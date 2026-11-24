Sáng 24/11, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Gạo xanh Việt Nam – Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế" trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026. Hội thảo tập trung đánh giá tác động của biến động thời tiết cực đoan và xu hướng tiêu dùng xanh, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

Các đại biểu tham gia thảo luận về giải pháp kiến tạo giá trị hạt gạo Việt vươn tầm thế giới. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Thông tin tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), nhận định El Nino có khả năng xuất hiện vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027, kéo theo nguy cơ suy giảm sản lượng tại nhiều quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn. Dự báo cho thấy sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm khoảng 4,6%, Thái Lan giảm 1,9% và Brazil giảm khoảng 3%.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng thiếu hụt nguồn nước được dự báo tác động trực tiếp đến sản xuất lúa khi lượng mưa có thể giảm 20 - 40%, có nơi cục bộ giảm tới 50%, còn xâm nhập mặn có nguy cơ lấn sâu vào nội đồng từ 50 - 70 km. Khoảng 350.000 ha lúa ở những vùng chưa chủ động hoàn toàn về thủy lợi đối mặt nguy cơ thiếu nước ngọt sản xuất. Chuyên gia cũng lưu ý giai đoạn chuyển tiếp từ El Nino sang La Nina có thể gây mưa bão, triều cường, ngập úng, sâu bệnh và lúa gãy đổ, ảnh hưởng tới nguồn cung nguyên liệu, chất lượng lúa hàng hóa và tiến độ giao hàng xuất khẩu.

Các doanh nghiệp giới thiệu về gạo đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Về diễn biến thị trường, giá gạo FOB trong quý II và quý III năm 2026 ghi nhận xu hướng cải thiện: giá gạo Thái Lan tăng từ 395 USD/tấn lên 453 USD/tấn, gạo Việt Nam ở mức khoảng 480 USD/tấn, còn gạo Mỹ tăng từ 569 USD/tấn lên 675 USD/tấn. Dù các thị trường nhập khẩu lớn như Philippines, Indonesia và một số quốc gia châu Phi đẩy mạnh mua dự trữ sớm, người mua ngày càng ưu tiên hợp đồng dài hạn, số lượng lớn để chủ động nguồn hàng và kiểm soát biến động giá. Trong khi đó, một số nước xuất khẩu có thể ưu tiên dự trữ hoặc áp dụng hạn ngạch, thuế xuất khẩu để giữ nguồn cung trong nước, khiến giao dịch thương mại quốc tế tiềm ẩn nhiều biến số.

Theo số liệu được nêu tại hội thảo, dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lúa gạo duy trì khoảng 4,3%/năm kể từ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2026 đạt 3,1 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu đang chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao giá trị. Trong 9 tháng năm 2026, gạo trắng chiếm 44,84% tổng lượng xuất khẩu (giảm 13,16% so với mức 58% của năm 2025), trong khi gạo thơm chiếm 31,21% (tăng 4,13%), gạo nếp chiếm 13,51% (tăng 5,58%) và gạo Japonica chiếm 9,25% (tăng 2,56%).

Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về định hướng triển khai Đề án 1 triệu ha lúa thời gian tới. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng trước nguy cơ hạn hán do El Nino và các "tiêu chuẩn kép" ngày càng khắt khe của thị trường tiêu thụ về truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ngành lúa gạo cần chuyển mạnh từ sản lượng sang chất lượng, tính bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.

Sau gần 3 năm triển khai Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án 1 triệu ha lúa), toàn vùng đã có trên 420.000 ha áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình, trong đó 68.000 ha đáp ứng đầy đủ tiêu chí. Thực tế sản xuất ghi nhận lượng giống gieo sạ giảm từ 150 - 200 kg/ha xuống còn khoảng 75 - 80 kg/ha; phân bón hóa học giảm 20 - 30% nhờ bón đúng thời điểm; số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm nhờ áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); lượng nước tưới giảm 20 - 40% nhờ kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ. Dù năng suất có thể biến động giảm nhẹ 5 - 12% tùy khu vực, nhưng lợi nhuận thực tế tăng từ 1,5 - 9,3 triệu đồng/ha; khảo sát tại huyện Cờ Đỏ cho thấy canh tác 3 vụ/năm có thể đạt lãi ròng khoảng 50 triệu đồng/ha/năm (chưa tính công lao động tự chăm sóc) và giảm 3 - 4 tấn carbon/ha.

Ở tầm mở rộng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang điều chỉnh theo hướng mở rộng toàn diện ngành hàng, hướng tới áp dụng đồng bộ trên khoảng 1,65 triệu ha lúa vùng ĐBSCL, cùng với nhân rộng quy trình giảm phát thải cho các cây trồng chủ lực. Bộ tập trung hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật theo vùng sinh thái, đo đếm phát thải theo hệ thống MRV, rà soát loại bỏ khỏi danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật còn tồn dư sau thời gian cách ly 24 ngày, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu giai đoạn 2026 - 2030.

Là địa phương đóng góp khoảng 23% tổng sản lượng gạo xuất khẩu cả nước, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến cho biết, địa phương phấn đấu đạt trên 170.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vào năm 2030; trong đó riêng năm 2026 thực hiện khoảng 76.000 ha, gắn với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia vào năm 2030 và đô thị sinh thái, hiện đại vào năm 2045.

Khách hàng tìm hiểu về gạo ST25 thương hiệu "Gạo Ông Cua" . Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Bên cạnh kết quả bước đầu, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm nghẽn như sản xuất còn nhỏ lẻ, nhiều giống lúa khiến chất lượng kém đồng nhất; bán chủ yếu bao lớn, thiếu bao bì nhỏ tiện lợi, thân thiện môi trường và thương hiệu chung cho gạo Việt Nam; chi phí, thủ tục bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài còn khó khăn; chế biến sâu và tận dụng phụ phẩm (rơm rạ, trấu, cám) còn hạn chế; liên kết hợp tác xã - nông dân chưa phủ kín diện tích; logistics từ ruộng về kho bãi còn yếu và doanh nghiệp khó tiếp cận tín dụng xanh.

Để tháo gỡ khó khăn và tận dụng dư địa từ tiêu dùng xanh, ông Nguyễn Anh Phong đề nghị chuẩn hóa chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đổi mới bao bì, xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu, đẩy mạnh chế biến sâu theo kinh tế tuần hoàn, đa dạng hóa thị trường (từ Philippines, châu Phi tới các thị trường yêu cầu cao như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Australia) và chủ động ứng phó biến động chính sách tại các thị trường như Indonesia, Iraq, Trung Quốc, Bangladesh.

Trong khi đó, ông Dương Đức Huy nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm đổi mới tư duy phát triển xanh, triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu ha, quản lý rơm rạ tuần hoàn (không đốt ngoài đồng), tổ chức lại chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống MRV gắn với tài chính xanh và thị trường carbon, xây dựng thương hiệu với các tuyên bố môi trường được kiểm chứng, cũng như huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế, tín dụng xanh và hợp tác công - tư.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và người nông dân, "Gạo xanh Việt Nam" không chỉ là bước chuyển tất yếu trước thách thức khí hậu và tiêu chuẩn thị trường khắt khe, mà còn mở ra hướng đi bền vững để hạt gạo Việt nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện sinh kế người trồng lúa và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ lương thực thế giới.