Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng dẫn dắt xu hướng thị trường trong phiên giao dịch hôm qua (23/11). Cả năm mặt hàng năng lượng được giao dịch đều đóng cửa trong sắc đỏ. Đáng chú ý, giá dầu WTI giao tháng 1/2027 giảm 3,88%, xuống còn 80,17 USD/thùng. Dầu Brent cùng kỳ hạn mất 3,46%, lùi về 89,37 USD/thùng. Đây cũng là mức giá đóng cửa thấp nhất của Brent kể từ cuối tháng 8.

Diễn biến giá dầu thô. Ảnh: MXV.

Nguồn cung phục hồi, cán cân dầu mỏ đảo chiều?

Một trong những nguyên nhân quan trọng gây sức ép lên giá dầu là lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn dự kiến.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 11 công bố ngày 13/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu tăng thêm 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 10, lên 105,4 triệu thùng/ngày. Trước đó, sản lượng đã tăng 3 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Riêng xuất khẩu dầu từ các quốc gia Vùng Vịnh, ngoại trừ Oman, đạt 18,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tương đương 74% mức trước xung đột. Trong đó, xuất khẩu dầu thô đạt 15 triệu thùng/ngày, bằng 82% mức trước chiến sự.

IEA nhận định thị trường dầu toàn cầu đang xuất hiện những dấu hiệu ban đầu của quá trình tái cân bằng, khi nguồn cung lần đầu tiên vượt nhu cầu kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý sự phục hồi vẫn tiềm ẩn rủi ro do các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển có thể cản trở quá trình khôi phục nguồn cung.

Tồn kho dầu được theo dõi trên toàn cầu tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, tương đương tốc độ tích lũy 1,7 triệu thùng/ngày. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 6. Trong khi đó, lượng dầu vận chuyển trên biển tăng 86 triệu thùng, lên mức cao nhất kể từ tháng 1, phản ánh dòng xuất khẩu từ Vùng Vịnh được cải thiện, theo IEA.

Trong bài viết ngày 23/11, Reuters dẫn báo cáo của Deutsche Bank cho biết mức tăng 52 triệu thùng tồn kho trong tháng 10 cho thấy thị trường đang dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Ngân hàng này nhận định ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thị trường dầu toàn cầu đang tái cân bằng và chuyển sang trạng thái dư cung, dù những trở ngại trong quá trình phục hồi có thể làm chậm xu hướng này.

Không chỉ nguồn cung Trung Đông, triển vọng gia tăng sản lượng từ châu Mỹ cũng tạo thêm áp lực lên giá dầu.

Theo MXV, JPMorgan cũng cảnh báo tình trạng dư cung có thể kéo dài khi sản lượng tại Trung Đông phục hồi, trong khi nguồn cung từ châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ, tiếp tục mở rộng.

Theo dữ liệu Baker Hughes công bố ngày 20/11, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng thêm 6 giàn, lên 469 giàn, cao hơn 50 giàn so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy hoạt động thăm dò và khai thác dầu tại Mỹ tiếp tục được mở rộng, tạo cơ sở để nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới, theo MXV.

Tuy nhiên, số lượng giàn khoan là chỉ báo về hoạt động thăm dò, không đồng nghĩa sản lượng dầu sẽ tăng ngay lập tức. Khả năng chuyển hóa hoạt động khoan thành nguồn cung thực tế còn phụ thuộc vào năng suất giếng, chi phí và quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ. Nguồn: MXV.

Dư cung có thể kéo dài sang năm 2027

Triển vọng nguồn cung dồi dào đang khiến các tổ chức tài chính lớn điều chỉnh đánh giá về giá dầu trong trung hạn.

Trong báo cáo tháng 11, IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng thêm 6,6 triệu thùng/ngày trong năm 2027, lên bình quân 108,1 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, nhu cầu dầu thế giới được dự báo tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày, sau khi giảm 2,7 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Như vậy, tốc độ gia tăng nguồn cung được dự báo cao hơn đáng kể mức tăng nhu cầu. Đây là cơ sở quan trọng cho nhận định thị trường có thể bước vào giai đoạn dư cung kéo dài.

