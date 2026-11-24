Tận tình hướng dẫn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bế Văn Đàn, hoạt động tiếp nhận và giải quyết TTHC được duy trì nền nếp. Người dân đến liên hệ công việc được hướng dẫn về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, các bước kê khai và nộp hồ sơ. Đối với những trường hợp chưa nắm rõ quy trình hoặc chưa thành thạo các thao tác trên môi trường mạng, cán bộ Trung tâm trực tiếp hỗ trợ, giúp người dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bế Văn Đàn hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính.

Đến Trung tâm thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai, bà Triệu Thị Máy, xóm Lăng Hoài, xã Bế Văn Đàn được cán bộ hướng dẫn các giấy tờ cần thiết, kiểm tra thông tin và hướng dẫn quy trình thực hiện. Với những thủ tục có yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ chuyên môn, việc được giải thích cụ thể giúp người dân hiểu rõ hơn các bước cần thực hiện, hạn chế tình trạng thiếu giấy tờ, phải đi lại nhiều lần.

Bà Triệu Thị Máy, xóm Lăng Hoài chia sẻ: Tôi đến Trung tâm để làm thủ tục liên quan đến đất đai. Ban đầu cũng chưa nắm rõ cần chuẩn bị những giấy tờ gì, nhưng khi đến đây được cán bộ hướng dẫn cụ thể, giấy tờ nào cần bổ sung, kê khai như thế nào đều được giải thích rõ ràng. Thái độ tiếp đón niềm nở, nhiệt tình nên tôi cũng thấy yên tâm và thuận tiện hơn khi giải quyết công việc.

Không chỉ các thủ tục liên quan đến đất đai, những công việc về đăng ký cư trú, điều chỉnh thông tin nhân khẩu cũng được người dân quan tâm thực hiện. Với người dân chưa quen sử dụng các nền tảng dịch vụ công trực tuyến, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ có ý nghĩa thiết thực, giúp quá trình kê khai, nộp hồ sơ diễn ra thuận lợi hơn.

Bà Đàm Thị Thu, xóm Nà Suối, xã Bế Văn Đàn cho biết: Trước đây, khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thông tin nhân khẩu, tôi chưa biết phải kê khai và thực hiện trên mạng như thế nào. Đến đây được cán bộ hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ từng bước nên tôi thấy dễ thực hiện hơn. Mong muốn của chúng tôi là các thủ tục ngày càng thuận tiện, nhanh chóng, để người dân không phải mất nhiều thời gian đi lại.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận 2.103 hồ sơ TTHC, trong đó, có 1.986 hồ sơ trực tuyến, chiếm 94,44%; 117 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, chiếm 5,56%. Trong tổng số hồ sơ đã giải quyết, có 2.061 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,57%; 1 hồ sơ giải quyết trước hạn; 8 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,39%. Số hồ sơ đang thực hiện trong hạn là 32 hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trung tâm chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện để người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý và nhận kết quả trực tuyến mà không nhất thiết phải đến trực tiếp cơ quan giải quyết.

Trung tâm thực hiện số hóa 2.070 hồ sơ; tỷ lệ thanh toán dịch vụ công trực tuyến đạt 94,66%, tương ứng 1.809/1.911 hồ sơ phát sinh phí, lệ phí. Việc sử dụng phần mềm một cửa, chữ ký số được quán triệt đến cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, bảo đảm tính xác thực và an toàn trong các giao dịch hành chính trên môi trường số.

Việc nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ tập trung vào quy trình giải quyết hồ sơ mà còn chú trọng thay đổi nhận thức, trách nhiệm và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ. Cán bộ hướng dẫn người dân cụ thể, dễ hiểu, giải quyết công việc đúng quy định, hạn chế để người dân phải bổ sung hồ sơ hoặc đi lại nhiều lần.

Ông Đàm Kiến Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bế Văn Đàn cho biết: Trung tâm xác định việc đổi mới tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi thường xuyên quán triệt cán bộ thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ những trường hợp chưa thành thạo công nghệ. Trong 10 tháng năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,57%, đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của tập thể Trung tâm và sự phối hợp của các bộ phận chuyên môn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trung tâm vẫn còn một số khó khăn, như: khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi còn hạn chế, người dân ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ thông tin, internet nên việc tự thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến còn gặp khó khăn, một số hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành chưa đồng bộ, đôi khi phát sinh lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ.

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bế Văn Đàn tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, phấn đấu bảo đảm 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; duy trì và nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến. Tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; phối hợp với các bộ phận chuyên môn tham mưu UBND xã thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và an ninh mạng phục vụ hoạt động của Trung tâm; nâng cao chất lượng phục vụ, đưa công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.