu tố bất lợi từ môi trường.

Khác với nhiều giống bưởi phổ biến có màu vàng hoặc xanh khi chín, bưởi Luận Văn gây ấn tượng bởi sắc đỏ đặc trưng. Khi bước vào giai đoạn sắp thu hoạch, màu đỏ trên vỏ quả ngày càng rõ nét, mùi thơm dịu, tạo nên diện mạo riêng biệt làm nên giá trị của đặc sản này.

Với diện tích khoảng 3,5 ha, trong đó gần 3 ha đã cho thu hoạch và 0,5 ha mới trồng được gần một năm, vườn bưởi là nguồn thu nhập đáng kể của gia đình ông Nguyễn Văn Tư. “Tổng doanh thu của vườn bưởi đạt khoảng 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, các chi phí gồm túi bọc quả, nhân công thực hiện công đoạn bọc, phân bón và những chi phí chăm sóc khác cũng đã chiếm đến một nửa doanh thu”, ông Tư cho biết.

Vào khoảng tháng 11 âm lịch, khi những quả bưởi bắt đầu hoàn thiện về màu sắc và chất lượng, thương lái đã tìm đến các nhà vườn để tham quan, lựa chọn và đặt cọc. Sau đó, hoạt động thu mua diễn ra tập trung và khẩn trương nhất từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng chạp.

Theo tiêu chí phân loại tại vườn, bưởi loại 1 thường có trọng lượng từ 1,2 - 1,3 kg trở lên, có quả đạt 1,8 kg; hình dáng cân đối, vỏ mịn, màu đỏ đẹp và không có tì vết.

Các nhà vườn cho biết giá bán bưởi Luận Văn bình quân dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/quả. Càng gần tết, giá trị sản phẩm càng tăng. Có thời điểm, bưởi được bán với giá 160.000 - 170.000 đồng/quả, thậm chí đạt 190.000 đồng/quả. Đối với khách hàng mua lẻ trực tiếp tại vườn, những quả đẹp có thể được bán với giá lên tới 250.000 đồng/quả. Tuy nhiên, để có được những quả bưởi đỏ đẹp, đồng đều về kích thước và mẫu mã, người trồng phải đối mặt với không ít thách thức. Đáng lo ngại nhất là sương muối và thời tiết nắng gắt xen kẽ những đợt mưa lớn thất thường có thể khiến quả bị nám vỏ, rụng sớm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và chất lượng thương phẩm.

Dù đối mặt với những bất lợi từ thời tiết, người trồng bưởi Luận Văn tại xã Lam Sơn vẫn đang nỗ lực chăm sóc, bảo vệ từng quả trên cây, chờ ngày thu hoạch. Với các nhà vườn, mỗi quả bưởi không chỉ là thành quả của nhiều tháng lao động mà còn là nguồn thu nhập quan trọng. Bởi vậy, thời tiết thuận lợi trong những ngày cuối vụ được xem là yếu tố quyết định để giữ sản lượng, chất lượng và giá trị của đặc sản bưởi Luận Văn.