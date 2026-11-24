Phố đi bộ Bangla tại Patong, Phuket, Thái Lan.

Trong 10 tháng của năm 2026, Thái Lan đón 25,5 triệu lượt khách quốc tế, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả khi lượng khách trong tháng 11 và 12 đạt 7,3 triệu lượt như cùng kỳ năm 2019 - thời điểm du lịch Thái Lan đạt đỉnh với gần 40 triệu lượt khách cả năm - tổng lượng khách năm nay vẫn thấp hơn mức 32,9 triệu lượt của năm 2025.

Tình trạng thiếu hụt khách kéo dài gây sức ép lên nền kinh tế Thái Lan, nơi du lịch đóng góp khoảng 1/5 hoạt động kinh tế và tạo sinh kế cho hàng triệu lao động, doanh nghiệp trong các lĩnh vực như khách sạn, hàng không, nhà hàng và bán lẻ.

Bloomberg nhận định cơ hội phục hồi du lịch Thái Lan "ngày càng xa vời" khi lượng khách quốc tế có nguy cơ giảm 2 năm liên tiếp. Đây có thể là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra ngoài giai đoạn đại dịch Covid-19 kể từ ít nhất năm 1995.

Sự chững lại của nền du lịch diễn ra trong bối cảnh chính phủ Thái Lan siết chặt quản lý một số nhóm du khách nước ngoài. Nhà chức trách tăng cường trục xuất và thực thi pháp luật đối với những người bị cáo buộc vi phạm quy định hoặc có hành vi không phù hợp. Cách tiếp cận này trái ngược với hình ảnh hiếu khách, cởi mở vốn là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Thái Lan đối với du khách quốc tế.

Các quan chức ngày càng chú trọng mục tiêu tăng mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ tập trung vào số lượng. Tuy nhiên, doanh thu cũng chưa có chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, doanh thu du lịch quốc tế của Thái Lan giảm khoảng 3%, dù mức chi tiêu bình quân mỗi khách trong 10 tháng tăng 1,8%.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo nước này đón khoảng 32 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Hiệp hội Khách sạn Thái Lan đưa ra mức dự báo 31,5-32 triệu lượt, đều thấp hơn mục tiêu 33 triệu lượt của Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Trung Quốc từng là điểm sáng của ngành du lịch Thái Lan. Trong 10 tháng, lượng khách từ thị trường này tăng 12%, lên 4,2 triệu lượt. Tuy nhiên, riêng tháng 10, con số giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau 9 tháng tăng liên tiếp.

Diễn biến này xảy ra sau khi Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo công dân về nguy cơ bắt cóc và buôn người liên quan đến các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á. Một số vụ việc liên quan đến những du khách bị dụ dỗ thông qua Thái Lan.

Du khách ngồi phà ngắm chùa Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan.

Trong khi đó, thị trường Malaysia còn suy giảm mạnh hơn. Lượng khách từ Malaysia, thị trường nguồn lớn nhất của Thái Lan năm ngoái, giảm 16%, còn 3,2 triệu lượt trong 10 tháng.

Ông Kongsak Khoopongsakorn, quản lý khu nghỉ dưỡng Vijitt Resort Phuket, cho biết những ký ức về các trận lũ lụt ở miền Nam Thái Lan năm ngoái, trong đó có thiệt hại đối với ôtô của du khách Malaysia tại Hat Yai, khiến một số người e ngại quay lại trong mùa mưa.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan Thienprasit Chaiyapatranun cho biết tình trạng gián đoạn không phận kéo dài nhiều tháng do xung đột Trung Đông ảnh hưởng đến các kết nối hàng không từ châu Âu qua những trung tâm trung chuyển trong khu vực. Chi phí nhiên liệu tăng cao cũng khiến một số hãng hàng không giá rẻ cắt giảm chuyến bay.

Du khách Trung Quốc mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun Ratchawararamahawihan ở Bangkok, Thái Lan.

Thái Lan cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các quốc gia trong khu vực. Ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành công ty tư vấn khách sạn C9 Hotelworks, nhận định các khách sạn có giá cạnh tranh cùng tốc độ phát triển hạ tầng nhanh của Việt Nam ngày càng hấp dẫn nhóm du khách châu Á nhạy cảm với giá cả.

Trong khi Việt Nam đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nhiều dự án tại Thái Lan lại bị trì hoãn hoặc đình lại. Theo ông Barnett, hạ tầng Thái Lan đã chịu áp lực lớn khi lượng khách du lịch đạt đỉnh năm 2019. Ngành này có thể cần xem xét lại cách đo lường mức độ phục hồi.

"Có lẽ cần thiết lập lại các tiêu chí đánh giá ở mức hợp lý hơn", ông nói.