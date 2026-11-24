Đại diện PVCFC cùng các đơn vị tài trợ nhận hoa và bằng khen của Ban Tổ chức tại Lễ khai mạc.

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển ngành lúa gạo xanh, bền vững

Diễn ra từ ngày 22 - 25/11/2026 tại thành phố Cần Thơ, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II mang chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”. Festival quy tụ hơn 500 gian hàng với chuỗi hoạt động quy mô, không gian triển lãm “Con đường lúa gạo - Từ quá khứ đến tương lai”, khu vực trình diễn máy móc nông nghiệp hiện đại, cùng các diễn đàn xúc tiến đầu tư, hội thảo khoa học và hoạt động trải nghiệm du lịch sinh thái đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải là những nội dung được chú trọng. Là đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực phân bón, PVCFC góp phần hiện thực hóa định hướng này thông qua việc cung ứng nguồn phân bón chất lượng, phát triển các giải pháp dinh dưỡng hiệu quả và phối hợp triển khai mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Điển hình, tại mô hình 30 ha lúa ST25 ở Cà Mau trong vụ Đông Xuân 2025-2026, việc kết hợp bộ sản phẩm N46.PLUS, NPK Cà Mau và các biện pháp canh tác phù hợp đã giúp giảm khoảng 16-17% lượng đạm nguyên chất, năng suất đạt 6,65 tấn/ha, cao hơn đối chứng 0,74 tấn/ha và lợi nhuận tăng khoảng 10,23 triệu đồng/ha.

N46.Plus Cà Mau, NPK Cà Mau Gold 20-15-8 và NPK Cà Mau 18-6-18 được sử dụng trong suốt mô hình.

Đại diện lãnh đạo PVCFC chia sẻ, việc đồng hành cùng Festival với vai trò Nhà tài trợ Kim cương không chỉ thể hiện sự gắn bó của thương hiệu Phân bón Cà Mau với ngành lúa gạo Việt Nam, mà còn khẳng định định hướng phát triển nông nghiệp xanh, phát thải thấp. Theo đó, doanh nghiệp tiếp tục tập trung nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng toàn diện, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, hướng đến mục tiêu giảm chi phí đầu vào, sử dụng tài nguyên hợp lý và gia tăng giá trị hạt gạo Việt Nam.

Từ giải pháp dinh dưỡng toàn diện đến hiệu quả thực tế trên đồng ruộng

Trong lĩnh vực sản xuất, PVCFC tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cải tiến công nghệ và phát triển danh mục sản phẩm theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, hạn chế thất thoát và đáp ứng nhu cầu đa dạng của cây trồng. Bên cạnh các dòng phân bón truyền thống, doanh nghiệp chú trọng nghiên cứu những sản phẩm có bổ sung thành phần sinh học, vi sinh vật có ích và các hoạt chất hỗ trợ quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Tại gian hàng trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II, Phân bón Cà Mau giới thiệu bộ sản phẩm phục vụ canh tác lúa, nổi bật là Đạm Cà Mau, N46.Plus và các dòng NPK Cà Mau. Bên cạnh các giải pháp dinh dưỡng, doanh nghiệp giới thiệu ứng dụng 2Nông, hỗ trợ bà con tra cứu thông tin kỹ thuật, theo dõi lượng vật tư sử dụng, chi phí và hiệu quả canh tác.

Gian hàng Phân bón Cà Mau thu hút đông đảo bà con ghé thăm.

Trong lĩnh vực sản xuất, PVCFC tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cải tiến công nghệ và phát triển danh mục sản phẩm theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, hạn chế thất thoát và đáp ứng nhu cầu đa dạng của cây trồng. Bên cạnh các dòng phân bón truyền thống, doanh nghiệp chú trọng nghiên cứu những sản phẩm có bổ sung thành phần sinh học, vi sinh vật có ích và các hoạt chất hỗ trợ quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Cùng với đầu tư công nghệ và giải pháp canh tác, uy tín thương hiệu và năng lực đáp ứng các yêu cầu quốc tế tiếp tục là nền tảng để PVCFC mở rộng hoạt động. Năm 2026, Đạm Cà Mau được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam qua 7 kỳ xét chọn liên tiếp, trong khi NPK Cà Mau lần đầu được công nhận. Trên thị trường quốc tế, urê hạt đục và NPK Cà Mau được ghi nhận Level One trong hệ thống quản lý phân bón vô cơ nhập khẩu của Australia. Sản phẩm Phân bón Cà Mau hiện diện tại hơn 20 quốc gia, cho thấy năng lực phát triển thị trường và đáp ứng các yêu cầu quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng giá trị gạo xanh Việt Nam

Với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II không chỉ là không gian kết nối, trao đổi các giải pháp phát triển ngành hàng mà còn mở ra những cơ hội hợp tác, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất lúa gạo.

Đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Phân bón Cà Mau tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, đặc biệt là vai trò trong việc thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Trong đó, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tối ưu chi phí sản xuất và hướng đến giảm phát thải khí nhà kính không chỉ là mục tiêu của từng giải pháp, mà còn là định hướng xuyên suốt trong hành trình phát triển dài hạn của doanh nghiệp.