Goldman Sachs cũng đưa ra đánh giá tương tự. Trong phân tích công bố ngày 16/11, ngân hàng này dự báo thị trường dầu toàn cầu có thể dư cung khoảng 2 triệu thùng/ngày trong năm 2027. Theo Goldman Sachs, sản lượng chất lỏng từ khu vực Vịnh Ba Tư có thể tăng gần 4 triệu thùng/ngày so với mức hiện tại, nhờ hoạt động khai thác và xuất khẩu phục hồi, cùng với việc mở rộng các tuyến đường ống tránh eo biển Hormuz.

Goldman Sachs dự báo giá Brent bình quân 88 USD/thùng trong năm 2027, trước khi giảm về 78 USD/thùng vào tháng 12/2027. Ngân hàng này cho rằng sự gia tăng đội tàu chở dầu và năng lực vận chuyển qua các tuyến đường ống mới sẽ giúp thị trường thích ứng tốt hơn với những gián đoạn tại Trung Đông.

Trong khi đó, Reuters ngày 23/11 dẫn dự báo của JPMorgan cho biết giá dầu có thể giảm về vùng cuối 70 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027. Ngân hàng này cho rằng sản lượng tại Trung Đông, ngoại trừ Iran, sẽ phục hồi trong năm tới, trong khi nguồn cung từ châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ, tiếp tục mở rộng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng dự báo tồn kho dầu toàn cầu sẽ tăng với tốc độ bình quân 3,5 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2027. Theo báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn công bố ngày 10/11, lượng tồn kho tích lũy sẽ gây sức ép lên giá Brent, khiến giá bình quân giảm xuống dưới 90 USD/thùng trong quý 2/2027 và tiếp tục lùi về khoảng 77 USD/thùng trong quý 4/2027.

Giới phân tích đang có sự đồng thuận tương đối về khả năng thị trường dầu chuyển sang dư cung trong năm tới. Tuy nhiên, mức độ dư cung và tốc độ giảm giá vẫn phụ thuộc vào khả năng phục hồi nguồn cung Trung Đông, sản lượng của Mỹ và diễn biến nhu cầu toàn cầu.

Giá dầu còn nhiều biến số

Tuy vậy, Standard Chartered cảnh báo sản lượng khai thác tăng chưa đồng nghĩa lượng dầu thực tế đến được khách hàng sẽ tăng tương ứng. Tình trạng thiếu tàu chở dầu, hạ tầng vận chuyển hư hỏng và các trở ngại logistics khác vẫn có thể làm chậm quá trình phục hồi nguồn cung, khiến mức dư cung thực tế thấp hơn dự báo.

Những phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ xung đột Mỹ-Iran leo thang trong ngắn hạn. Ông Trump cho biết Washington có thể nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran sau năm mới nếu tiến trình đàm phán không đạt được thỏa thuận. Tuyên bố này được thị trường diễn giải là tín hiệu cho thấy Mỹ có thể tiếp tục ưu tiên gây sức ép kinh tế và ngoại giao trong phần còn lại của năm 2026, thay vì lập tức mở rộng hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, nguy cơ đối đầu chưa hoàn toàn biến mất khi Washington vẫn duy trì phong tỏa xuất khẩu dầu Iran, trong khi Tehran tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tàu chở dầu tại Hormuz. Dù vậy, khả năng xung đột quy mô lớn chưa tái diễn ngay góp phần làm suy yếu lo ngại thiếu hụt nguồn cung và tạo thêm áp lực giảm đối với dầu thô, theo MXV.

Trong ngắn hạn, giá dầu nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng dư cung và kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran không leo thang ngay lập tức. Tuy nhiên, biên độ biến động vẫn có thể lớn nếu các tuyến vận tải hoặc cơ sở sản xuất chiến lược tại Trung Đông tiếp tục bị tấn công.

Cuộc họp OPEC+ ngày 29/11 về chính sách sản lượng năm 2027 sẽ là một trong những sự kiện đáng chú ý tiếp theo. Quyết định của nhóm sản xuất dầu lớn này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tích lũy tồn kho và khả năng duy trì trạng thái dư cung.