Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – mã chứng khoán: SSB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành.

Cụ thể, HĐQT SeABank đã ban hành quyết định bầu ông Lê Văn Tần, Thành viên HĐQT, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng kể từ ngày 23/11/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng ngày, HĐQT SeABank cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ngân hàng kể từ ngày 25/11/2026, với thời hạn bổ nhiệm 2 năm.

Ông Lê Văn Tần - Tân Tổng giám đốc và bà Trần Thị Thanh Thủy

Ông Lê Văn Tần sẽ thay vị trí Tổng giám đốc do ông Lê Quốc Long đang đảm nhiệm, sau khi ông Long nghỉ thôi đảm nhiệm vị trí này.

Như vậy, kể từ ngày 25/11, ông Lê Văn Tần sẽ đồng thời đảm nhiệm hai vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc SeABank.

Ông Lê Văn Tần sinh năm 1970, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nam Columbia (Columbia Southern University). Ông là nhân sự có thâm niên lâu năm trong bộ máy quản trị SeABank, từng trải qua các vị trí Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, chỉ cách đây hơn 1 tháng, ông Tần vừa từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của SeABank, thay cho ông là bà Trần Thị Thanh Thủy. Đồng thời, SeABank cũng công bố kế hoạch trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc bổ nhiệm ông Tần làm Tổng Giám đốc thay ông Lê Quốc Long.

Trong khi đó, ông Lê Quốc Long sinh năm 1965, có bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán tại Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội và cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông Long gia nhập SeABank từ năm 2005 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc, đồng thời từng kiêm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại ngân hàng.

Ông được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của SeABank từ ngày 1/8/2023 và được bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 24/11/2023.