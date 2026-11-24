Giá cà phê hôm nay 24/11/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục giữ xu hướng giảm trên tất cả các sàn giao dịch.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giao dịch phản ánh rõ sức ép nguồn cung và tâm lý thận trọng của dòng tiền đầu cơ.

Giá cà phê robusta đã giảm phiên thứ 11 liên tiếp về mốc 2.854 USD/tấn. Như vậy, giá cà phê robusta kỳ hạn trên sàn ICE tiếp tục rơi xuống mức thấp mới trong 3 năm - 2.825 USD/tấn, trong phiên giao dịch ngày 23/11, trong bối cảnh giá cà phê giao ngay giảm tại Việt Nam - nước sản xuất và xuất khẩu robusta hàng đầu thế giới.

Các vùng trồng cà phê chính của Việt Nam đã trong giữa vụ thu hoạch với sản lượng dự kiến đạt mức kỷ lục. Điều kiện thời tiết hiện được đánh giá khá thuận lợi, tuy nhiên, lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường chưa nhiều, chưa được đánh giá là giai đoạn hàng vụ mới được đưa ra ồ ạt. Tuy nhiên, với áp lực lớn từ sản lượng tương lai gần, giá cà phê giao ngay tại Việt Nam tiếp tục giảm mạnh. Trong khi đó, nông dân sản xuất đang phải đối mặt với chi phí thu hái tăng mạnh.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê robusta tại các kho của sàn ICE gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, góp phần hỗ trợ và hạn chế đà giảm của giá. Đối với robusta, tồn kho tại các kho của ICE tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.809 lô vào ngày 29/10. Sau đó, lượng tồn kho giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn 5.776 lô vào thứ Sáu tuần trước, trước khi nhích nhẹ lên 5.791 lô trong phiên giao dịch ngày 23/11.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu tăng vọt 12,3% trong niên vụ 2025-2026, lần đầu tiên vượt 50 triệu bao. Đáng chú ý, đà tăng này chủ yếu đến từ Việt Nam, quốc gia chiếm gần 60% xuất khẩu robusta toàn cầu.

Giá cà phê arabica giảm nhẹ hơn robusta. Một trong những nguyên nhân gây áp lực lên giá là đồng Real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 1,75 năm đã khuyến khích các nhà xuất khẩu bán ra nhiều cà phê hơn do họ có thể thu về giá trị USD cao hơn từ các giao dịch xuất khẩu.

Giá cà phê arabica cũng chịu áp lực từ lượng cà phê Brazil được vận chuyển ồ ạt vào các kho của sàn ICE. Tính đến thứ Sáu tuần trước, có 251.230 bao cà phê đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của sàn, mức cao nhất trong 3,75 năm. Đến đầu tuần này, con số trên giảm nhẹ xuống còn 246.182 bao. Kể từ giữa tháng 9, cà phê từ Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE. Tồn kho cà phê Brazil tại đây tăng vọt lên mức cao nhất trong 1,25 năm, đạt 145.223 bao tính đến ngày 23/11, trong đó phần lớn là cà phê arabica.

Cũng trong ngày 23/11, tồn kho arabica được ICE theo dõi tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng, đạt 268.614 bao.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm, neo ở mức thấp 70.000 - 71.000 đồng/kg.

Từ góc độ thị trường cho thấy đà giảm của giá cà phê trong nước không chỉ chịu tác động trực tiếp từ nhịp điều chỉnh của sàn London mà còn gắn với yếu tố mùa vụ. Khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ mới, lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên trong khi chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao, khiến biên lợi nhuận của nông dân và hợp tác xã thu hẹp đáng kể.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co quanh vùng 71.000 – 73.000 đồng/kg. Nếu sàn Robusta London không sớm lấy lại mốc hỗ trợ tâm lý 2.900 USD/tấn, giá thu mua tại Tây Nguyên vẫn đối mặt nguy cơ dò đáy thêm trước khi tìm được điểm cân bằng mới khi tiến độ thu hoạch và lực mua xuất khẩu rõ nét hơn.

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/11 tiếp tục giảm thêm 500 - 600 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 24/11, giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 27 USD giao dịch tại 2.854 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 37 USD, giao dịch tại 2.828 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 0,5 Cent giao dịch tại 274,35 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 0,75 Cent giao dịch tại 267,75 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 24/11/2026: Giá cà phê không ngừng lao dốc, áp lực vụ mới đè nặng; Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc qua Mekong.

Giá tiêu hôm nay 24/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang ở mức 128.000–132.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại thị trường trong nước ổn định. Cụ thể, giá tiêu giao dịch tại các địa phương trong ngày 24/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 132.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 128.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 130.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 128.500 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 128.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 128.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn tiếp tục đi ngang, chưa xuất hiện biến động so với phiên giao dịch trước.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo báo cáo mới nhất của Công ty gia vị Harris Spice, với lượng hàng về hạn chế tại các quốc gia sản xuất, thị trường nhìn chung khá trầm lắng và giá cả vẫn dao động trong biên độ hẹp. Người mua đang giữ thái độ thận trọng, trong khi nhu cầu thị trường cũng không có nhiều biến động. Các diễn biến địa chính trị và sự thay đổi của thời tiết tiếp tục tác động đáng kể đến thị trường. Cán cân tương đối cân bằng giữa cung và cầu khiến giá chủ yếu đi ngang trong thời gian qua.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 24/11/2026

Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giữ mức ở mức cao, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động468 - 472 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên585–589 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 515 - 520 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu lớn khác, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan có giá 498–502 USD/tấn, cao nhất trong nhóm được khảo sát. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Pakistan thấp hơn đáng kể, dao động ở mức 415–419 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm được chào bán với giá 399–403 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động trong khoảng 394–397 USD/tấn.

Manila Bulletin cho biết, Philippines đang đứng trước khả năng lập kỷ lục mới về nhập khẩu gạo sau khi lượng gạo nhập khẩu vượt 4,6 triệu tấn vào đầu tháng 11, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh mua gạo từ nước ngoài do sản lượng trong nước được dự báo thiếu hụt.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tính đến ngày 5/11, lượng gạo nhập khẩu của nước này đạt 4,62 triệu tấn, tăng 36% so với mức 3,39 triệu tấn ghi nhận trong cả năm 2025. Khối lượng nhập khẩu hiện chỉ còn thấp hơn gần 200.000 tấn so với mức kỷ lục 4,81 triệu tấn được thiết lập vào năm 2024.

Việt Nam hiện là nguồn cung gạo lớn nhất, chiếm gần 61% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines, với khối lượng đạt 2,81 triệu tấn. Con số này đã vượt mức 2,76 triệu tấn của cả năm ngoái.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026, Trung Quốc nhập khẩu 63.900 tấn trái cây của Thái Lan qua cảng Guanlei, tỉnh Vân Nam, với tổng trị giá khoảng 142 triệu USD, tăng 16,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trái cây trở thành mặt hàng nhập khẩu đứng đầu tại cảng này, trong bối cảnh tuyến vận tải đường thủy quốc tế trên sông Lan Thương–Mekong đang được khai thác để vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Tuyến đường thủy này kết nối cảng Chiang Saen, tỉnh Chiang Rai của Thái Lan, với cảng Guanlei, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Thời gian vận chuyển bằng tàu từ Chiang Saen đến Guanlei khoảng 26 giờ và không phải quá cảnh qua nước thứ ba. So với vận tải đường bộ, tuyến đường thủy giúp rút ngắn khoảng 3 ngày vận chuyển và giảm khoảng 20% chi phí logistics.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan Tây Song Bản Nạp đã triển khai cơ chế “luồng xanh” (Green Channel), tổ chức kiểm tra và thông quan hàng hóa 24 giờ mỗi ngày. Trái cây nhập khẩu qua tuyến này được phân phối đến thị trường tại 20 tỉnh của Trung Quốc. Các loại trái cây Thái Lan có tiềm năng xuất khẩu qua tuyến vận tải này gồm sầu riêng, măng cụt và nhãn.

Từ tháng 10, mực nước sông Mekong bắt đầu xuống thấp, khiến tàu thuyền di chuyển chậm hơn và ảnh hưởng đến năng lực vận chuyển hàng hóa. Trước tình hình này, cơ quan xúc tiến thương mại Thái Lan đã khuyến nghị doanh nghiệp kết hợp vận tải đường thủy với đường bộ hoặc đường sắt Lào–Trung Quốc để chủ động lựa chọn phương thức vận chuyển khi mực nước sông không thuận lợi.

Bên cạnh việc phát triển tuyến vận tải, Trung Quốc cũng tăng cường năng lực kiểm nghiệm trái cây nhập khẩu. Phòng kiểm nghiệm thuộc Trung tâm Thương mại Trái cây Trung Quốc–ASEAN tại thành phố Bằng Tường, trực thuộc thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã được đưa vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 14,9 triệu USD. Cơ sở này cách cửa khẩu Hữu Nghị Quan khoảng 5 km. Đây là một trong những cửa ngõ quan trọng tiếp nhận trái cây từ các nước ASEAN, trong đó có sầu riêng tươi của Thái Lan.

Việc đưa phòng kiểm nghiệm vào hoạt động giúp nâng số mặt hàng nông sản và thực phẩm của ASEAN thuộc danh mục có thể kiểm nghiệm tại đây từ 450 lên 800. Riêng đối với sầu riêng tươi, số mẫu kiểm nghiệm chất vàng O (Basic Yellow 2 – BY2) và cadimi tăng từ mức trung bình 200 lên hơn 400 mẫu mỗi ngày. Quy trình kiểm tra trái cây trong vòng 2 giờ giúp rút ngắn thời gian kiểm tra hơn 20%.

Việc tăng cường năng lực kiểm nghiệm không đồng nghĩa với nới lỏng các tiêu chuẩn nhập khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải kiểm soát chất lượng sản phẩm trong toàn bộ quá trình, từ sản xuất, thu hoạch, phân loại, đóng gói đến vận chuyển, nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

Về thương mại, năm 2025, Thái Lan xuất khẩu 2.635.989 tấn trái cây tươi và chế biến sang Trung Quốc, đạt kim ngạch 6.033,77 triệu USD, giảm 0,47% so với năm trước. Trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026, lượng xuất khẩu đạt 2.286.779 tấn, với kim ngạch 6.214,19 triệu USD, tăng 15,50% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi và chế biến của Thái Lan sang Trung Quốc trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026 đã vượt tổng kim ngạch của cả năm 2025.